Hızlı hamile kalmanın ilginç yolları

Yapılan araştırmalara göre, bebek sahibi olmak isteyen birçok kişinin hamile kalması yaklaşık 6 ay kadar sürüyor ve aralarından sadece yüzde 85’ i o yıl içinde ancak bebek sahibi olabiliyor. Evet konu hamilelik olunca zamanlama ve yapılacaklar çok önemlidir.
Öncelikle, istiyor ama zaman geçse de hamile kalamıyorsanız ilk önce doktorunuza başvurmanız gerekir. Tıbbi açıdan bir sorun olup olmadığı eğer varsa yapılacaklar konusunda ilk adresiniz bir hekim olmalıdır.
Bu konuya dikkat çektikten sonra size hızlı ve kolay hamile kalmak için yapabilecekleriniz konusunda birkaç püf noktası hatırlatalım.
Çok seks
Bu tabiki tahmin edebileceğiniz bir konu! Her seks yaptığınızda hamile kalma şansınız yüzde 20. Bu oran size yüksek gelmiyorsa ve hızlı bir şekilde hamile kalmak istiyorsanız, daha çok seks yapmalısınız.
Yumurtlama döneminizi bilin
Bir kadının en doğurgan olduğu süreç yumurtlama zamanı olduğuna göre, hamile kalma çabalarını bu dönemde yoğunlaştırmanız mantıklı olacaktır. Farklılıklar olmakla birlikte genel olarak döllenme olasılığının daha yüksek olduğu günler adet döneminin ortasındaki günlerdir. Yani genellikle kadınlarda yumurtlama, beklenen adet gününden 14 gün önce oluşur. Ancak bu durum kişiler arasında farklılıklar gösterebilir.
Alkol ve sigaraya veda
Sigarayı bırakmalı ve alkol tüketimini de en aza indirmelisiniz. Doğurganlık etkileyen bu iki içecekten de tamamen uzak durmak ise en iyisi.
Sağlık kontrolü
Hızlı hamile kalmak için mümkün olduğunca sağlıklı olmanız gerekir. Yaşam tarzınızın sağlıklı olduğundan ve folik asit aldığınızdan emin olmalısınız.
İlginç hamilelik inançları
Hamile kalma zamanlamasını iyi ayarlayabilmek için her kadının bilmesi gereken birbirinden ilginç hamilelik inançları da var. Ancak bu tür önerileri denemeden önce mutlaka doktora danışmakta fayda olduğunu hatırlatalım.
İşte o bilgiler;
Çikolata kreması
Çikolata kreması, hamilelik öncesi ritüellerinden en sevileni denilebilir.
Çikolatanın stresi azaltıp mutluluk verdiğine inanan birçok kadın, yedikten sonra verimliliğinin de arttığına inanıyor.
Akupunktur
İnce ve küçük iğnelerin vücudun belli yerlerine batırılarak yapılan bir terapi olan akupunkturun ağrıyı azaltma, modu yükseltme gibi birçok yararı vardır.
Bazı anneler, daha kolay ve hızlı hamile kalmasını akupunktura bağlıyor.
Tam yağlı süt
Bilim insanları tam yağlı sütün mü yoksa yağsız sütün mü daha sağlıklı olduğuna henüz karar vermedi. Ama tam yağlı sütün yumurta üreterek yumurtalıkları canlandırdığı söylenir. Aşırı derecede değil, düzenli içmeniz önemlidir.
Yatakta çorap giyme
Yatakta çorap giymenin hiçbir çekiciliği olmadığını düşünebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz.
Kulağa tuhaf gelse de, eğer anne ve baba adayları cinsel ilişkileri sırasında çorap giyerse, hamile kalma şansları artıyor. Bunun sebebi de vücudu sıcak tutarak hormonların daha hareketli olmasına yardımcı olması deniliyor.
Öksürük şurubu
Bazı kadınların öksürük şurubunu, hamilelik için harika bir ilaç olarak gördüğünü biliyor muydunuz?
Öksürük şurubu, boğaz ve sinüslerdeki mukusları azalttığı için nefes almayı kolaylaştırır. İlginç olanı ise rahim boynundaki mukuslarda da işe yaramasıdır. Bunun da hamile kalma sürecini hızlandırdığı söylenmektedir.
Ananas
Ananas güzel koku verdiği kadar içindeki enzimlerden dolayı oldukça yararlıdır.
Daha verimli yumurtalıkların oluşmasına ve gelişmesine yardımcıdır.
Yer çekiminin gücü
Cinsel ilişkiden sonra arkanıza yastık koyun ve belinizden yukarıya bacağınızı kaldırın. Birçok anne hamile kalma sürecini hızlandırmak için bu yöntemi öneriyor.
Yastıksız da yapılabilir. Ama rahat edemiyorsanız yastık ile daha kolay olacaktır.
Kakao ve kahveli milkshake
Kakao tozu, kahve ve akçaağaç şurubuyla yapılan milkshake hormonları dengeleyecektir. Ve tabii ki yeni bir bebeğe hazırlık yapacaktır.
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