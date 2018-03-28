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İktidarsızlığı bitirip düşük riskini azaltıyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.03.2018 23:17 | Son Güncelleme

Erkek ve kadın sağlığı üzerinde çok sayıda faydası bulunan çoban çökerten bitkisi, özellikle ürogenital sistem için adeta doğanın mucizesidir.

İktidarsızlığı bitirip düşük riskini azaltıyor

Genital sorunlar için özel olarak yaratılan bu bitki, erkeklerde iktidarsızlığa, kadınlarda ise düşük riskini azaltmasıyla biliniyor.

Sert iğnelere sahip olması ve eski zamanlarda ayağa batmasıyla bilindiği için çoban çökerten adını alan bu bitki, deve çökerten ve çarık dikeni olarak da tanınıyor.

Çoban çökerten faydaları

Erkeklerdeki andropoz belirtilerini azaltır, sperm kalitesini ve sperm sayısını artırarak kısırlığı önler.

Prostat kanseri gelişimini önler.

Cinsel gücü artırıcı özelliği vardır.

Düşük riskini azaltır. Kadınlarda hormon seviyesini düzenler. Regl ve menopoz dönemi sorunlarını hafifletir.

Erkek ve kadınlardaki ürogenital sistemi gençleştirici özelliğe sahiptir.

Damar sağlığı için de çok faydalıdır. Vücut direncini artırır. Damarlarda oluşan plakların giderilmesinde etkilidir. Bu nedenle kalp hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Sporcuların kullanabileceği bir bitkidir. Çünkü kas gücünü artırıcı özelliğe sahiptir.

İdrar sorunlarını giderici özelliği vardır. İdrar atımını kolaylaştırır.

Şeker hastalarında, damar tıkanıklığı olanlarda faydalı olur.

Yüksek tansiyon hastalarında dengeleyici olarak kullanılır.

Gözlerdeki bazı sorunlarda çoban çökerten bitkisi tavsiye edilir.

Vücudun direncini arttıran şifalı bir bitkidir.

Regl dönemi gerçekleşen aşırı kanamalar üzerinde etkilidir.

Üriner antiseptik özelliği vardır.

Kalp spazmı riskini azaltır.

Böbrek taşı düşürücüdür.

Çoban Çökerten Çayı Nasıl Demlenir, Nasıl İçilir?

1 su bardağı kaynamış suya 1 çay kaşığı çoban çökerten konulur. Su döküldükten sonra 10-15 dakika demlenir. Beklettikten sonra süzülerek içilmesi tavsiye edilir.

Çoban çökerten çayı için öneriler

Bu şifalı bitkiyle demlemeyle hazırlanacak çay, gün içinde sadece bir bardak içilmelidir. 1 bardaktan fazlası tansiyonu düşüreceğinden, tavsiye edilmez. Bitkiyle hazırlanacak kürler 30-60 gün kadar kullanılmalıdır. Hazırlanan çayı kısa bir süre buzdolabında saklanabilir.

Çay tüketiminde 2. aya geçiş yaparken vücudun dinlenmesi açısından 1 ya da 2 hafta ara verilmesi gerekmektedir.

Bitkinin özelliğini kaybetmemesi için içerisine hiçbir şey eklemeden içilmesi tavsiye olunur.

Çoban çökerten otu çayının tok karna tüketilmesi tavsiye ediliyor. Sindirim sistemini hızlandıracağı için aç karna önerilmiyor.

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