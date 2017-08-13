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İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu!

İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu!

İltihaplı bademcikleri antibiyotik kullanmadan iyileştirmenin en basit yolu!

Boğaz iltihabı genellikle çocukluk yıllarımızda yaşadığımız en sık hastalıklardan biri! Streptococcus pyogenes bakterilerinin neden olduğu bu berbat hastalık ile uğraşmak son derece zor olabilir ve gerçekten ilgilenilmediği taktirde ciddi komplikasyonlarla sonuçlanır. Bunun sonu

Doktorlar daima antibiyotik kullanmanızı önerirler ancak antibiyotik kullanma konusunda ciddi şüpheleriniz varsa sizin için pek de akıllı çözüm olmayabilir. Sıkıntı yapmayın… Aşağıda önereceğim bazı doğal ilaçlarla büyük bir rahatlama yaşayabilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ancak hastalığın yatak döşek evresindeyseniz doktorunuzun yazdığı reçeteyi uygulamaktan başka çareniz yok.

Bal

Bal mükemmel bir antibakteriyel ve anti-inflamatuar ajandır. Enflamasyon, enfeksiyonlar ve ağrıları rahatlatır. Baldaki besinler bakterileri yok eder ve çok kısa bir süre içinde kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Balı kaşık kaşık yemekte zorlanıyorsanız ılık bir suya bir yemek kaşığı balı karıştırıp içebilirsiniz.

C vitamini

Bu vitamin güçlü bir antibakteriyel etki gösterir; bu nedenle günlük dozu artırmayı düşünün. Kendinize limon suyu ve bal kullanarak bir fincan çay hazırlayın.

Esansiyel yağlar

Hiç esansiyel yağ kullandınız mı? Limon, greyfurt, limon, kekik, lavanta ve tarçın gibi esansiyel yağları denemenizi öneririm. Nasıl kullanmalısınız? Tek yapmanız gereken, su dolu bir tencereye en sevdiğiniz yağdan beş damla damlatıp kaynatmak! Buharı 10-15 dakika boyunca teneffüs edin. Bunu gün boyunca birkaç kez daha yapın.

Elma sirkesi

En büyük doğal ilaçlardan birisidir. 2 su bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı sirke ekleyin. En kısa zamanda tüketin. Büyük bir rahatlama yaşayacaksınız.

Bir fincan zeytinyağına bir tatlı kaşığı toz biber ekleyin. Boğazını yatıştırmak için bunu kullanın. Kasları rahatlatmak ve enfeksiyonu tedavi etmek için baharat yağını boynunuza uygulayın.

Gördüğünüz gibi herhangi bir antibiyotiğin lafı bile geçmedi. Her zaman ilk adım olarak her şeyin doğalını uygulayın ve sorununuzun cevabını evde bulmaya çalışın. Unutmayın, herkes kendisinin doktoru olmak zorunda!

Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 8 Oy
    SİZ HİÇ BADEMCİK RAHATSIZLIĞI GEÇİRDİNİZ Mİ ACABA GEÇİRMEDİĞİNİZ ÇOK BELLİ BU GIDALARLA BİR BADEMCİK İLTAHABININ GEÇMESİ MÜMKÜN OLMADIĞI GİBİ GÜNLERCE YATMANIZA SEBEP OLUR ARTIK İNSANLARIN YATIK DİNLENMEK GİMİ BİR LÜKSÜ YOK.
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