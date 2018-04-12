Isırgan otu, pişmiş domates, kabak çekirdeği prostata çözüm!

İdrar kesesinin hemen altında yer alan prostat, hemen hemen her yaşta görülen ancak 50’li yaşlardan sonra daha sık rastlanılan bir hastalıktır. Erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostatla ilgili yapılan araştırmalarda, rahatsızlığın önlenmesi ve tedavi edilmesinin sağlıklı beslenme ile mümkün olabildiği belirlendi.
Saçların beyazlaması kadar normal bir süreç
Doğada bulunan bazı bitkiler ile sebzelerin prostat hastalıklarına yakalanma riskini azalttığını belirten uzmanlar, prostatın aslında doğal bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. 30’lu yaşlardan sonra büyümeye başlayan ve 50’li yaşlardan sonra ise idrar yapma problemleriyle kendini gösteren prostat, saçların beyazlaması kadar normal sayılıyor.
Kabak çekirdeği, ısırgan otu, pişmiş domates yiyin
Uzmanlar, prostat hastalıklarının iyileşmesinde doğadaki sebze ve meyvelerin ciddi anlamda destekleyici etkisi bulunduğunu belirtiyor.
Pişmiş domates, ısırgan otu, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve brokoli gibi bazı gıdalar erkeklerin bu süreçleri sağlıklı atlatmasına yardımcı olurken, rutin kontrollerin de yapılması önem arz ediyor. Brokoli, yeşil biber, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler hastalığın önlenmesinde etkilidir. Öte yandan, lifli, tam tahıllı gıdaların tüketilmesi de önerilmektedir.
Havuç, patates, kabak, kabak çiçeği yine prostat sağlığı açısından sıklıkla tüketilmesi önerilen sebzelerdir. Antioksidan olarak bilinen en iyi meyveler olan avokado, karpuz, kiraz, çilek ve portakal prostata iyi gelen besin öğeleridir.
Prostat dostu olan gıdalar;
Isırgan Otu Kökü
Isırgan otu ve ısırgan otu kökü, büyümeyi tamamen durduramasa da büyüme hücrelerine etki ederek yavaşlatmaktadır.
Kabak Çekirdeği
Yapılan araştırmalarda, kabak çekirdeğinin prostat kanserinin önlenmesinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Her gün bir avuç kabak çekirdeği, prostat kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır.
Cüce Palmiye Çayı
Amerika’da prostat büyümesinin önlenmesi ve yavaşlatılması amacı ile en çok tüketilen çaydır. Bu çay, çok sık tuvalete çıkma sorunu başta olmak üzere prostatın diğer yan etkilerini de ortadan kaldırmaktadır.
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