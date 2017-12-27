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Kanser karşıtı kırmızı! Bu yumruyu mutfağınızdan eksik etmeyin

Kanser karşıtı kırmızı! Bu yumruyu mutfağınızdan eksik etmeyin

Kanser karşıtı kırmızı! Bu yumruyu mutfağınızdan eksik etmeyin

Alternatif tıpta önemli bir yere sahip olan kırmızı pancar birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

İnsan sağlığı açısından sayısız faydası bulunan kırmızı pancar, ülkemizde de özellikle Akdeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetiştirilebilen bir sebzedir.

Genel olarak yumru kısımlarından faydalanılan ancak yaprakları da vitamin ve mineral açısından zengin olan sebze, içeriğinde C, A ve B vitaminlerini barındırır. Kalsiyum, fosfor, çinko, demir, potasyum ve magnezyum da bulunan pancar, çeşitli meyvelerin suyu ile karıştırıldığı zaman özellikleri daha etkili olur.

Faydaları nelerdir?

Kırmızı pigmentlerin yoğun olduğu bu sebzenin kanseri engelleme özelliği vardır. Birçok kanser çeşidine yakalanmamak için bünyenin direncini arttırır.

Tansiyon ve kan şekerini düzenleme de çok yararlı bir bitkidir.

Kalp organına ciddi anlamda faydalar sağlayan bu sebze kalbi hastalıklara karşı korumaktadır.

Anemi kanda hemoglobin düzeyinin düşük olmasıyla ilgilidir. Pancar fosfor, magnezyum, potasyum, kalsiyum, iyot, bakır, yağlar ve B1,B2,B6 ve P vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bu sebepten dolayı pancar kansızlığa birebirdir.

Kırmızı pancar bol miktarda C vitamini vardır. C vitamini genel anlamda vücudun savunma sistemine katkıda bulunur ve bağışıklığı arttırır.

İştahı az olan kişiler tüketebilir çünkü bu sebze iştahı arttırır.

Karaciğerdeki hücrelerin korunması için tüketilmelidir.

Pancarın içerdiği alfa lipoik asit glikoz düzeyini düşürmeye yardımcı olan ve insülin duyarlılığını arttıran bir çeşit antioksidandır. Bu sebepten dolayı diyabet rahatsızlığına karşı pancar önerilmektedir.

Bor minerali fazla olan sebze cinsel hormonların üretilmesini sağlar.

Stresten kaynaklı olan bu problemler için tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

Sporcuların ve düzenli egzersiz yapanların bir numaralı sebzesi pancardır. Günde mutlaka bir bardak pancar suyu içilmelidir.

Kırmızı pancar içinde çok fazla protein barındırır. Bu sebepten dolayı düzenli tüketmekte fayda vardır.

Demir eksiliğinde pancar suyunun tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Pancar artrit hastalığına çok iyi gelmektedir.

Pancar kan damarlarının genişlemesine ve kan akışının hızlanmasına katkıda bulunur. Pancar damar sertliğine karşı önemli bir rol üstlenmiştir.

İnsan vücudun en önemli organları arasında bulunan kalbin korunmasında önemli faydaları vardır.

Solunum yolu hastalıklarına pancar ve pancar suyu çok iyi gelmektedir.

Yaşlanmayla ortaya çıkan demans hastalığına pancar çok faydalıdır. Demans hastalığı unutkanlık hastalığıdır.

Pancar bir damar hastalığı olan varise karşı çok etkilidir.

Göz sağlığını da korumaktadır.

Pancarın saç ve cilt sağlığına etkileri olduğu kanıtlanmıştır.

Kırmızı pancarın kan ve karaciğer zehirlenmesine karşı iyi geldiği ve ayrıca kanı ve karaciğeri temizlediği bilinmektedir

Kırmızı pancarın kemik sağlığına katkısı da çok fazladır. Bunun yanında kas yapısının düzelmesine yardımcı olur.

Zeaksanthin içeren kırmızı pancar bu özelliği yardımıyla sarı nokta göz hastalığı olarak adlandırılan bir çeşit göz hastalığına iyi gelir.

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