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Kadınlar için şifa erkekler için ise tam bir kabus!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.03.2018 00:05 | Son Güncelleme

Özellikle her yaştaki kadın üzerinde sayısız faydası bulunan, adeta kadınlara özgü olan hayıt ağacı, erkekler içinse dikkat edilmesi gereken bir bitki. Erkeklerde cinsel arzuları körelten bu bitki, dikkatli kullanılmadığı takdirde istenmeyen sağlık sorunlarına neden olabiliyor

Kadınlar için şifa erkekler için ise tam bir kabus!

Tam bir kadın otu olarak bilinen hayıt, tarihin eski çağlarından beri kadınların yaşadığı tüm hastalıklar ve hormonsal sorunların devası olarak kullanılır.

Faydaları doktorlar tarafından da kabul edilen hayıt otu ileilgili yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre, kadınlarda göğüs ağrılarını ve adet sorunlarını büyük oranda giderdiği bilimsel olarak tespit edilmiştir. Sancılı adet görme, adet dışı rahim kanaması (metroraji ), amenore ( adet yetmezliği), oligomenore ( seyrek adet görme ) gibi sorunlarda oldukça etkili olduğu görülmüştür.

Erkekler üzerinde etkisi

Kadın hastalıkları için birebir etkili olan hayıt otu, erkeklerde ise cinsel arzuları köreltir. Çalı veya maki görünümüne sahip, menengiçler familyasından olan ve Haziran-Temmuz aylarında mor çiçek açan hayıtın erkekler için başka bir etkisi de, prostat kanseri önlenmesinde bitkisel ilaç olarak kullanılmasıdır.

Prostat kanseri başlamadan önce, hayıt otu ile erken tedavi edilmesi mümkündür. Kansere neden olan hormonların düzenlenmesinde etkindir.

Cinsel isteği azaltır

Kadınlarda cinsel isteği dengede tutan hayıt, erkeklerde tam tersi etki oluşturur. Hayıt otunun faydaları arasında erkeklerde cinsel isteği arttırma söz konusu değildir. Hayıt otu erkeklerde cinsel isteğin azalmasına sebep olur.

Duygu değişimleri ve depresyona iyi gelir

Kadın ruh halindeki duygusal değişimleri normal duruma getirmek ve depresyon gibi ruhsal sorunları giderebilmek açısından hayıt otu tüketimi oldukça faydalıdır. Düzenli olarak kullanıldığı takdirde düzelmeleri birkaç gün içinde fark edebilirsiniz.

Hayıt ağacının faydaları

Hamile kalma şansını artırır

Adet gecikmelerini düzenler

Ağır adet dönemlerini düzenler

Hormonal dengesizlikten kaynaklanan doğurganlığı düzenler

Adet öncesi gerginlik giderici

Menopoza geçişi kolaylaştırır

Adet kesilmesi, sık sık adet görme, seyrek adet görme, uzun ve çok kanamalı adet görme durumlarında

Uykusuzluğu karşı

İştahsızlığa karşı

İktidarsızlığa karşı

Prostat iltihaplanmasına karşı

Kısırlığa karşı

Yumurtalık iltihaplanmasına karşı

Rahim ağrılarına karşı

Şişkinliğe ve göğüslerin yeterince süt yapmaması ve de ağrımasına karşı

Ayrıca yine bayanlarda görülen progesteron hormon yetmezliğine bağlı kısırlık tedavisinde hayıt otu ekstreleri başarı ile kullanılmıştır.

Kullanım Şekli

Yarım tatlı kaşığı hayıt tohumu hafifçe ezilir. Orta boy bir su bardağı dolusu kaynar su ile haşlanır. Daha sonra üstü kapalı olarak 10-15 dakika demlenir ve süzülür. Günde 2-3 bardak taze demlenmiş bu çay soğutulmadan öğün aralarında içilir.

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