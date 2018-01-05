Kanser hastası kadının denemediği tedavi kalmadı, şifayı zerdeçalda buldu

Beş yıl kan kanseriyle savaşan 67 yaşındaki kadın, kurkumin (zerdeçal olarak da bilinen hint safranı baharatında bulunan bir pigment) tüketerek hastalığın yendiğini söylüyor. Senelerdir denemediği tedavi yöntemi kalmadığını, son çare olarak kurkumin (zerdeçal) yemeyi denediğini söyleyen Dieneke Ferguson, şimdilerde normal bir hayat sürüyor. Doktorlar ise, bu duruma şaşkınlıkla yaklaşarak, kayıtlara ilk kez böyle bir örneğin geçtiğini ifade ediyorlar.

3 kez kemoterapi alan ve dört kök hücre nakli olan ancak hastalığının yayılması nedeniyle son çareyi günde 8 gr aldığı zerdeçal tabletlerinde bulan Ferguson, ''hastalığım için her şey yapıldı. Ve artık başka çareler arıyordum. Bir gün internette araştırma yaparken zerdeçalla ilgili öenmli bilgiler edindim. Ve bunu son çare olarak denemeye karar verdim. Birkaç yıldır zerdeçal tabletleri kullanıyorum ve kanserli hücre sayısı yok denecek kadar az'' diye konuşuyor.

Londra'daki Barts Health Vakfı doktorları bu durumu oldukça şaşırtıcı bulmakla beraber, bu vaka ile ilk kez karşılaşıyoruz açıklanmalarında bulundular. Ancak uzmanlar, tüm hastalarda işe yaramayabileceğini de ekliyor.

Ferguson, ''doktorlar bu konuda çok katı. Baharat ya da başka bir şey kullanmamızı tavsiye etmiyorlar. Daha fazla araştırma yapılması gerektiğine inanıyorum. Umurım hikayem başkalarına da katkı sağlar'' diyor.

Zerdeçalın, alzheimer, kalp rahatsızlığı, depresyon ve çeşitli kanserlere karşı koruyabileceğini öne sürüyorlar. Binlerce yıldır Asya Mutfağında yaygın olarak kullanılmasına, anti-inflamatuar ve antiseptik etkileri nedeniyle araştırılmış olmasına rağmen, curcumin yaygın olarak reçete edilmemektedir çünkü büyük ölçekli denemelerde test edilmemiştir.

Kurkumin, zerdeçal olarak da bilinen hint safranı baharatında (curcuma longa) bulunan bir pigment. Kurkumin, köri tozu üretiminde kullanılır. Hint safranına sarı rengini kurkumin verir. Son araştırmalarda Alzheimer'a iyi geldiği tespit edilmiştir. Hint safranının çok tüketildiği Hindistan'da yaşlılarda Alzheimer görülme oranı %1'dir.

Yapılan araştırmalar sonucunda köri baharatında bulunan kurkuminin yemek borusunda oluşan kanser hücrelerini öldürdüğü saptanmıştır. Ayrıca BKKAK'tan Dr. Lesley Walker, bu araştırmanın, zerdaçalda (hint safranı) bulunan doğal kimyasalların özafagus (yemek borusu) kanserinde yeni tedaviler için kullanılması olanağı sağlayacağını söylemiş, özafagus kanseri oranının 1970'lerden bu yana yarı yarıya arttığını belitmiştir. Walker bu durumun obezite, alkol tüketimi ve reflü hastalığındaki artıştan kaynaklanıyor olabileceğini bildirmiştir.

Zerdeçal tozunun en aktif bileşeni içerisinde bulunan curcumindir. Curcuminin bazı tip kanser hücrelerinin ölüm hızını artırdığı ve bazı tümörlerin bölünmesini durduğu bilinmektedir. Özellikle kolon kanseri ve Crohn hastalığı gibi bağırsak hastalıklarında yüksek konsantrasyona ulaşması sebebiyle daha etkili olacağı bildirilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalar curcuminin kanser hastalarının tedavi sürecinde olumlu etkisinin yanı sıra tedavi sırasında oluşabilecek normal doku hasarını önlemede etkili olduğunu göstermektedir.

Zerdeçal Kullanımı

Zerdeçal kullanırken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var, zerdeçal yağda çözünür. Ancak bu sayede içerisindeki faydalı bileşenler vücudumuz tarafından alınabilir. Zerdeçalı yemeklerinizde kullanırken buna dikkat etmeniz ilk kural. İkincisi ise zerdeçalın karabiberle birlikte kullanımı biyoyararlılığı artırır, bu yüzden zerdeçal ve karabiberi yakın yerlerde bulundurmanız iyi olur.