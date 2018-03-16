Kadınlar için şifa erkekler için ise tam bir kabus!

Tam bir kadın otu olarak bilinen hayıt, tarihin eski çağlarından beri kadınların yaşadığı tüm hastalıklar ve hormonsal sorunların devası olarak kullanılır.
Faydaları doktorlar tarafından da kabul edilen hayıt otu ileilgili yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre, kadınlarda göğüs ağrılarını ve adet sorunlarını büyük oranda giderdiği bilimsel olarak tespit edilmiştir. Sancılı adet görme, adet dışı rahim kanaması (metroraji ), amenore ( adet yetmezliği), oligomenore ( seyrek adet görme ) gibi sorunlarda oldukça etkili olduğu görülmüştür.
Erkekler üzerinde etkisi
Kadın hastalıkları için birebir etkili olan hayıt otu, erkeklerde ise cinsel arzuları köreltir. Çalı veya maki görünümüne sahip, menengiçler familyasından olan ve Haziran-Temmuz aylarında mor çiçek açan hayıtın erkekler için başka bir etkisi de, prostat kanseri önlenmesinde bitkisel ilaç olarak kullanılmasıdır.
Prostat kanseri başlamadan önce, hayıt otu ile erken tedavi edilmesi mümkündür. Kansere neden olan hormonların düzenlenmesinde etkindir.
Cinsel isteği azaltır
Kadınlarda cinsel isteği dengede tutan hayıt, erkeklerde tam tersi etki oluşturur. Hayıt otunun faydaları arasında erkeklerde cinsel isteği arttırma söz konusu değildir. Hayıt otu erkeklerde cinsel isteğin azalmasına sebep olur.
Duygu değişimleri ve depresyona iyi gelir
Kadın ruh halindeki duygusal değişimleri normal duruma getirmek ve depresyon gibi ruhsal sorunları giderebilmek açısından hayıt otu tüketimi oldukça faydalıdır. Düzenli olarak kullanıldığı takdirde düzelmeleri birkaç gün içinde fark edebilirsiniz.
Hayıt ağacının faydaları
Hamile kalma şansını artırır
Adet gecikmelerini düzenler
Ağır adet dönemlerini düzenler
Hormonal dengesizlikten kaynaklanan doğurganlığı düzenler
Adet öncesi gerginlik giderici
Menopoza geçişi kolaylaştırır
Adet kesilmesi, sık sık adet görme, seyrek adet görme, uzun ve çok kanamalı adet görme durumlarında
Uykusuzluğu karşı
İştahsızlığa karşı
İktidarsızlığa karşı
Prostat iltihaplanmasına karşı
Kısırlığa karşı
Yumurtalık iltihaplanmasına karşı
Rahim ağrılarına karşı
Şişkinliğe ve göğüslerin yeterince süt yapmaması ve de ağrımasına karşı
Ayrıca yine bayanlarda görülen progesteron hormon yetmezliğine bağlı kısırlık tedavisinde hayıt otu ekstreleri başarı ile kullanılmıştır.
Kullanım Şekli
Yarım tatlı kaşığı hayıt tohumu hafifçe ezilir. Orta boy bir su bardağı dolusu kaynar su ile haşlanır. Daha sonra üstü kapalı olarak 10-15 dakika demlenir ve süzülür. Günde 2-3 bardak taze demlenmiş bu çay soğutulmadan öğün aralarında içilir.
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