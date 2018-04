İşte dünyanın en pahalı 8 meyvesi

Durian

Brunei, Malezya ve Endonezya’da yetiştirilmekte ve yerelde Durians olarak da adlandırılmaktadır. Meyvelerin kralı olarak anılan meyvenin kokusu çok kötü ancak buna rağmen tadı onu bu kadar değerli yapıyor.

Durian’ın adedi 200 dolar bedelle satılmaktadır.

İngiliz Ananası

Egzotik bir meyve olan sağlık açısından faydaları bulunan bu ananas İngiltere’de yetişmektedir. Bu özel ananas, Heligan Lost bahçelerinde ve de Cornwall’da botanik bahçede bir kimyasal bir şekilde ısıtılan seralarda yetiştirilir. Reaksiyon 30 ton at gübresinin, idrar ve saman etkileşmesinin sonucudur. Meyvenin her bir tekini yetiştirmek 2.000 dolara mal oluyor. Nadir olması ve üretim değerleri nedeniyle bu ananas yaklaşık 16.500 dolara satılıyor.

Japon Yakut Üzümü

Sadece dünyanın tek bir yerinde Japonya İshikawa’da yetiştirilen bu kırmızı renkli üzüm, dünyanın en pahalı meyvelerinin başında gelir. Her yakut üzümü 20 gr ağırlığında olup, her bir tanesi masa tenisi topu büyüklüğündedir ve 18 gram şeker içermektedir. 700 gram ağırlığındaki salkım, geçmiş yıllarda 910 dolara satıldı. Günümüzde ise yaklaşık 100 dolara Tokyo Senbikiya meyve pazarında bu üzümden bulunabilmektedir. Ancak iyi kalite Yakut Roman Üzümü’ nün her biri minimum 30 gram olmalı ve demeti en az 700 gram ağırlığında olmalıdır. Bu ağırlıkta olanlar çok nadir bulunur ve demeti Kanazawa toptan pazarda 6.400 dolara satılmaktadır.