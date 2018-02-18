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Kanserin büyük düşmanı Karadeniz'in sembol sebzesi

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.02.2018 02:31 | Son Güncelleme

Karadeniz'e özgü sebzelerden ve Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olan karalahana son yılların en çok dikkat çeken besinlerinden oldu.

Kanserin büyük düşmanı Karadeniz'in sembol sebzesi

Besleyici özelliğinin yanı sıra sayısız faydası bulunan karalahana çorbasından dolmasına farklı şekillerde tüketilebilen Karadeniz’in sembol sebzesidir.

Besin değerleri

100 gr kara lahananın içeriğinde 4 gr karbonhidrat, 4 gr protein, 0,9 gr yağ, 100 mg C Vitamini, 0,02 mg B1 Vitamini, 0,20 mg B2 Vitamini, 5,3 mg karoten, 200 mg kalsiyum ve 1 mg demir bulunmaktadır.

Fazla pişirmeyin

Karalahananın faydalarından yararlanabilmek için çok pişirilmemesi gerekiyor. Vitamin değerlerinin ve antioksidan özelliğinin kaybolmaması için ya suda bir kaç dakika haşlanması ya da sadece beş-on dakika kadar kavrulması öneriliyor.

Pişirilerek tüketildiği gibi salatalarda çiğ olarak da kullanılmaktadır. C vitamininden zengin olup, A, B, E vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir minerallerini de bol miktarda içerir.

Kanser düşmanı

Bilim adamları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre kara lahana kanserojen toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.

Karalahana içeriğindeki “lupeol, sinigrin ve sülforafan“ gibi anti-kanser bileşiklerinin enzim aktivitesini uyararak tümörlerin büyümesini inhibe ettiği bilinmektedir. Çinli kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, diyete düzenli olarak Karalahana gibi sebzeler eklendiğinde meme kanserinde önemli bir azalma görülmüştür.

Karalahananın mucizevi faydaları

C vitamini kaynağı

C vitamini açısından zengin bir kaynaktır. En iyi antioksidan olarak C vitamini, erken yaşlanmanın temel nedenlerinden biri olan vücudunuzdaki serbest radikalleri azaltır. Ayrıca hücrelerin aşınma ve yıpranmasını engeller. Bu nedenle Karalahana; kalp problemleri, ülser, bazı kanserler, depresyon, bağışıklık sistemi ve soğuk algınlığı tedavisinde vücudun savunmasında etkin rol oynar. Ayrıca yara ve hasarlı dokular için iyileşme sürecini hızlandırır.

Lif

Yetersiz lif tüketimi kabızlığa neden olmaktadır. Buna bağlı olarak hazımsız , gastrointestinal kanserler, mide ülseri, iştah kaybı gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Karalahana zengin lif içeriği ile bağırsakları harekete geçirerek kabızlık ve diğer sindirim sistemi problemlerine iyi gelir.

Kükürt

Karalahana kükürt mineralinden zengindir. Kükürt enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasında etkili rol oynar. Ayrıca yaraların iyileşmesine büyük oranda yardımcıdır. Ülserin etkilerini ve şiddetini azaltıcı özelliği bulunmaktadır.

E vitamini

Kalp hastalığı, katarakt ve çeşitli kanserlere karşı koruyucudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kasları onarır. Toksik maddelerin etkisinden korur. A vitamininin emilmesine yardımcıdır. Oksijen kullanımında artış sağlayarak solunuma yardımcı olur . Kırmızı kan hücre yapımına katkıda bulunarak kansızlığı önler. Hava kirliliğine karşı korur. Kansızlığı önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğerin vücuda giren zehirli maddelerin etkisini gidermesinde rol alır. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Demirin vücutta depolanması ve kullanılmasında rol oynar. Bazı kanserlerden korunmada rol oynar.

Göz sağlığı ve karalahana

Lahana zengin bir “beta-karoten” kaynağıdır. Beta-karoten göz sağlığı için oldukça önemlidir. Bu nedenle karalahana, yaşlandıkça rol oynar. Artan makula (gözün arka kısmındaki retina tabakası) dejenerasyonunu önleyerek katarakt oluşumunu geciktirmeye yardımcıdır. Beta-karoten ayrı zamanda anti-kanserojen etkisiyle prostat kanseri riskini düşürmede olumlu etkiye sahiptir. Karalahana kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin iyi bir kaynağıdır. Bu üç temel mineral kemik yapısının korunmasını sağlayarak, osteoporoz ve kemik erimesi gibi hastalıkların önlenmesinde önemlidir.

Erken yaşlanmayı önleyici

Karalahanaki potasyum , vazadilatör etkisiyle kan damarlarını açarak, kanın akışını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle kalp krizi ve felç riskini azaltmaktadır. Yüksek kan basıncına karşı koruyucu etki göstermektedir. Antioksidan özelliğiyle cilt sağlığını koruyarak erken yaşlanmayı önler. Yaraların iyileşmesini kolaylaştırır. Kırışıklığa, deride renk değişikliklerine ve noktalara sebep olan serbest radikalleri önleyici özelliktedir.

Lahana ile detoksifikasyon

Lahana romatizma, gut, artrit, böbrek taşı, cilt hastalıkları ve egzama gibi problemlere yol açan toksinleri, serbest radikalleri, yüksek ürik asiti yok ederek kanı temizler. Yani çok iyi bir detoks özelliği vardır. İçeriğindeki C vitamini ve kükürt sayesinde bu detoks özelliğini göstermektedir. Diğer turpgiller gibi karalahana özellikle de kök kısımları iyodun emilimini azalttığı için guatr hastalarının kullanmamasında fayda vardır.

Kara lahananın tüm faydaları

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Metabolizmanın daha etkin çalışmasına olanak sağlar.

Kükürt zengini olan karalahana enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturur.

Karalahanın suyu cilt ve saçların beslenmesine yardımcı olur.

Ülsere iyi gelir.

İç organları daha sağlıklı kılar.

Yaraların hızla iyileşmesinde etkilidir.

Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermede tercih edilir. Suyunu içerek diyetinize destek olabilirsiniz.

Lif değeri yüksek olduğu için sindirim kolaylaşmasını sağlar.

Kalsiyum açısından zengin olan karalahana kemikleri güçlendirir.

Bağırsakları hareketlendirerek kabızlık sorununu giderir.

Depresyon ve stresin azalmasına yardımcıdır.

Haftada 2 kez lahana yemek kasların onarımını hızlandırır.

Düzenli tüketimi damar ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken kas ağrılarınında hafiflemesini sağlar.

Oksijenin artmasını hızlandırarak rahat nefes alımı sağlar.

Beyin hastalıklarına karşı şifadır.

Kansızlığa karşı faydalıdır.

Kara lahana suyu ciltteki iltihaplanmaları azaltır.

Kırmızı kan hücreleri arttırır.

Kava kirliliği ile yıpranan vücudu korur.

Demirin vücutta kullanılmasını ve depolanmasını sağlar.

Kanser önleyicidir.

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karalahana yemek

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