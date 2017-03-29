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İlk Günden Etkili: Eklem Ve Diz Ağrılarına Bu Karışım İle Veda Edin!

İlk Günden Etkili: Eklem Ve Diz Ağrılarına Bu Karışım İle Veda Edin!

İlk Günden Etkili: Eklem Ve Diz Ağrılarına Bu Karışım İle Veda Edin!

Eklem ve diz ağrıları özellikle orta yaş üstü herkesin şikayetçi olduğu bir durumdur. Kemik hastalıklarının sebebiyet vereceği gibi romatizmaya bağlı durumlar da olabilir. Eklem ve özellikle diz ağrıları çekiyorsanız, bu şifalı küre çok teşekkür edeceksiniz! Yapımı da son derece kolay ve malzemelerin geneli birçok evde bulunacak cinsten.

Pek çok farklı sebeplerden ortaya çıkan eklem ağrıları genellikle 30 yaş üstü bireylerde görülse de daha genç yaşlarda maruz kalmak da mümkün. Vücutta oluşan eklem ağrıları hareket etmeyi kısıtlar ve günlük hayatı zorlaştırır. Tedavi öncesi eklem ağrılarının neyden kaynaklandığını öğrenmek gerekir.

Eklem ağrıları için bu tarifimizi uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanızı öneririz.

Malzemeleri sayalım

Yarım su bardağı yulaf

4 yemek kaşığı portakal suyu

1 çay kaşığı tarçın (Silme)

1 büyük boy armut

Yarım çay bardağı badem

1 çay kaşığı bal

Nasıl hazırlanır?

Yarım su bardağı yulafı bir tencerede haşlayın, kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğutun. Diğer bütün malzemeleri mutfak robotundan geçirin (Püre kıvamı alana kadar)

Daha sonra soğuttuğunuz yulaf lapasıyla diğer malzemeleri karıştırın. Çok katı olmamasına dikkat edin. Karışım çok katı olursa bir fincan su ekleyebilirsiniz. Günlük olarak tüketin.

Nasıl tüketilir

Her gün yatmadan önce bir bardak tüketebilirsiniz. Bir hafta boyunca uygulayıp bir hafta ara vermeniz gerekiyor. Etkilerini 2-3 gün içinde göreceksiniz.

Geçmiş olsun!

Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 13 Oy
    yenir mi sürülür mü
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  • 8 Oy
    tabiki yenecek
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  • 7 Oy
    Ağrıyan yeremi sürülecek yoksa içilecek mi
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