İktidarsızlığı bitirip düşük riskini azaltıyor

Genital sorunlar için özel olarak yaratılan bu bitki, erkeklerde iktidarsızlığa, kadınlarda ise düşük riskini azaltmasıyla biliniyor.

Sert iğnelere sahip olması ve eski zamanlarda ayağa batmasıyla bilindiği için çoban çökerten adını alan bu bitki, deve çökerten ve çarık dikeni olarak da tanınıyor.

Çoban çökerten faydaları

Erkeklerdeki andropoz belirtilerini azaltır, sperm kalitesini ve sperm sayısını artırarak kısırlığı önler.

Prostat kanseri gelişimini önler.

Cinsel gücü artırıcı özelliği vardır.

Düşük riskini azaltır. Kadınlarda hormon seviyesini düzenler. Regl ve menopoz dönemi sorunlarını hafifletir.

Erkek ve kadınlardaki ürogenital sistemi gençleştirici özelliğe sahiptir.

Damar sağlığı için de çok faydalıdır. Vücut direncini artırır. Damarlarda oluşan plakların giderilmesinde etkilidir. Bu nedenle kalp hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Sporcuların kullanabileceği bir bitkidir. Çünkü kas gücünü artırıcı özelliğe sahiptir.

İdrar sorunlarını giderici özelliği vardır. İdrar atımını kolaylaştırır.