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Kanser Düşmanı Brokoli İle Hazırlayabileceğiniz 14 Sağlık Deposu Tarif

Kanser Düşmanı Brokoli İle Hazırlayabileceğiniz 14 Sağlık Deposu Tarif

Kanser Düşmanı Brokoli İle Hazırlayabileceğiniz 14 Sağlık Deposu Tarif

Besin değeri yüksek ve vitamin deposu brokoliyle hazırlanan çeşitli lezzetli tarifler. Bu enfes tariflerle çocuklarınıza brokoli yedirmekte hiç sorun yaşamayacaksınız.

Közlenmiş Brokolili Makarna Salatası

Közlenmiş brokoli, yeşil zeytin, cevizden oluşan nefis makarna salatası. Tarifi burada.

Zeytinyağlı Brokoli

Havuçlu ve patatesli zeytinyağlı brokoli yemeği. Tarifi burada.

Brokolili Börek

Tutkunu olacağınız nefis brokolili börek. Tarifi burada.

Brokoli Köftesi

Özellikle sebze yedirmekte zorlandığınız çocuklar için muhteşem bir alternatif! Tarifi burada.

Körili Brokoli

Brokolinin biraz hindistancevizi sütü biraz köriyle karşı konulamaz bir tat olacağı kimin aklına gelirdi ki? Tarifi burada.

Brokoli Çorbası

Yeşilin en güzel tonu: Brokoli Çorbası. Tarifi burada.

Cheddar Peynirli, Brokolili ve Yumurtalı Muffin

Hızlı bir kahvaltı veya atıştırmalık için mükemmel. Tarifi burada.

Soslu Brokoli ve Brüksel Lahanası Salatası

Hem hafif hem de lezzetli bir mayonezli ve yoğurtlu sebze salatası tarifi. Tarifi burada.

Vegan Burger

Kim bir burgerin bu kadar lezzetli olabileceğini tahmin edebilirdi ki ? Üstelik vitamin ve mineral deposu! Tarifi burada.

Sebzeli Vegan Pizza

Gelin birlikte brokoli de içeren began, sağlıklı, doyurucu, faydalı, sebze şöleni bir pizza yapalım. Tarifi burada.

Brokoli Ve Kabaklı Mücver

Mücver sevenlerin bayılacağı brokolili ve kabaklı mücver. Tarifi burada.

Mantarlı Brokoli Salatası

Haşlanmış mantar ve brokolinin meydana getirdiği doyurucu brokoli salatası. Tarifi burada.

Brokolili Fırın Makarna

Fırın makarnayı bir de brokolili denemeye ne dersiniz? Tarifi burada.

Brokolili Kiş

Her öğünde tüketebileceğiniz, nefis bir mantarlı ve brokolili kiş. Tarifi burada.

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 76 Oy
    BROKOLİNİN YANINDA ET İ İYİİDR...
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    İyi
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    Tamam
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