Kansere karşı en başarılı diyet

Hastalarının yüzde 90’ını tedavi eden Budwig’in beslenme kombinasyonunun, dünyada kanserle savaşan gelmiş geçmiş en iyi ve başarılı diyet olduğu belirtiliyor. Nobel ödüllü doktordan kansere yeni çözüm Dr. Johanna Budwig, Nobel Tıp Ödülü’ne altı kez ada gösterildi, 2003’te 95 yaşındayken öldüğünde kanser hastalarının yüzde 90’ını tedavi etmesiyle biliniyordu. Dr. Budwig yan etkilere neden olmayan toksik olmayan maddeler kullanarak her türlü kanseri kalıcı olarak iyileştirdi. Şaşırtıcı başarısından dolayı Dr. Budwig, ilaç ve nükleer endüstrileri için en büyük düşman oldu ve çalışmaları sansürlenmeye başlandı. Kansere karşı keten tohumu yağı Keten tohumunun kansere iyi geldiğini kanıtlayan Alman Dr. Johanna Budwig, keten tohumu yağı diyeti ile 1951’de Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. Yağlar üzerinde uzmanlaşmış bir biyokimyacı olan ve 6 kez Nobel Ödülü’nü alan Dr. Budwig, birçok kanser hastasının bu hastalığı yenmesine yardımcı oldu. Kanser tedavisi konusunda geliştirdiği keten protokolü bugün de Avrupa ve ABD'nin önemli tıp merkezlerinde uygulanan Dr. Budwig, keten tohumu yağının eğer taze tüketilirse kanseri etkisiz hale getireceğini ispatlamıştı.

Budwig’in savunduğu görüşe göre keten tohumu yağı mucizesi dikkat çeken nokta; “Hücre zarı lipidler veya yağlardan oluşur. Yüksek derecede doymamış yağ asidi omega 3 yağ asitleri olarak adlandırılır. Bunlar “balık yağları” ile ilgilidir, geleneksel tıp da bunu tavsiye eder. Bu yağlar ayrıca başka gıdalarda da bulunur, ama en çok keten tohumu yağında bulunur. Ancak keten tohumunun ya evde taze öğütülerek tüketilmesi ya da çıkarıldıktan sonra dondurucuda saklanmış olması şart. Uzmanlara göre aktar veya eczanelerde oda sıcaklığında satılan keten yağları bir işe yaramadığı gibi çeşitli hastalıklara da yol açabiliyor”. Dr. Johanna Budwig'in keten tohumu yağı diyeti Dr. Johanna Budwig, özellikle yağlar üzerine uzmanlaşmış bir biyokimyacı. Keten tohumu diyetini ilk kez 1951'de ortaya atıyor ve 1990'da onkolog Dr. Dan C. Roehm M.D. tarafından yeniden ele alınıyor. Dr. Roehm bu diyetin dünyada kanserle savaşan gelmiş geçmiş en iyi ve başarılı diyet olduğunu belirtiyor. Budwig, diyetinin hem önleyici hem de iyileştirici olduğunu öne sürüyor. Beslenmede alınan linol-asit eksikliğinin oksidasyona sebep olduğunu ve bunun da kansere ve birçok kronik hastalığa yol açtığını söylüyor.

Doğru beslenme kombinasyonu Doğru proteinle doğru yağın buluştuğu en iyi kombinasyon keten tohumu yağıyla süzme yoğurt birlikteliğidir. Keten tohumu mutlaka taze olmalıdır. Diyette içinde doğal şekerlerin bulunduğu armut, üzüm, incir, hurma gibi karbonhidratlar da var. Doğal bal kesinlikle çok yararlı. A vitaminince zengin havuç, yayık ayranı, yoğurt ve bira mayası da yararlı. Bir kişi günde, 100 gr süzme yoğurda (peynire) 40 gr keten tohumu yağı ve 30 mililitre süt karışımını mutlaka yemeli. Bunları karıştırmak için bir blender veya yumurta çırpıcı gerekiyor. Bu karışım biraz balla tatlandırılabilir. Hatta istenirse taze meyveler eklenebilir. Bu diyetin, kalp rahatsızlıkları, safrakesesi sorunları, şeker hastalığı, eklem iltihabı ve tümörler gibi birçok kronik hastalığa iyi geldiği belirtilmiş. Keten tohumu karışımı nasıl hazırlanıyor? 250 ml. keten tohumu yağı miksere konur. Üzerine 450 gr. az yağlı süzme peynir ve 4 yemek kaşığı bal eklenir. Bir miktar su da eklenerek bunlar iyice karışana kadar çalıştırılır. Karışımın üzerinde hiçbir yağlanma görülmeyene kadar karıştırılmalıdır (5 dakika kadar).

Süzme peynir yerine alternatif olarak süzme yoğurt da kullanılabilir. SOS nasıl hazırlanıyor? 2 kaşık keten tohumu yağı, 2 kaşık süt ve 2 kaşık yoğurt karıştırılır. Buna 2 kaşık limon suyu (veya elma sirkesi) ve 1 kaşık dere otu, hardal gibi bitkiler eklenir. Son olarak üzerine içine kimyasal koruyucu karıştırılmamış (ev yapımı) salatalık turşusu ve bir tutam bitkisel tuz eklenir. Dr. Budwig bu diyetin 5 sene boyunca veya tümör yok olana kadar sürdürülmesini öneriyor. Günlük uygulama nasıl yapılır? Kahvaltıdan önce-Lahana suyu Kahvaltı-2 kaşık keten tohumu yağıyla karıştırılmış müsli ve bal... Mevsime uygun taze meyveler... Fıstık hariç kuru yemişler (incir, kayısı, üzüm, ceviz gibi...) Bitki çayı... ve KARIŞIM (tarifi aşağıda) Saat 10 gibi: Bir bardak taze havuç suyu veya elma suyu veya kereviz suyu (dönüşümlü olabilir) Öğle yemeği- Yoğurt ve keten tohumu yağıyla yapılmış sosla birlikte çiğ salata... Bu salatada yeşilliklerden ziyade turp, havuç, şalgam, kereviz, karnıbahar, lahana tercih edilmeli... Sıcak yemek olarak, buharda pişirilmiş sebzeler, patates, tahıllar, baklagiller yenebilir ve bunlara KARIŞIM eklenebilir. Tatlı olarak taze meyvelere eklenmiş limon, vanilya ve çilekle lezzetlendirilmiş KARIŞIM yenebilir.