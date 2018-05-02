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Kansere çare olan bitki sadece Türkiye'de

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Fen Fakültesindeki bilim insanlarının, pelemir bitkisinin sadece Türkiye'de yetişen iki türünde kanser tedavisinde kullanılan saponin türü bileşiklere rastladığı ve bu bileşiklerin ilaçlardan daha aktif olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bu bitki sadece Türkiye'de!

Kansere çare olan bitki sadece Türkiye'de

Ege Üniversitesi Fen Fakültesindeki bilim insanlarının, pelemir bitkisinin sadece Türkiye'de yetişen iki türünde kanser tedavisinde kullanılan saponin türü bileşiklere rastladığı ve bu bileşiklerin ilaçlardan daha aktif olduğunun belirlendiği bildirildi.

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Pelemir bitkisi

Pelemir bitkisi
Türk bilim insanları, pelemir bitkisinin sadece Türkiye'de yetişen iki türünde kanser tedavisinde kullanılan saponin türü bileşiklerin bulunduğunu ve bu bileşiklerin ilaçlardan daha aktif olduğunu belirledi.
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Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Kırmızıgül'den gelen açıklama ise şöyle

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Kırmızıgül'den gelen açıklama ise şöyle
yaklaşık 30 yıldır bitkiler üzerinde çalışmalarını yürüttüklerini, bu çalışmalardan en önemlisini halk arasında "pelemir otu" adıyla bilinen Cephalariae bitkisinin oluşturduğunu söyledi.
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Sadece Türkiye'de!

Sadece Türkiye'de!
Pelemir otunun sadece Türkiye'de, özellikle de Akdeniz Bölgesi'nde yayılım gösteren 23 türü üzerinde çalıştıklarını anlatan Kırmızıgül, bitkinin içeriğini belirlediklerini, kimyasal anlamda her bileşiğin biyolojik aktivitesini test ettiklerini belirtti.
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Uluslararası dergide dünyaya duyuruldu

Uluslararası dergide dünyaya duyuruldu
Doç. Dr. Nazlı Sarıkahya ise pelemirin Akdeniz'in yanı sıra Orta ve Doğu Anadolu'da da yabani olarak yetiştiğini ve halk tarafından una katılarak ekmeklerde kullanıldığını aktardı. Sarıkahya, laboratuvar ortamında yürüttükleri çalışmalarda pelemir bitkisinin içindeki saf maddelerin bileşik aktivitelerini öğrenmek ve biyolojik aktif yeni bileşikler bulmak üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı.
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Yan etkisi daha az

Yan etkisi daha az
Türkiye'de yetişen pelemirin içindeki saponin türü bileşiklerin sadece akciğer değil, diğer kanser türlerinde de etkili olduğunu kaydeden Sarıkahya, elde ettikleri verileri şöyle açıkladı: "Pelemirdeki bir tür saponin bileşiğinin özellikle A549 akciğer kanser hücresinde, şu anda ticari olarak kullanılan ilaçtan iki kat daha aktif olduğunu, yan etkisinin de ona göre çok daha az olduğunu gördük. Sadece akciğer değil, prostat, meme kanser hücrelerinde de iki kat daha aktif sonuçlar elde ediliyor. Bundan sonraki aşama oldukça uzun tabii ama asıl hedefimiz yüzde 100 yerli ilaç üretilmesi. Tamamen Türkiye'de yetişen, tamamen Türk bilim insanlarının literatüre kazandırdığı bir bitkiden bu ilacı elde edebilmek."
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Anahtar Kelimeler:
pelemir bitkisi kanser tedavisi

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