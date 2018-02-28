Cinsel performansı ve isteği artıran gıdalar yani eski çağlardan beri insanoğlunun ilgisini çeken afrodizyaklar, özellikle Uzakdoğu kökenli öğretilerde geniş biçimde yer almaktadır. Cinsel performansı artıran maddeler arasında başı, iyot ve B vitamini çekmektedir. B vitamini en çok buğdayda bulunmaktadır. Ayrıca C vitaminini de unutmamak gerekir. C vitamini almanın en ideal yolu ise sabah kahvaltısında ya da ara öğünlerden birinde bir kase çilek ya da kivi yemektir. Ayrıca yeşil sebzelerde portakal, mandalina ve greyfurtta da C vitamini olduğunu bir kenara not edin.

İşte Viagra etkisine sahip 10 gıda

1 / 12 Bunları bir kenara not edin Cinsel performansı artıran maddeler arasında başı, iyot ve B vitamini çekmektedir. B vitamini en çok buğdayda bulunmaktadır. Ayrıca C vitaminini de unutmamak gerekir. C vitamini almanın en ideal yolu ise sabah kahvaltısında ya da ara öğünlerden birinde bir kase çilek ya da kivi yemektir. Ayrıca yeşil sebzelerde portakal, mandalina ve greyfurtta da C vitamini olduğunu bir kenara not edin.

2 / 12 **Erkeklerde cinsel işlevler üzerinde etkisi olduğu öne sürülen bitkisel ürünler;**

3 / 12 Avokado Avokado cinsel hayat için mükemmel bir yiyecektir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içeren avakado aşk meyveleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. İçerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratan bu meyve cinsel isteği artırıyor. Sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar avakadonun tek başına, salatalarda ya da omletin içine ekleyerek peynir yerine de tüketilebileceğini belirtiyor.

4 / 12 Muz Zengin potasyum ve B vitamini içeriği nedeniyle muz, kendinizi iyi hissettiren bir meyve. Bunun için süt, bal ve muz karışımından bir milkshake, cinsel hayat için birebirdir. Özellikle erkeklerde isteği artırır ama bu kadınlarda artırmaz anlamında değildir. Her iki cinste de isteği artırır ancak erkeklerdeki etkisi daha yüksek olur.

5 / 12 Kırmızı biber Bu canlandırıcı baharat bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve şüphesiz aşkın sembollerindendir! Acı kırmızı biber, mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen capsaicin adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki etmesinin yanı sıra cinsel dürtüyü artırmak için sinir uçlarını da uyardığını gösteriyor.

6 / 12 Bal Bal, üremenin sembolüdür. “Balayı” (honeymoon), ballı ve alkollü bir içkiden adını alır ve bu içki düğünden sonra mutlu çiftlere içirilir.

7 / 12 Çam fıstığı Yüksek enerji veren çinko içeriği nedeniyle çamfıstığı en ünlü afrodizyaklardandır. Çam fıstığı, seks hormonu testosteron üretimini sürdürmeyi sağlayan çinko açısından zengin bir gıdadır. Biliyoruz ki, testosteron, hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel isteği ve performansı artıran başlıca hormondur.

8 / 12 İncir İncir tarihten beri cinselliği ve seksi sembolize ediyor. Özellikle erkeklerin cinsel gücünü arttıran çok güçlü bir afrodizyaktır. Uzmanlara göre, bir kilogramında iki bin 900 kalori bulunan incir, E ve B vitaminleri yönünden de çok zengindir.

9 / 12 Roka Yeşil sebzeler içinde bu anlamda en değerlisi rokadır. Antik çağda Ege kıyılarında nam salan inanışa göre roka cinsel gücü tavan yaptırır. Çok eski çağlardan beri afrodizyak olarak kullanılan roka, seks hayatınız için çok kolay ulaşabileceğiniz inanılmaz bir mucize.

10 / 12 İstiridye İçerdiği bazı aminoasitlerin cinselliği sağlayan hormonları tetiklediği görülmüştür. İstiridye dışında tüm deniz kabukluları ve deniz böcekleri de güçlü bir afrodizyaktır. İçindeki demir sayesinde, sperm sayısını ve seks gücünü arttırır. Uzmanlar, Omega-3 yağı deposu olan bu balığın, kalp krizine ve bağırsak kanserine karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğunu da belirtiyor.

11 / 12 Kahve Kahvenin içindeki kafein kalp ritmini arttırarak kan dolaşımını hızlandırır. Bu nedenle cinsel gücü arttırıcı bir içecek olarak kabul edilir. Kahvenin önemli bir antioksidan deposu olma özelliğini de unutmamak gerekir.