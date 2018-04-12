Isırgan otu, pişmiş domates, kabak çekirdeği prostata çözüm!

İdrar kesesinin hemen altında yer alan prostat, hemen hemen her yaşta görülen ancak 50’li yaşlardan sonra daha sık rastlanılan bir hastalıktır. Erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostatla ilgili yapılan araştırmalarda, rahatsızlığın önlenmesi ve tedavi edilmesinin sağlıklı beslenme ile mümkün olabildiği belirlendi.

Saçların beyazlaması kadar normal bir süreç

Doğada bulunan bazı bitkiler ile sebzelerin prostat hastalıklarına yakalanma riskini azalttığını belirten uzmanlar, prostatın aslında doğal bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. 30’lu yaşlardan sonra büyümeye başlayan ve 50’li yaşlardan sonra ise idrar yapma problemleriyle kendini gösteren prostat, saçların beyazlaması kadar normal sayılıyor.

Kabak çekirdeği, ısırgan otu, pişmiş domates yiyin

Uzmanlar, prostat hastalıklarının iyileşmesinde doğadaki sebze ve meyvelerin ciddi anlamda destekleyici etkisi bulunduğunu belirtiyor.

Pişmiş domates, ısırgan otu, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve brokoli gibi bazı gıdalar erkeklerin bu süreçleri sağlıklı atlatmasına yardımcı olurken, rutin kontrollerin de yapılması önem arz ediyor. Brokoli, yeşil biber, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler hastalığın önlenmesinde etkilidir. Öte yandan, lifli, tam tahıllı gıdaların tüketilmesi de önerilmektedir.