Hızlı hamile kalmanın ilginç yolları

Yapılan araştırmalara göre, bebek sahibi olmak isteyen birçok kişinin hamile kalması yaklaşık 6 ay kadar sürüyor ve aralarından sadece yüzde 85’ i o yıl içinde ancak bebek sahibi olabiliyor. Evet konu hamilelik olunca zamanlama ve yapılacaklar çok önemlidir.

Öncelikle, istiyor ama zaman geçse de hamile kalamıyorsanız ilk önce doktorunuza başvurmanız gerekir. Tıbbi açıdan bir sorun olup olmadığı eğer varsa yapılacaklar konusunda ilk adresiniz bir hekim olmalıdır.

Bu konuya dikkat çektikten sonra size hızlı ve kolay hamile kalmak için yapabilecekleriniz konusunda birkaç püf noktası hatırlatalım.

Çok seks

Bu tabiki tahmin edebileceğiniz bir konu! Her seks yaptığınızda hamile kalma şansınız yüzde 20. Bu oran size yüksek gelmiyorsa ve hızlı bir şekilde hamile kalmak istiyorsanız, daha çok seks yapmalısınız.

Yumurtlama döneminizi bilin

Bir kadının en doğurgan olduğu süreç yumurtlama zamanı olduğuna göre, hamile kalma çabalarını bu dönemde yoğunlaştırmanız mantıklı olacaktır. Farklılıklar olmakla birlikte genel olarak döllenme olasılığının daha yüksek olduğu günler adet döneminin ortasındaki günlerdir. Yani genellikle kadınlarda yumurtlama, beklenen adet gününden 14 gün önce oluşur. Ancak bu durum kişiler arasında farklılıklar gösterebilir.