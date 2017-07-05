Ne olduğunu bilmediğiniz tuhaf görünümlü çayları bir kenara atın ve listedeki çayları not etmeye başlayın...
Hızlı Bir Şekilde Kilo Verdiren 9 Mucizevi Çay
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Yaban mersini çayı
Yaban mersini çayı kandaki şeker oranını ayarlar ve böylece şekerli gıdalar yeme isteğimizi engeller. Yani için çayı, yemeyin tatlıyı.
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Oolong çayı
Özel bir Çin çayı çeşidi olan Oolong, kolesterolü düşürürken yağ yakımına da yardımcı olur.
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Hibiskus çayı
Son günlerin trend çayı hibiskus, vücutta yağ depolanmasını azaltan bir içecek.
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Yıldızlı anason çayı
Sindirime yardımcı olan bu çay, aynı zamanda şişkinliği önlüyor.
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Yeşil çay
Yeşil çay nelere iyi gelmiyor ki... Yapılan araştırmalar yeşil çayın kilo kaybında çok etkili olduğunu ve hızlı kalori yaktığını göstermiş.
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Gül çayı
Yeşil çaydan bile daha fazla antioksidan barındıran gül çayı, vücuttaki toksinleri temizler ve kabızlığı önler.
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Nane çayı
Nane çayı sindirimi hızlandırır ve kontrolsüz iştahı kontrol altına alır.
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Pu-Erh çayı
Bir çeşit Çin çayı olan Pu-Erh çayının yağ hücrelerini küçülttüğü saptanmış.
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Yerba mate çayı
Paraguay çayı olarak da bilinen yerba mate çayı da vücudun yağ depolama kapasitesini azaltıyor.
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