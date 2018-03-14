İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız mucizelerin katlandığını göreceksiniz. Zeytinyağı-incir kürünün yapılışı Kürün hazırlanışı oldukça kolaydır. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ekleyin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrarlayın. İşte, cinsel sağlıktan kabızlığa kadar kuru incir ve zeytinyağı kürünün faydaları! Cinsel sağlığı güçlendiriyor Erkeklerde cinsel gücü ve sperm kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Eşinin hamile kalmasını isteyen erkeklere kuru incir ve zeytinyağı kürü öneriliyor. Kabızlığı gideriyor Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

Hamile kalmayı kolaylaştırıyor Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor. Astım ve öksürüğü kesiyor Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor. Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilmesi önerilir. Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur. Kalp sağlığını koruyor Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor. Hafızayı güçlendiriyor B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor. Kolesterolü düzenliyor Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor. Diş sağlığını kuvvetlendiriyor Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.