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İşkembenin Faydaları Nelerdir?

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İÇERİK HABERLERİ  | 03.04.2016 17:25 | Son Güncelleme

İşkembe kültürümüzle özdeşleşmiş yemeklerden biridir.

İşkembenin Faydaları Nelerdir?

Tarihi Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan işkembenin Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Yunanistan gibi birçok Balkan ülkesinde tüketildiği bilinmektedir.

İşkembe çorbası yapımında Türkiye’de genellikle sığır işkembesi kullanılır. İşkembe sığır midesinin bir bölümüdür. Hindistan, Vietnam ve Meksika’da keçi işkembesi ve farklı malzemeler kullanılarak yapılan yemekler oldukça sevilmektedir.

Birçoğumuzun sakatat türü besinlere karşı önyargılı olduğu bir gerçek. Oysa işkembe besin değerleri yüksek bir çorbadır. Çok fazla baharat eklenerek tüketilmediği sürece sindirim sistemini hızlandırıp, idrar sökücü özellik gösterir.

İşkembenin Faydaları Nelerdir?

Mükemmel bir protein kaynağı olan işkembe, düşük yağ oranıyla yüksek lif içeren kalsiyumca zengin bir besindir. İşkembenin içerdiği vitamin ve mineral miktarına göre düşük kalorili bir yiyecek olduğunu belirtelim. 90 gram pişmiş işkembe yalnızca 80 kaloridir.

90 gramlık bir porsiyon işkembede 10 gram protein, 1,7 gram karbonhidrat, 1,2 gramı doymuş yağ olmak üzere toplamda 3,4 gram yağ bulunur. Bağışıklık, kalp ve sindirim sistemini olumlu yönde etkileyen işkembenin birçok yararı bulunmaktadır. İşte işkembenin önyargılarınızı yıkacak mucize faydaları:

1. Bağışıklık Sistemi

1. Bağışıklık sistemi

İşkembe vücudun temel ihtiyaçları olan fosfor, kalsiyum, çinko gibi minerallerle, yüksek oranda B12 vitamini içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirerek, özellikle grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltır. Hastalık seyri boyunca tüketilen işkembe çorbası da yine güçlendirici bir etki yaparak daha çabuk iyileşmenizi sağlar.

Bağışıklık sistemini destekleyen işkembe; fosfor kemik ve diş sağlığı için gerekli temel besin maddelerinden biridir. 100 gram işkembe çorbası 72 mg fosfor içerir ki bu da günlük fosfor ihtiyacının % 10’u demektir. Yine 100 gram işkembe çorbası günlük çinko ihtiyacının % 20’sini karşılar.

2. Sinir Sistemi

2. Sinir sistemi

İşkembe günlük B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yetecektir. B12 sinir sisteminin sorunsuz çalışmasını destekleyen en önemli vitaminlerden biridir. İşkembede bol miktarda bulunan B12 vitamini, protein sağlayan kırmızı kan hücrelerine oksijen taşınmasına yardımcı olur.

Bu da vücuttaki sinir iletiminin sağlıklı bir şekilde çalışması demektir. 100 gram işkembe 1,6 mg B12 içerir ki bu da günlük ihtiyacınızın 3/2’si demektir.

3. Kolesterol

3. Kolesterol

Genellikle işkembenin kolesterolü yükselten bir besin olduğu düşünülür. Ancak işkembe çok fazla tüketilmediği sürece kolesterolü yükseltmez. 80 gram pişmiş işkembe 133 mg kolesterol içerir.

Bir yetişkinin alabileceği sağlıklı maksimum kolesterol miktarı ise 300 mg’dır. İşkembe tüketerek alacağınız sağlıklı kolesterolün % 67’si kalp sağlığı için gerekli D vitamini ve seks hormonlarının üretiminde kullanılmaktadır. Bu yüzden işkembe çorbası tüketirken miktarına dikkat ettiğiniz sürece kolesterol ile ilgili hiçbir problem yaşamazsınız.

4. Kalp Hastalıkları

4. Kalp hastalıkları

İşkembenin harika bir B12 vitamini kaynağı olduğundan bahsetmiştik. İşkembede bulunan B12 vitamini ve kobalamin sadece sinir sistemi üzerinde değil kardiyovasküler sistem üzerinde de etkilidir.

B12 vitamini başta olmak üzere tüm B grubu vitaminler vücutta toksik etki gösteren homosistein üretimini baskılayarak kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayıca işkembe, B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan pernisiyöz anemi ile mücadelede tüketilmesi önerilen besinlerden biridir.

5. Hücre Yenilenmesi

5. Hücre yenilenmesi

İşkembe hücre yenilenme sürecini hızlandırmasının yanı sıra, kanser gibi ciddi sağlık problemlerine yol açan serbest radikallerle mücadelede çok etkili bir silahtır. İşkembede bulunan selenyum, çinko ve fosfor hücre duvarını korumasını sağlarken yeni hücre oluşumunu destekler.

Özellikle selenyum minerali, sağlık açısından önemli rol oynayan selenoprotein enzimlerinin üretimi için gereklidir. Selenoproteinler hücreyi serbest radikallere karşı korurken tiroid ve kas fonksiyonlarının doğru bir biçimde çalışmasına yardımcı olur.

90 gramlık işkembe porsiyonu içerdiği 14 mg selenyum sayesinde, günlük selenyum ihtiyacının % 25’ini karşılamaktadır.

6. Metabolizma

6. Metabolizma

İşkembe, beyin fonksiyonları ve hücre yenilenmesi de dahil olmak üzere birçok metabolik olayın düzenlenmesinden sorumlu olan ‘kolin’ açısından oldukça zengindir. 100 gram işkembede 220 mg kolin bulunur ki bu da günlük kolin ihtiyacının % 52’sini karşılar.

Sinir iletiminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan kolin, metabolizmayı hızlandırarak karaciğer yağlanmasının önüne geçer. Ayrıca, işkembe içerdiği mikro besinler, glutamin, probiyotikler ve jelatin sayesinde sindirim sistemi üzerinde düzenleyici bir etki gösterir.

işkembe

Kırmızı etle karşılaştırıldığında doymuş yağ miktarı oldukça az olan işkembenin içerdiği protein, vitamin ve mineraller kırmızı eti aratmayacak kadar sağlıklıdır. Ancak burada unutulmaması gereken nokta işkembenin iyice pişirilmesi gerektiğidir.

Üstelik işkembe, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik gelişimini desteklediğinden çocuklar ve iskelet sistemi ile ilgili sağlık problemi yaşayanlar için mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.

Alkol sonrası baş ağrısı gibi kötü etkilerin vücuttan atılmasında payı olduğu düşünülen işkembe, aşırıya kaçılmadan tüketildiği sürece oldukça faydalı bir besindir. Siz de vücudunuzu hastalıklara karşı güçlendirmek istiyorsanız önyargılarınızı bir kenara bırakıp en azından bir kez işkembe çorbası içmeyi denemelisiniz.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
çok dikkatli tüketilmesini düşündüğüm bir besin.ülkemzde çok sıkı denetlenmesi gereklidir.Ama koşullar düşünüldüğünde çok zor.Şahsi kanaatim uzak durulması yönünde!
@asical Uzak durulması gereken değil, kendi elinizle temizleyip hazırlayıp yenilebilecek birşey.
@asical BİNLERCE YILDIR YENEN BİRŞEY,KİME NE ZARARI OLMUŞ;HAA ŞUNU ANLARIM TEMİZ İŞLETMELERDEN TÜKETİLMESİ LAZIM AMA BİZ ZATEN EVDE KENDİMİZ YAPIYORUZ...
@asical kırmızı teli kesiyorduk dimi ? yahu dışarıda avm lerde orda burda yediğin hangi yemek sağlık şartlarına uygun hazırlanıyor ? gelmişsin birde çok dikkatli tüketilmesini düşündüğünü beyan ediyorsun... he tamam kaşığa dikkatlice alıp damlatmadan ağzımıza götürüyoruz.... sanki atomu çarpıştırıp kara maddeyi taşıyoruz :) pes yeme sen arkadaşım yorumda yapma...
sakatat candır gerisi hikaye. kelle paça ve işkembenin yerini hangi çorba tutabilir ya.
İşkembe ve paça çorbalarını yemeyenler kendilerini dünyadaki sayılı zevklerden mahrum eden kişilerdir herkese tavsiye ederim özellikle kış aylarında
Milletin İyyy Diye Baktıgı Hersey Aslında Bilinçli Bir Şekilde Tüketildiginde Cok Faydalı Şeyler Oldugunu Bir Kez Daha Görmüş olduk.
@24erh24 o "Iyy" diyenler ağzının tadını bilmeyen kişiler
İşkembe en çok adanalı halkının beğendiği yemek türlerindendir. En azından bir Adanalı olarak ben öyle biliyorumdur. Kelle paça çorbası küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kelle ve ayaklarının temizlenerek bir araya getirildiği çorbalarımızdan biridir. Şifa kaynağı olan bu çorbanın yağ oranı yüksektir. Oldukça kalorili olan kelle paça çorbası kolesterol açısından da değeri yüksek bir çorbadır. Bu çorbayı özellikle gelişme döneminde çocuklarınıza içirmelisiniz. Kele paçanın faydaları saykmakla bitmez daha ayrıntılı bilgi için: http://www.faydalari.com/kelle-pacanin-faydalari/
@gokhan_metekol_2016 cizre yı unuttun en ünlü yemegımızdır:)
@gokhan_metekol_2016 Sen adana dışına hiç çıkmadığından oraya ait bir yöre yemeğide sanıyorsundur şimdi.
@hadesdurak aynen öyle kardeşim bin yaşa ...
Son işkembe çorbamı 20 yıl önce izmir basmanede bir işkembecide sadece bir kaşık alarak yemiştim. O güne ve işkembeye lanet ettim. Ne kadar yıkarsan yıka arkadaş geçmişi belli bir kere.
işkembe candır gerisi heyecannn
@ikrasu hay ağzınla 1000 yaşa...
Yediğiniz en iyi peynirlerin mayası işkembeden elde edilir.
ığğğğ o yenirmi diyen sayın halkım .. neler kaçırdığını bir bilsen...
İşkembe candır.
Burada bazı arkadaşlar kendi yörelerinin yemeği sanıyorlar. Bilmediklerinden olsa gerek ayıplamamak lazım. İşkembe çorbası ve kelle paça Türk halkının en sevdiği çorbalardır.
İşkembe ve paça kilo aldırır.Çünkü bir tabak çorbanın yanında taze bir ekmek yutulur.Genelde bu çorbaların yanında ben çok ekmek götürüyorum.Ayrıca bağımlılık yapıyor.
2 günde 1 kesin öglen yiyorum ve herkese öneriyorum evde yaptırmanız daha güzel olur tabiki yapmasını bilene daha saglıklı afiyet olsun
işkembe, paça, uykuluk,kokoreç vs.candır cannn...
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