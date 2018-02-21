Kanser uzmanından çok ciddi beslenme ve kanser uyarısı

Kanser vakalarının artmasının en büyük nedeninin doğal beslenememek olduğunu söyleyen Dizdar, beslenme ve sağlıklı yaşamın püf noktaları konusunda bilgiler verdi.

Kadınlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunan Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar, “Piyasadaki marketlerden olabildikçe uzak dursunlar. Markete ürün girdiği zaman raf ömrünün uzun olması birtakım sorunlar yaratıyor. İki aylık yoğurt olmaz, 6 ay dayanan ürün olmaz” dedi.

2030’dan sonra ciddi artış bekleniyor

Önlem alınmazsa 2030’dan sonra yılda 22 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Dünyada kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm sebebi olan kanser, Türkiye’de de son yıllarda büyük artış gösteriyor.

Bu gıdalara sağlığımızı mahvediyor

Endüstriyel gıdalarla ilgili uyarılarda bulunan Dizdar: “Yoğurt, süt, beyaz et gibi yiyecekler sayesinde sağlıklı beslendiğimizi zannediyoruz. Ama kimse bilmiyor ki o gıdaların doğal olmayanları sağlığımızı mahvediyor” dedi. Dizdar şunları söyledi:

“Türkiye menşeli olmayan bakliyat tavsiye etmiyorum. Kesin ilaçlanmış olarak gelir, Kanada’dan Türkiye’ye bakliyat gelmez. Ellerinden gelen önlemi alıp, sonra biraz tevekküllü olmalarını öneriyorum. Kadınlarımız da bunları iyi anlamış.