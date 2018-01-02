İçin, fala bakın telvesini de sakın atmayın

Kahve, tropikal sıcak iklimlerde yetişen ve günlük hayatımızın vazgeçilmez içecekleri arasındadır. Kimimiz, güne başlarken, kimimiz de her akşam yemeğinden sonra veya öğlen yemeği üstüne olmazsa olmazlarımız arasına sokarız.

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Yemen’i ziyareti sırasında içip çok beğenmesiyle hayatımıza girdiği rivayet edilen kahve Avrupa’ya da İstanbul’a gelen iki Venedikli tüccar tarafından tanıtılmıştır.

Bugün artık dünyada petrolden sonra en büyük ticaret kolunu oluşturan kahvenin çekirdekleri klorojenik asit, asetik, sitrik ve malik asit ile antioksidanlar ve kafein, içermektedir.

Bir bardak kahve baş ağrısını dindirirken karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Antioksidanlar ile kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Sinir sistemini uyararak vücuda kuvvet ve enerji verir. Beyni uyararak konsantrasyonu arttırır. Safra taşlarının oluşumu büyük oranda engeller. Son yapılan araştırmalar ile kahvenin selülitleri giderdiği ortaya çıktı. Erkeklerde ise daha kaliteli ve çok sayıda sperm üretimini sağlamaktadır. Hamilelik dönemin de 300 mg.’dan fazla kahve tüketilmemesi gerektiği ve kahve içeriğinde yer alan kafeinin anne karnında ki bebeğe zarar verdiği konusunda uzmanlar hemfikirdir.

Kahvenin Yararları

Kahve içeriğindeki etkin kafein, zihnin uyanık kalmasını sağlayarak konsantrasyonu arttırır. Zihnin daha dirençli ve uyanık olmasına yardımcı olur.

Stresi yok eder ve kan basıncını yükseltir.

Bir bardak kahve baş ağrısını dindirirken karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Kahvenin içerdiği kafein yağ yakımı için ideal bir maddedir. Metabolizmayı hızlandırır.

Kahve fiziksel performansı arttırır. Bu özelliğinden dolayı, sporcular antrenmanlarına başlamadan önce kahve tüketmeye özen gösterirler.

Kahve Tip 2 diyabet riskini azaltmaktadır.

Antioksidanlar ile kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.

Sinir sistemini uyararak vücuda kuvvet ve enerji verir.

Kahve alzheimer hastalığından korur

Kahve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır

Beyni uyararak konsantrasyonu arttırır. Safra taşlarının oluşumu büyük oranda engeller.

Son yapılan araştırmalar ile kahvenin selülitleri giderdiği ortaya çıktı.

Erkeklerde ise daha kaliteli ve çok sayıda sperm üretimini sağlamaktadır.

Kahve karaciğer sağlığını korur, siroza yakalanma riskini azaltır.

Kahve depresyonla mücadeleye yardımcı olur

Kahve karaciğer kanseri, kolorektal kanser, olmak üzere iki tip kansere karşı koruyucu olarak görünmektedir.

Kahve kalp sağlığını korur ve inme riskini azaltır

Türk kahvesinin faydaları

Türk kahvesini çoğumuz neredeyse her gün tüketir ama faydalarını fazla bilmeyiz. Bilinmelidir ki bu kahve, filtre edilmediği için doğal yollarla hazırlanmış olur ve diğer hazır kahve çeşitlerine göre çok daha sağlıklıdırlar.

Türk kahvesi düzenli olarak günde 2 fincan tüketildiğinde kolon, göğüs ve rektal kanserine yakalanma riskini azaltır.

Yaşlanmayı yavaşlatır, Türk kahvesinin antioksidan özelliğinin olması cildin yaşlanmasını geciktirir, cildi ve bütün vücudu serbest radikallerin neden olduğu hastalıklardan korur.

Tip 2 diyabet hastalarına faydalıdır, diyabet hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Kan basıncını düzenler, aşırı kan basıncı sorunlarından korur.

Parkinson başta olmak üzere zihinsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır, zihni açar, belleği kuvvetlendirir.

Türk kahvesinin astım hastalığına iyi geldiği söylenmektedir, antioksidan özelliğinden dolayı solunum yolu iltihaplarını giderir, bronşları açar.

Siroz hastalığına iyi gelir, enerji verir ve girişkenliği arttırır.

Kemikleri kuvvetlendirir yalnız yaşlıların aşırı şekilde kullanması kemik sağlığı için zararlıdır.

Ağrı kesicilerin etkisini arttırıcı özelliği vardır, bazı uzmanlar ağrı kesicilerin etkisini %30 oranından arttırdığını söylemekteler.

Depresyon, stres ve sinirsel hastalıklara karşı etkilidir, sinirleri yatıştırıcı özelliği vardır.

Telveyi sakın atmayın

Çoğumuz kahveyi içtikten sonra telvesini atarız, halbuki kahve telvesinin hem sağlık açısından faydaları vardır hem de , farklı kullanımlarla günlük hayatımızda bazı kolaylıklar ve faydalar sağlar.

Kahve telvesi özellikle cilt ve saç sağlığı için faydalıdır. Kahve telvesini hindistan cevizi yağı ile karıştırıp düş aldığınızda cildinizi yumuşatır. Selülitleri giderebilir, bunun için biraz zeytinyağı ile kahve telvesini iyice karıştırın ve yumuşak bir şekilde selülitlere uygulayın 5-10 dakika bekledikten sonra ılık su ile arındırın. Haftada 2-3 kere bu uygulamayı yaptığınızda kahve telvesinin selülit sorununu çözmeye yardımcı olduğunu göreceksiniz.

Saç sağlığını korumak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz. Temiz saçlara kahve telvesi uygulayın ve 15-20 dakika bekledikten sonra ılık su ile arındırın. Bu uygulama saçlarınıza sağlıklı bir parlaklık kazandıracaktır.

Kahve telvesi ayrıca ellerdeki ölü hücreleri ve kötü kokuları giderebilir. 4-5 dakika ellerinize yumuşak bir şekilde uygulayın ve ılık su ile arındırın.