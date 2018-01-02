YEMEK

İçin, fala bakın telvesini de sakın atmayın

İçin, fala bakın telvesini de sakın atmayın

İçin, fala bakın telvesini de sakın atmayın

Kahve, tropikal sıcak iklimlerde yetişen ve günlük hayatımızın vazgeçilmez içecekleri arasındadır. Kimimiz, güne başlarken, kimimiz de her akşam yemeğinden sonra veya öğlen yemeği üstüne olmazsa olmazlarımız arasına sokarız.

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Yemen’i ziyareti sırasında içip çok beğenmesiyle hayatımıza girdiği rivayet edilen kahve Avrupa’ya da İstanbul’a gelen iki Venedikli tüccar tarafından tanıtılmıştır.

Bugün artık dünyada petrolden sonra en büyük ticaret kolunu oluşturan kahvenin çekirdekleri klorojenik asit, asetik, sitrik ve malik asit ile antioksidanlar ve kafein, içermektedir.

Bir bardak kahve baş ağrısını dindirirken karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Antioksidanlar ile kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Sinir sistemini uyararak vücuda kuvvet ve enerji verir. Beyni uyararak konsantrasyonu arttırır. Safra taşlarının oluşumu büyük oranda engeller. Son yapılan araştırmalar ile kahvenin selülitleri giderdiği ortaya çıktı. Erkeklerde ise daha kaliteli ve çok sayıda sperm üretimini sağlamaktadır. Hamilelik dönemin de 300 mg.’dan fazla kahve tüketilmemesi gerektiği ve kahve içeriğinde yer alan kafeinin anne karnında ki bebeğe zarar verdiği konusunda uzmanlar hemfikirdir.

Kahvenin Yararları

Kahve içeriğindeki etkin kafein, zihnin uyanık kalmasını sağlayarak konsantrasyonu arttırır. Zihnin daha dirençli ve uyanık olmasına yardımcı olur.

Stresi yok eder ve kan basıncını yükseltir.

Bir bardak kahve baş ağrısını dindirirken karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Kahvenin içerdiği kafein yağ yakımı için ideal bir maddedir. Metabolizmayı hızlandırır.

Kahve fiziksel performansı arttırır. Bu özelliğinden dolayı, sporcular antrenmanlarına başlamadan önce kahve tüketmeye özen gösterirler.

Kahve Tip 2 diyabet riskini azaltmaktadır.

Antioksidanlar ile kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.

Sinir sistemini uyararak vücuda kuvvet ve enerji verir.

Kahve alzheimer hastalığından korur

Kahve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır

Beyni uyararak konsantrasyonu arttırır. Safra taşlarının oluşumu büyük oranda engeller.

Son yapılan araştırmalar ile kahvenin selülitleri giderdiği ortaya çıktı.

Erkeklerde ise daha kaliteli ve çok sayıda sperm üretimini sağlamaktadır.

Kahve karaciğer sağlığını korur, siroza yakalanma riskini azaltır.

Kahve depresyonla mücadeleye yardımcı olur

Kahve karaciğer kanseri, kolorektal kanser, olmak üzere iki tip kansere karşı koruyucu olarak görünmektedir.

Kahve kalp sağlığını korur ve inme riskini azaltır

Türk kahvesinin faydaları

Türk kahvesini çoğumuz neredeyse her gün tüketir ama faydalarını fazla bilmeyiz. Bilinmelidir ki bu kahve, filtre edilmediği için doğal yollarla hazırlanmış olur ve diğer hazır kahve çeşitlerine göre çok daha sağlıklıdırlar.

Türk kahvesi düzenli olarak günde 2 fincan tüketildiğinde kolon, göğüs ve rektal kanserine yakalanma riskini azaltır.

Yaşlanmayı yavaşlatır, Türk kahvesinin antioksidan özelliğinin olması cildin yaşlanmasını geciktirir, cildi ve bütün vücudu serbest radikallerin neden olduğu hastalıklardan korur.

