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Kahvenin yanında neden su içilir?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

Özellikle Türk kahvesi içiyorsanız yanında su ikram edilir. Bu Türk kahvesinin ilk içildiği yıllardan beri böyledir. Ancak uzmanlar uyarıyor: Hangi tür kahve içerseniz için yanında mutlaka su tüketin.

Kahvenin yanında neden su içilir?

Dünyada her gün 1,6 milyar fincan kahve içiliyor. Kahvenin idrar söktürücü etkisinden dolayı uzmanlar, vücutta su kaybına sebep olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bu nedenle, su kaybını engellemek için hangi çeşidi içilirse içilsin, tüketilen kahve kadar su içilmesi, dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kahveyle su neden içilir?

Kahvede böbrek taşı yapan oksalat maddesi var. Böbrek taşlarının %75’i oksalattan oluşur. Kahvenin yanında ikram edilen su, kahveyle içildiğinde oksalatın atılmasında yardımcı olur.

İdrar söktürücü mü?

Vücuda aşırı miktarda kafein alımının böbreklere kan akışını hızlandırdığı ve sodyum emilimini sınırladığı biliniyor. Vücutta emilmeyen sodyum ile baş edebilmek için daha fazla idrar üretiliyor. Kafeinin idrar söktürücü özelliği buradan kaynaklanıyor olabilir.

Kafein normal miktarda alınmalı

Uzmanların verdiği bilgilere göre, kafeinin, normal bir kişi tarafından günlük alınması gereken miktar 300 miligram. Bu da yaklaşık 3-4 küçük fincana denk geliyor. Farklı çeşitlerde kahveler, krema, şeker ve şuruplar ile birlikte hazırlanabiliyor. Bu durumda, ortaya çıkan ekstra kalorili kafeinin, vücut için tehlikeli olabildiğine dikkat çekiliyor.

Kahve çay miktarını suya eklemeyin

Kişiler, kafeinli içeceklerin tadını seviyor, ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar da var, ayrıca kafeinin uyarıcı etkisi de biliniyor. Doğru beslenme açısından günde 6-8 bardak su içmek tavsiye edilirken, vücutta su kaybına yol açtığı için içtiğimiz çay ve kahvenin buna dâhil edilemeyeceği özellikle vurgulanıyor.

Zayıflamak isteyen kahve bağımlıları dikkat!

Diyetisyeni Hatice Gürgen, kahvenin idrar söktürücü ve su kaybına sebep olma özelliğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kafein, kahve bitkisinin tohumlarında, çay yapraklarında ve kakao ağacının tohumlarında bulunur. Merkezi sinir sistemini uyardığı için bizleri daha duyarlı, koordinasyon gücünü daha etkin hale getirir, bitkinlik ve dalgınlığı önler.

Aynı zamanda idrar söktürücü etkisi vardır, sık sık idrara gitme sorununuz varsa, kafein bunu artıracaktır. Normal bir kişi tarafından günlük alınması gereken miktarı 300 miligramdır. Bu da yaklaşık olarak günlük 3-4 küçük fincana denk gelir. Vücutta su kaybına sebep olduğu için hangi çeşidi içilirse içilsin, en az o içilen kahve kadar su içilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
türkkahvesi yemek

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