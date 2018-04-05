İyi yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın kodu 3 ile başlıyorsa…

Beslenme listemizde önemli yer tutan yumurtanın üzerinde son aylarda sıkça gördüğümüz kodlar kimilerimiz için merak uyandırıyor. Bakanlığın yeni tebliğine göre, üzerinde kod bulunmayan yumurtalar 1 Nisan itibariyle satılmayacak.

Uzmanlar yumurta alırken üzerindeki kod ve rakamlara dikkat etmenizi önererek, bu şekilde kaliteli, iyi yumurtayı seçebileceğinizi belirtiyor. Peki yumurta üzerindeki bu kodlar ne anlama geliyor. Üzerinde, "Yetiştirme metodu kodu" olan bu kod bulunmayan yumurtalar satılmayacak.

Bakanlığın tebliğine göre eski yumurtalar üzerindeki kodlamada TR diye başlayan ardından ilin plaka kodu ve ondan sonra kümes işletme numarası vardı. Şimdi ise bunların önüne 4 farklı yumurta üretim metodu kodu geldi. Yeni tebliğe göre, yumurtalar üzerindeki kod, 0,1, 2 ve 3 numarası ile başlayacak. Bu rakamların hepsinin ayrı bir anlamı olacak. Vatandaşlar yumurta alırken, bu rakama bakarak ne tür bir tavuktan alınan yumurta yediğini görebilecek.

Yumurta üzerindeki kodların anlamı

0 numaralı kod: