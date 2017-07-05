Ne olduğunu bilmediğiniz tuhaf görünümlü çayları bir kenara atın ve listedeki çayları not etmeye başlayın...

Hızlı Bir Şekilde Kilo Verdiren 9 Mucizevi Çay

1 / 9 Yaban mersini çayı Yaban mersini çayı kandaki şeker oranını ayarlar ve böylece şekerli gıdalar yeme isteğimizi engeller. Yani için çayı, yemeyin tatlıyı.

2 / 9 Oolong çayı Özel bir Çin çayı çeşidi olan Oolong, kolesterolü düşürürken yağ yakımına da yardımcı olur.

3 / 9 Hibiskus çayı Son günlerin trend çayı hibiskus, vücutta yağ depolanmasını azaltan bir içecek.

4 / 9 Yıldızlı anason çayı Sindirime yardımcı olan bu çay, aynı zamanda şişkinliği önlüyor.

5 / 9 Yeşil çay Yeşil çay nelere iyi gelmiyor ki... Yapılan araştırmalar yeşil çayın kilo kaybında çok etkili olduğunu ve hızlı kalori yaktığını göstermiş.

6 / 9 Gül çayı Yeşil çaydan bile daha fazla antioksidan barındıran gül çayı, vücuttaki toksinleri temizler ve kabızlığı önler.

7 / 9 Nane çayı Nane çayı sindirimi hızlandırır ve kontrolsüz iştahı kontrol altına alır.

8 / 9 Pu-Erh çayı Bir çeşit Çin çayı olan Pu-Erh çayının yağ hücrelerini küçülttüğü saptanmış.