Tip 2 diyabet hastalarına faydalıdır, diyabet hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Kan basıncını düzenler, aşırı kan basıncı sorunlarından korur.

Parkinson başta olmak üzere zihinsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır, zihni açar, belleği kuvvetlendirir.

Türk kahvesinin astım hastalığına iyi geldiği söylenmektedir, antioksidan özelliğinden dolayı solunum yolu iltihaplarını giderir, bronşları açar.

Siroz hastalığına iyi gelir, enerji verir ve girişkenliği arttırır.

Kemikleri kuvvetlendirir yalnız yaşlıların aşırı şekilde kullanması kemik sağlığı için zararlıdır.

Ağrı kesicilerin etkisini arttırıcı özelliği vardır, bazı uzmanlar ağrı kesicilerin etkisini %30 oranından arttırdığını söylemekteler.

Depresyon, stres ve sinirsel hastalıklara karşı etkilidir, sinirleri yatıştırıcı özelliği vardır.

Telveyi sakın atmayın

Çoğumuz kahveyi içtikten sonra telvesini atarız, halbuki kahve telvesinin hem sağlık açısından faydaları vardır hem de , farklı kullanımlarla günlük hayatımızda bazı kolaylıklar ve faydalar sağlar.

Kahve telvesi özellikle cilt ve saç sağlığı için faydalıdır. Kahve telvesini hindistan cevizi yağı ile karıştırıp düş aldığınızda cildinizi yumuşatır. Selülitleri giderebilir, bunun için biraz zeytinyağı ile kahve telvesini iyice karıştırın ve yumuşak bir şekilde selülitlere uygulayın 5-10 dakika bekledikten sonra ılık su ile arındırın. Haftada 2-3 kere bu uygulamayı yaptığınızda kahve telvesinin selülit sorununu çözmeye yardımcı olduğunu göreceksiniz.

Saç sağlığını korumak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz. Temiz saçlara kahve telvesi uygulayın ve 15-20 dakika bekledikten sonra ılık su ile arındırın. Bu uygulama saçlarınıza sağlıklı bir parlaklık kazandıracaktır.

Kahve telvesi ayrıca ellerdeki ölü hücreleri ve kötü kokuları giderebilir. 4-5 dakika ellerinize yumuşak bir şekilde uygulayın ve ılık su ile arındırın.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Japonya'nın öldüren pirinç kekleri Japonya'nın öldüren pirinç kekleri
2 Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz? Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?
3 Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor
4 Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar? Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar?
5 Turşu, meze, çay, ilaç! Her şekilde kullanın, şifa bulun... Turşu, meze, çay, ilaç! Her şekilde kullanın, şifa bulun...
6 Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var

Haftanın En İyileri

1 Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor
2 Yapması sadece 15 dakikanızı alacak olan kurabiye tarifleri Yapması sadece 15 dakikanızı alacak olan kurabiye tarifleri
3 Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız
4 Eminiz bazılarını ilk kez duyacaksınız! Eminiz bazılarını ilk kez duyacaksınız!
5 Ege'den Ciğer Tava Ege'den Ciğer Tava
6 Karbonatlı Çıtır Patates Karbonatlı Çıtır Patates
İçerik

Market rafları zehir saçıyor!

Tarifler

Yöresel tat, yöresel şifa: Sakala çarpan çorbası

Keşfet

Tereyağlı çay tüketmek gerçekten faydalı mı?

DAHA FAZLASI İÇİN >

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İçerik

Bazılarını ilk kez duyduk! İşte libido artıran besinler

Tarifler

Kaşık kaşık yenir: Süt böreği

İçerik

Kışın bu meyveyi yiyen dirençli oluyor

İçerik

Japonya'nın öldüren pirinç kekleri

Keşfet

Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?

İçerik

Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor

İçerik

Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar?

İçerik

Zeytinyağlılarınızın lezzetine lezzet katacak öneriler

İçerik

Turşu, meze, çay, ilaç! Her şekilde kullanın, şifa bulun...

İçerik

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var

İçerik

Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor