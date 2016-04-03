Tarihi Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan işkembenin Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Yunanistan gibi birçok Balkan ülkesinde tüketildiği bilinmektedir. İşkembe çorbası yapımında Türkiye’de genellikle sığır işkembesi kullanılır. İşkembe sığır midesinin bir bölümüdür. Hindistan, Vietnam ve Meksika’da keçi işkembesi ve farklı malzemeler kullanılarak yapılan yemekler oldukça sevilmektedir. Birçoğumuzun sakatat türü besinlere karşı önyargılı olduğu bir gerçek. Oysa işkembe besin değerleri yüksek bir çorbadır. Çok fazla baharat eklenerek tüketilmediği sürece sindirim sistemini hızlandırıp, idrar sökücü özellik gösterir. İşkembenin Faydaları Nelerdir? Mükemmel bir protein kaynağı olan işkembe, düşük yağ oranıyla yüksek lif içeren kalsiyumca zengin bir besindir. İşkembenin içerdiği vitamin ve mineral miktarına göre düşük kalorili bir yiyecek olduğunu belirtelim. 90 gram pişmiş işkembe yalnızca 80 kaloridir. 90 gramlık bir porsiyon işkembede 10 gram protein, 1,7 gram karbonhidrat, 1,2 gramı doymuş yağ olmak üzere toplamda 3,4 gram yağ bulunur. Bağışıklık, kalp ve sindirim sistemini olumlu yönde etkileyen işkembenin birçok yararı bulunmaktadır. İşte işkembenin önyargılarınızı yıkacak mucize faydaları:

1. Bağışıklık Sistemi İşkembe vücudun temel ihtiyaçları olan fosfor, kalsiyum, çinko gibi minerallerle, yüksek oranda B12 vitamini içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirerek, özellikle grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltır. Hastalık seyri boyunca tüketilen işkembe çorbası da yine güçlendirici bir etki yaparak daha çabuk iyileşmenizi sağlar. Bağışıklık sistemini destekleyen işkembe; fosfor kemik ve diş sağlığı için gerekli temel besin maddelerinden biridir. 100 gram işkembe çorbası 72 mg fosfor içerir ki bu da günlük fosfor ihtiyacının % 10’u demektir. Yine 100 gram işkembe çorbası günlük çinko ihtiyacının % 20’sini karşılar. 2. Sinir Sistemi İşkembe günlük B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yetecektir. B12 sinir sisteminin sorunsuz çalışmasını destekleyen en önemli vitaminlerden biridir. İşkembede bol miktarda bulunan B12 vitamini, protein sağlayan kırmızı kan hücrelerine oksijen taşınmasına yardımcı olur. Bu da vücuttaki sinir iletiminin sağlıklı bir şekilde çalışması demektir. 100 gram işkembe 1,6 mg B12 içerir ki bu da günlük ihtiyacınızın 3/2’si demektir.

3. Kolesterol Genellikle işkembenin kolesterolü yükselten bir besin olduğu düşünülür. Ancak işkembe çok fazla tüketilmediği sürece kolesterolü yükseltmez. 80 gram pişmiş işkembe 133 mg kolesterol içerir. Bir yetişkinin alabileceği sağlıklı maksimum kolesterol miktarı ise 300 mg’dır. İşkembe tüketerek alacağınız sağlıklı kolesterolün % 67’si kalp sağlığı için gerekli D vitamini ve seks hormonlarının üretiminde kullanılmaktadır. Bu yüzden işkembe çorbası tüketirken miktarına dikkat ettiğiniz sürece kolesterol ile ilgili hiçbir problem yaşamazsınız. 4. Kalp Hastalıkları İşkembenin harika bir B12 vitamini kaynağı olduğundan bahsetmiştik. İşkembede bulunan B12 vitamini ve kobalamin sadece sinir sistemi üzerinde değil kardiyovasküler sistem üzerinde de etkilidir. B12 vitamini başta olmak üzere tüm B grubu vitaminler vücutta toksik etki gösteren homosistein üretimini baskılayarak kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayıca işkembe, B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan pernisiyöz anemi ile mücadelede tüketilmesi önerilen besinlerden biridir.

5. Hücre Yenilenmesi İşkembe hücre yenilenme sürecini hızlandırmasının yanı sıra, kanser gibi ciddi sağlık problemlerine yol açan serbest radikallerle mücadelede çok etkili bir silahtır. İşkembede bulunan selenyum, çinko ve fosfor hücre duvarını korumasını sağlarken yeni hücre oluşumunu destekler. Özellikle selenyum minerali, sağlık açısından önemli rol oynayan selenoprotein enzimlerinin üretimi için gereklidir. Selenoproteinler hücreyi serbest radikallere karşı korurken tiroid ve kas fonksiyonlarının doğru bir biçimde çalışmasına yardımcı olur. 90 gramlık işkembe porsiyonu içerdiği 14 mg selenyum sayesinde, günlük selenyum ihtiyacının % 25’ini karşılamaktadır. 6. Metabolizma İşkembe, beyin fonksiyonları ve hücre yenilenmesi de dahil olmak üzere birçok metabolik olayın düzenlenmesinden sorumlu olan ‘kolin’ açısından oldukça zengindir. 100 gram işkembede 220 mg kolin bulunur ki bu da günlük kolin ihtiyacının % 52’sini karşılar. Sinir iletiminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan kolin, metabolizmayı hızlandırarak karaciğer yağlanmasının önüne geçer. Ayrıca, işkembe içerdiği mikro besinler, glutamin, probiyotikler ve jelatin sayesinde sindirim sistemi üzerinde düzenleyici bir etki gösterir.