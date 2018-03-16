Kadınlar için şifa erkekler için ise tam bir kabus!

Tam bir kadın otu olarak bilinen hayıt, tarihin eski çağlarından beri kadınların yaşadığı tüm hastalıklar ve hormonsal sorunların devası olarak kullanılır.

Faydaları doktorlar tarafından da kabul edilen hayıt otu ileilgili yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre, kadınlarda göğüs ağrılarını ve adet sorunlarını büyük oranda giderdiği bilimsel olarak tespit edilmiştir. Sancılı adet görme, adet dışı rahim kanaması (metroraji ), amenore ( adet yetmezliği), oligomenore ( seyrek adet görme ) gibi sorunlarda oldukça etkili olduğu görülmüştür.

Erkekler üzerinde etkisi

Kadın hastalıkları için birebir etkili olan hayıt otu, erkeklerde ise cinsel arzuları köreltir. Çalı veya maki görünümüne sahip, menengiçler familyasından olan ve Haziran-Temmuz aylarında mor çiçek açan hayıtın erkekler için başka bir etkisi de, prostat kanseri önlenmesinde bitkisel ilaç olarak kullanılmasıdır.

Prostat kanseri başlamadan önce, hayıt otu ile erken tedavi edilmesi mümkündür. Kansere neden olan hormonların düzenlenmesinde etkindir.