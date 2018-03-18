YEMEK

Kan lekesi olan yumurta yenebilir mi?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.03.2018 23:22 | Son Güncelleme

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurta, tek başına tüketilmesi, birçok yemekte kullanılması ve içerdiği vitaminler ile çok önemli besin maddesidir.

Kan lekesi olan yumurta yenebilir mi?

Ancak birçok yumurtada görülen kan lekesi kafalarda soru işareti oluştururken, lekeli yumurta yemek sağlık mı sorusunu da beraberinde getirir.

Yumurta, temel besin kaynaklarımızla karşılaştırıldığında, protein içeriği yüksek gıdalar sınıfında ilk sıralarda yer alıyor.

Neredeyse her yemeğe girebilme özelliğiyle ülkemizde en çok tüketilen gıdaların başında gelen yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan birçok besin öğesini içeriğinde bulundurur.

İçerdiği A, D, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kolin sayesinde de çeşitli vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan ve çoğu zaman yumurta içerisinde görülen kan lekesine aynı zamanda kabukta da rastlanabilmektedir.

Tavuğun karaciğeriyle ilgili

Yumurtanın içeriği hakkında mevcut bilgiler ve uzmanların gözlemleri bu kan lekelerinin tavuğun karaciğeri ya da yumurtalığından gelen kan pıhtıları olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yumurta henüz bayatlamamışsa ve tazeyse bu kan lekelerinin insana bir zararı olmuyor.

Bu arada, görülen kan lekelerinin yumurtayı bir bütün olarak ele aldığımızda %1 oranından fazla olmadığını görüyoruz.

Niçin kan lekesi var?

Kan lekesi, yumurtanın bayat olduğu veya uygun şekilde döllenmediği anlamına gelmez, bunun sebebi ise yumurta sarısının oluşumu sırasında tavuktaki bir kılcal damar sorunudur. Bunun nedenleri değişik olabilir.

Kümesteki hayvanların beslenme şekilleri gibi etkenler vardır. Ancak bu durum kümesin sağlıksız olduğu anlamına da gelmemektedir. Kısacası, kan lekeleri görünüş olarak hoş olmayabilir ama oldukça olağandır.

Kan lekelerinin ticari yumurtalarda görülmesi az olur. Çünkü bu yumurtalar piyasada çıkmadan önce özel bir yöntemle taranır ve sorunlu olarak ayıklanır. Andaç seyrek te olsa gözden kaçanlarda bu lekeler görülür.

Ticariler dışındaki yumurtalarda, çiftliklerde aldığınız ürünlerde görülmesi daha sık yaşanır.

Kan lekesi varsa ne yapılmalıdır?

Uzmanlar, kan lekesi görülen yumurtaların hem beslenme hem de kimyasal açıdan güvenle tüketilebileceğini söylüyorlar.

Kan lekelerinden rahatsız olduğunuzda bir bıçak yardımıyla lekeyi alıp kahvaltıya devam edebileceğimiz belirtiyorlar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yumurta kanlıyumurta

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Hadise'den RTÜK'e: İstediğimi giyerim

Hadise'den RTÜK'e: İstediğimi giyerim

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz için romantik paylaşım 'Varlığıma anlam kattığın için minnettarım'

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz için romantik paylaşım 'Varlığıma anlam kattığın için minnettarım'

Şahsiyet'in oyuncusu Haluk Bilginer isyan etti

Şahsiyet'in oyuncusu Haluk Bilginer isyan etti

Survivor 2018'de kimler eleme adayı oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Survivor 2018'de kimler eleme adayı oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

İlginizi Çekebilir

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

Kuru incir yerken bir daha düşünün

Kuru incir yerken bir daha düşünün

Bu balıkların yararı değil zararı var! Aklınızda olsun, TÜKETMEYİN

Bu balıkların yararı değil zararı var! Aklınızda olsun, TÜKETMEYİN

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahvenin yanında neden su içilir?

Kahvenin yanında neden su içilir?

Ünlü markaların sularında plastik maddeler yüzüyor!

Ünlü markaların sularında plastik maddeler yüzüyor!

24 saatte düz bir karnınız olsun

24 saatte düz bir karnınız olsun

En ölümcül hastalıkları bile tedavi eden çekirdekler

En ölümcül hastalıkları bile tedavi eden çekirdekler

Kadınlar için şifa erkekler için ise tam bir kabus!

Kadınlar için şifa erkekler için ise tam bir kabus!

4.5 milyon dolar kazandırıyor: Dünyanın en garip deniz canlısı

4.5 milyon dolar kazandırıyor: Dünyanın en garip deniz canlısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.