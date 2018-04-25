İşte dünyanın en pahalı 8 meyvesi

Bugüne kadar birçok çeşitli meyve yemiş belki de lüks restoranlarda kabarık faturalar ödemiş olabilirsiniz. Ancak, belki de adını ilk kez duyacağınız bu meyveler, hem fiyat hem de lezzet açısından sizi çok şaşırtacak. Özellikle egzotik alanlarda, Uzakdoğu da yetişen bu meyveler fiyatı itibariyle de ancak zengin masalarını süsleyecek cinsten. İşte, dudak uçuklatan fiyatlarıyla o yiyecekler; Yubari Kavunu Japonya’ya ait bu meyve oldukça lezzetlidir. Genellikle çift halinde satılan kavun, özellikle de hediye olarak verilmektedir. Volkanik tüf oranı yüksek toprakta yetiştiği için dünyanın en lezzetli ve sulu kavunu olan Yubari Kavunu 26.000 dolara kadar alıcı buluyor. Kavunun bir özelliği de, kusursuz bir küre şekline sahip olması. Densuke Karpuzu Bu karpuz da Japonya’ya ait bir meyvedir. Diğer karpuzlardan farkı tabi ki fiyatının yanında bir de lezzeti. Dünyada sadece Japonya’nın Hokkaido adasında yetişen bu siyah karpuzlar yılda sadece 10.000 adet üretiliyor. İnanılmaz derecede sulu ve lezzetli olan bu karpuzun fiyatı ise 6300 dolar.

Durian Brunei, Malezya ve Endonezya’da yetiştirilmekte ve yerelde Durians olarak da adlandırılmaktadır. Meyvelerin kralı olarak anılan meyvenin kokusu çok kötü ancak buna rağmen tadı onu bu kadar değerli yapıyor. Durian’ın adedi 200 dolar bedelle satılmaktadır. İngiliz Ananası Egzotik bir meyve olan sağlık açısından faydaları bulunan bu ananas İngiltere’de yetişmektedir. Bu özel ananas, Heligan Lost bahçelerinde ve de Cornwall’da botanik bahçede bir kimyasal bir şekilde ısıtılan seralarda yetiştirilir. Reaksiyon 30 ton at gübresinin, idrar ve saman etkileşmesinin sonucudur. Meyvenin her bir tekini yetiştirmek 2.000 dolara mal oluyor. Nadir olması ve üretim değerleri nedeniyle bu ananas yaklaşık 16.500 dolara satılıyor. Japon Yakut Üzümü Sadece dünyanın tek bir yerinde Japonya İshikawa’da yetiştirilen bu kırmızı renkli üzüm, dünyanın en pahalı meyvelerinin başında gelir. Her yakut üzümü 20 gr ağırlığında olup, her bir tanesi masa tenisi topu büyüklüğündedir ve 18 gram şeker içermektedir. 700 gram ağırlığındaki salkım, geçmiş yıllarda 910 dolara satıldı. Günümüzde ise yaklaşık 100 dolara Tokyo Senbikiya meyve pazarında bu üzümden bulunabilmektedir. Ancak iyi kalite Yakut Roman Üzümü’ nün her biri minimum 30 gram olmalı ve demeti en az 700 gram ağırlığında olmalıdır. Bu ağırlıkta olanlar çok nadir bulunur ve demeti Kanazawa toptan pazarda 6.400 dolara satılmaktadır.