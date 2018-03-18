Kan lekesi olan yumurta yenebilir mi?

Ancak birçok yumurtada görülen kan lekesi kafalarda soru işareti oluştururken, lekeli yumurta yemek sağlık mı sorusunu da beraberinde getirir.
Yumurta, temel besin kaynaklarımızla karşılaştırıldığında, protein içeriği yüksek gıdalar sınıfında ilk sıralarda yer alıyor.
Neredeyse her yemeğe girebilme özelliğiyle ülkemizde en çok tüketilen gıdaların başında gelen yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan birçok besin öğesini içeriğinde bulundurur.
İçerdiği A, D, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kolin sayesinde de çeşitli vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan ve çoğu zaman yumurta içerisinde görülen kan lekesine aynı zamanda kabukta da rastlanabilmektedir.
Tavuğun karaciğeriyle ilgili
Yumurtanın içeriği hakkında mevcut bilgiler ve uzmanların gözlemleri bu kan lekelerinin tavuğun karaciğeri ya da yumurtalığından gelen kan pıhtıları olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yumurta henüz bayatlamamışsa ve tazeyse bu kan lekelerinin insana bir zararı olmuyor.
Bu arada, görülen kan lekelerinin yumurtayı bir bütün olarak ele aldığımızda %1 oranından fazla olmadığını görüyoruz.
Niçin kan lekesi var?
Kan lekesi, yumurtanın bayat olduğu veya uygun şekilde döllenmediği anlamına gelmez, bunun sebebi ise yumurta sarısının oluşumu sırasında tavuktaki bir kılcal damar sorunudur. Bunun nedenleri değişik olabilir.
Kümesteki hayvanların beslenme şekilleri gibi etkenler vardır. Ancak bu durum kümesin sağlıksız olduğu anlamına da gelmemektedir. Kısacası, kan lekeleri görünüş olarak hoş olmayabilir ama oldukça olağandır.
Kan lekelerinin ticari yumurtalarda görülmesi az olur. Çünkü bu yumurtalar piyasada çıkmadan önce özel bir yöntemle taranır ve sorunlu olarak ayıklanır. Andaç seyrek te olsa gözden kaçanlarda bu lekeler görülür.
Ticariler dışındaki yumurtalarda, çiftliklerde aldığınız ürünlerde görülmesi daha sık yaşanır.
Kan lekesi varsa ne yapılmalıdır?
Uzmanlar, kan lekesi görülen yumurtaların hem beslenme hem de kimyasal açıdan güvenle tüketilebileceğini söylüyorlar.
Kan lekelerinden rahatsız olduğunuzda bir bıçak yardımıyla lekeyi alıp kahvaltıya devam edebileceğimiz belirtiyorlar.
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