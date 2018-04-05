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İyi yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın kodu 3 ile başlıyorsa…

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.04.2018 01:37 | Son Güncelleme

Yumurta satışında yeni dönem başladı. Yumurtaların üzerinde olması mecburi olan kodlar 1 Nisan itibariyle tüm yumurtalara eklenecek. Yumurta alırken üzerindeki kodun ilk hanesine özellikle dikkat edin. Size yumurtanızın kalitesi hakkında bilgi verecek.

İyi yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın kodu 3 ile başlıyorsa…

Beslenme listemizde önemli yer tutan yumurtanın üzerinde son aylarda sıkça gördüğümüz kodlar kimilerimiz için merak uyandırıyor. Bakanlığın yeni tebliğine göre, üzerinde kod bulunmayan yumurtalar 1 Nisan itibariyle satılmayacak.

Uzmanlar yumurta alırken üzerindeki kod ve rakamlara dikkat etmenizi önererek, bu şekilde kaliteli, iyi yumurtayı seçebileceğinizi belirtiyor. Peki yumurta üzerindeki bu kodlar ne anlama geliyor. Üzerinde, "Yetiştirme metodu kodu" olan bu kod bulunmayan yumurtalar satılmayacak.

Bakanlığın tebliğine göre eski yumurtalar üzerindeki kodlamada TR diye başlayan ardından ilin plaka kodu ve ondan sonra kümes işletme numarası vardı. Şimdi ise bunların önüne 4 farklı yumurta üretim metodu kodu geldi. Yeni tebliğe göre, yumurtalar üzerindeki kod, 0,1, 2 ve 3 numarası ile başlayacak. Bu rakamların hepsinin ayrı bir anlamı olacak. Vatandaşlar yumurta alırken, bu rakama bakarak ne tür bir tavuktan alınan yumurta yediğini görebilecek.

Yumurta üzerindeki kodların anlamı

0 numaralı kod:

Yumurta üzerindeki kod 0 ile başlıyorsa bu organik şekilde üretildiğini gösterir. Tavuğa verilen yem organiktir ve tavuğa hiçbir şekilde hormon uygulanmamıştır. Yumurtalar arasında en sağlıklı olanı ve de en pahalısıdır.

1 numaralı kod:

Gezen tavuk yumurtası kodudur. Tavuğun rahatça gezebileceği alanı mevcuttur. Bu yöntemde GDO’suz yem ve hormon kısıtlaması yoktur ancak tavukların rahatça gezebileceği bir alan bulundurulması zorunludur.

2 numaralı kod:

Kümes içinde dolaşan tavuktur. Bu tavuklar için dar bir kümes alanı düşünmeyin. Belirli bir kümes alanı içerisinde ama kafessiz şekilde rahat hareket edebilirler. Yine bu koda sahip olanların GDO’suz yem ve hormon konusunda bir kısıtlamaları yoktur.

3 numaralı kod:

Kafeste büyüyen ve dolaşmayan tavuğun yumurtasıdır. En sağlıksız ve ucuz olan yumurtadır.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta yemek

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