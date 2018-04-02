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İnanılır gibi değil: Haftada 2 defa sosis yemek meme kanseri riskini artırıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırmaya göre haftada sık sık işlenmiş et tüketmek meme kanserine yakalanma ihtimalini artırıyor.

İnanılır gibi değil: Haftada 2 defa sosis yemek meme kanseri riskini artırıyor

260 binden fazla kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, haftada 2 sosise tekanul eden işlenmiş et tüketenlerin meme kanserine yakalanma riskinde yüzde 50 artış oldu. Araştırma sonuçlarına göre fazla kırmızı et tüketmek meme kanserini hiçbir şekilde tetiklemiyor.

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İngiltere Glasgow Üniversitesi Sağlık ve Refah Enstitüsü’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında konuşan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen:

“ Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2015 yılında işlenmiş etlerin kolorektal kanser riskini artırdığını doğrularken, kırmızı eti “muhtemelen kanserojen” kabul ediyordu. Bu sonuçlar yapılan 800’den fazla çalışmaya dayanarak ortaya konuldu." şeklinde konuştu.

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40/69 yaş arası 262 bin 195 kadın araştırmaya alındı. Meme kanseri teşhisi konan 7 bin 919 kadın ise 7 yıl boyunca takip edildi. İşlenmiş et tüketmeyen veya en az tüketim yapan kadınlar ile her gün en az 9 gram işlenmiş et tüketen kadınlar karşılaştırıldığında, tüketenlerin yüzde 21 oranında meme kanseri riski taşıdığı saptandı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser işlenmiş et

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