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İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.03.2018 21:38 | Son Güncelleme

İncir ve zeytinyağının insan sağlığı için faydaları tartışılmaz. Bu iki sağlıklı besini kür olarak bir arada tükettiğinizde ise, mucize faydalar görebilirsiniz.

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız mucizelerin katlandığını göreceksiniz.

Zeytinyağı-incir kürünün yapılışı

Kürün hazırlanışı oldukça kolaydır. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ekleyin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrarlayın.

İşte, cinsel sağlıktan kabızlığa kadar kuru incir ve zeytinyağı kürünün faydaları!

Cinsel sağlığı güçlendiriyor

Erkeklerde cinsel gücü ve sperm kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Eşinin hamile kalmasını isteyen erkeklere kuru incir ve zeytinyağı kürü öneriliyor.

Kabızlığı gideriyor

Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

Hamile kalmayı kolaylaştırıyor

Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor.

Astım ve öksürüğü kesiyor

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor.

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilmesi önerilir. Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur.

Kalp sağlığını koruyor

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

Hafızayı güçlendiriyor

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

Kolesterolü düzenliyor

Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

Diş sağlığını kuvvetlendiriyor

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.

Zayıflamaya yardımcı olur

Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.

İşte kuru incirin faydaları

Lif zenginidir

İncir, lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir, suyu olmadığından, lif oranı bakımından daha zengindir. Ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir.

Kalorisi düşüktür

100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu sayede incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak karşımıza çıkar.

Sindirimi düzenler

Zengin lif içeriği sayesinde incir, sindirimi düzenlemeye de yardımcıdır. Unutmayın ki lif oranı yüksek gıdaların kolon kanseri gibi kanser türlerini engellemeye de yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Demir açısından zengindir

Özellikle kuru incir, demir açısından çok oldukça zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntıları azaltmakta faydalı olabilir.

Vitamin açısından zengindir

İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır.

Kan şekerini düzenler

İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip 2 şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirden faydalanabileceğini düşünmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı İncir

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