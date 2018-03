İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

Cinsel performansı ve isteği artıran gıdalar yani eski çağlardan beri insanoğlunun ilgisini çeken afrodizyaklar, özellikle Uzakdoğu kökenli öğretilerde geniş biçimde yer almaktadır.

Cinsel performansı artıran maddeler arasında başı, iyot ve B vitamini çekmektedir. B vitamini en çok buğdayda bulunmaktadır. Ayrıca C vitaminini de unutmamak gerekir. C vitamini almanın en ideal yolu ise sabah kahvaltısında ya da ara öğünlerden birinde bir kase çilek ya da kivi yemektir. Ayrıca yeşil sebzelerde portakal, mandalina ve greyfurtta da C vitamini olduğunu bir kenara not edin.