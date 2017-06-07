Kahve Hakkında Hiç Bilmediğiniz 11 Şaşırtıcı Gerçek

1 / 11 Kahveyi ilk keşfeden kişi bir keçi çobanıydı! Söylencelere göre Etiyopyalı bir keçi çobanı olan Kaldi, otlattığı keçilerin garip ve gergin davrandığını fark etti ve işte o anda kahve tohumları, insanlık tarafından keşfedilmiş oldu...

2 / 11 Yemen'de bir liman ismi: Mocha! Kahve çekirdeklerinin tüm dünyaya yayıldığı ilk yer Yemen'deki Mocha kentinin limanıydı. Bu ilk kahvelerin çikolataya benzeyen bir aroması olduğu için bu tip kahveler daha sonra mocha ismiyle anılmaya başlandı.

3 / 11 Bir fincan kahveye ne kadar su gerekir? Kahve, suyu epey seven bir bitki. Kabaca bir matematik hesapla, 1 kilo kahve çekirdeği elde etmek için 15 bin ton su harcamak gerekiyor.

4 / 11 Renk renk, gökkuşağı gibi kahveler... Kahve çekirdekleri hayatlarına yeşil olarak başlarlar, daha sonra olgunlaştıkça çeşitlerine göre sarı, turuncu ve kırmızı gibi renklere dönüşürler.

5 / 11 Kahvemizi kim yapıyor? Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya, her yıl 2.6 milyon ton civarında kahve üretiyor.

6 / 11 En çok kahveyi kim içiyor? Amerika, yılda yaklaşık 971 bin ton kahve tüketiyor. Fakat kişi başına düşen kahve miktarı hesaplandığında 9.6 kilo ile Finlandiya ilk sırada.

7 / 11 Ömre bereket kahve... Kahve bitkisini hiç ellemeyip kendi haline bırakırsak 200 yıl kadar yaşayabiliyor.

8 / 11 Tek seferde bol bol... Kahve üreten ülkeler, toplam ihracatlarını tek seferde yılda bir kere toplanan hasattan gerçekleştiriyorlar.

9 / 11 Kedi dışkısı kahvesinden içer misiniz? Güney ve Güneydoğu Asya'da yaşayan misk kedisi, yaban hayatta yetişen kahve çekirdeklerini yedikten sonra, çekirdekleri hiç bozmadan bir bütün olarak dışkılıyor. Bu dışkıdan elde edilen kahve çekirdeklerinin kendine has lezzetli bir aroma kazandığı fark edilince, nadir bulunan ve pahalı bir kahve türü keşfedilmiş oluyor. Aynı işlem Tayland'da filler tarafından uygulanmakta, ismi de "Fildişi Kahvesi."

10 / 11 Cüzdan dostu kahve Diğer gurme lezzetlerine, örneğin şaraba göre en kaliteli kahve bile kolaylıkla ucuz fiyatlara bulunabiliyor. Yani dünyanın en zengininin içtiği kahve bile temelde sizinkisiyle aynı.