İnanılır gibi değil: Haftada 2 defa sosis yemek meme kanseri riskini artırıyor

260 binden fazla kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, haftada 2 sosise tekanul eden işlenmiş et tüketenlerin meme kanserine yakalanma riskinde yüzde 50 artış oldu. Araştırma sonuçlarına göre fazla kırmızı et tüketmek meme kanserini hiçbir şekilde tetiklemiyor.

İngiltere Glasgow Üniversitesi Sağlık ve Refah Enstitüsü’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında konuşan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen:

“ Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2015 yılında işlenmiş etlerin kolorektal kanser riskini artırdığını doğrularken, kırmızı eti “muhtemelen kanserojen” kabul ediyordu. Bu sonuçlar yapılan 800’den fazla çalışmaya dayanarak ortaya konuldu." şeklinde konuştu.

40/69 yaş arası 262 bin 195 kadın araştırmaya alındı. Meme kanseri teşhisi konan 7 bin 919 kadın ise 7 yıl boyunca takip edildi. İşlenmiş et tüketmeyen veya en az tüketim yapan kadınlar ile her gün en az 9 gram işlenmiş et tüketen kadınlar karşılaştırıldığında, tüketenlerin yüzde 21 oranında meme kanseri riski taşıdığı saptandı.