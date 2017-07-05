YEMEK

Hızlı Bir Şekilde Kilo Verdiren 9 Mucizevi Çay

startupchef startupchef
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2017 10:11 | Son Güncelleme

Bu çayları içtikten sonra kilo vermek hiç de zor değil...

Ne olduğunu bilmediğiniz tuhaf görünümlü çayları bir kenara atın ve listedeki çayları not etmeye başlayın...

Hızlı Bir Şekilde Kilo Verdiren 9 Mucizevi Çay

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Yaban mersini çayı

Yaban mersini çayı
Yaban mersini çayı kandaki şeker oranını ayarlar ve böylece şekerli gıdalar yeme isteğimizi engeller. Yani için çayı, yemeyin tatlıyı.
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Oolong çayı

Oolong çayı
Özel bir Çin çayı çeşidi olan Oolong, kolesterolü düşürürken yağ yakımına da yardımcı olur.
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Hibiskus çayı

Hibiskus çayı
Son günlerin trend çayı hibiskus, vücutta yağ depolanmasını azaltan bir içecek.
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Yıldızlı anason çayı

Yıldızlı anason çayı
Sindirime yardımcı olan bu çay, aynı zamanda şişkinliği önlüyor.
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Yeşil çay

Yeşil çay
Yeşil çay nelere iyi gelmiyor ki... Yapılan araştırmalar yeşil çayın kilo kaybında çok etkili olduğunu ve hızlı kalori yaktığını göstermiş.
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Gül çayı

Gül çayı
Yeşil çaydan bile daha fazla antioksidan barındıran gül çayı, vücuttaki toksinleri temizler ve kabızlığı önler.
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Nane çayı

Nane çayı
Nane çayı sindirimi hızlandırır ve kontrolsüz iştahı kontrol altına alır.
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Pu-Erh çayı

Pu-Erh çayı
Bir çeşit Çin çayı olan Pu-Erh çayının yağ hücrelerini küçülttüğü saptanmış.
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Yerba mate çayı

Yerba mate çayı
Paraguay çayı olarak da bilinen yerba mate çayı da vücudun yağ depolama kapasitesini azaltıyor.
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