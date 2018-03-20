İçinde böcek bulunan burgere talep büyük

Bu lezzeti denemeye hazır olan var mıdır gerçekten?
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Bu enteresan lezzetin çıkış noktası İsviçre. İsviçreli süpermarket zinciri Coop, içinde böcek bulunan burgerler, böcek topları ve böcek köftelerini satışa sundu.
Farklı ürün skalasına sahip olan yiyecekler Essento isimli bir şirket tarafından üretiliyor. Burada dikkat çeken şey ise firmanın mottosu: "Böcek içeren besinler, et veya tavuktan daha sürdürülebilir bir protein kaynağı."
Süpermarket zinciri Coop ise "sağlığınız içi", "lezzetli" gibi sıfatlarla ürünleri tanıtıyor.
Burgerlerin ana malzemesini un kurdu oluşturuyor. Diğer malzemeler ise kereviz, pırasa, havuç, pirinç ve baharatlardan oluşuyor.
Burgerlerin yanı sıra "lezzetli" köfteleri ise un kurdu, nohut, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılıyor.
Market raflarında bu markanın enerji barları da bulunuyor. Enerji barlarının içinde kuru üzüm, çekirge, yaban mersini ve hurma bulunuyor.
Her geçen gün artan taleple birlikte bu ürünler yaygınlaşıyor. İçinde 2 adet burger bulunan paketler 9 Dolar, böcek barların bir tanesi ise 3,60 Dolar.
Peki, Türkiye'de bu ürünler satışa sunulsa siz denemek ister miydiniz?
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