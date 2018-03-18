Kan lekesi olan yumurta yenebilir mi?

Ancak birçok yumurtada görülen kan lekesi kafalarda soru işareti oluştururken, lekeli yumurta yemek sağlık mı sorusunu da beraberinde getirir.

Yumurta, temel besin kaynaklarımızla karşılaştırıldığında, protein içeriği yüksek gıdalar sınıfında ilk sıralarda yer alıyor.

Neredeyse her yemeğe girebilme özelliğiyle ülkemizde en çok tüketilen gıdaların başında gelen yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan birçok besin öğesini içeriğinde bulundurur.

İçerdiği A, D, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kolin sayesinde de çeşitli vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan ve çoğu zaman yumurta içerisinde görülen kan lekesine aynı zamanda kabukta da rastlanabilmektedir.

Tavuğun karaciğeriyle ilgili

Yumurtanın içeriği hakkında mevcut bilgiler ve uzmanların gözlemleri bu kan lekelerinin tavuğun karaciğeri ya da yumurtalığından gelen kan pıhtıları olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yumurta henüz bayatlamamışsa ve tazeyse bu kan lekelerinin insana bir zararı olmuyor.

Bu arada, görülen kan lekelerinin yumurtayı bir bütün olarak ele aldığımızda %1 oranından fazla olmadığını görüyoruz.