Kanserin büyük düşmanı Karadeniz'in sembol sebzesi

Besleyici özelliğinin yanı sıra sayısız faydası bulunan karalahana çorbasından dolmasına farklı şekillerde tüketilebilen Karadeniz’in sembol sebzesidir.

Besin değerleri

100 gr kara lahananın içeriğinde 4 gr karbonhidrat, 4 gr protein, 0,9 gr yağ, 100 mg C Vitamini, 0,02 mg B1 Vitamini, 0,20 mg B2 Vitamini, 5,3 mg karoten, 200 mg kalsiyum ve 1 mg demir bulunmaktadır.

Fazla pişirmeyin

Karalahananın faydalarından yararlanabilmek için çok pişirilmemesi gerekiyor. Vitamin değerlerinin ve antioksidan özelliğinin kaybolmaması için ya suda bir kaç dakika haşlanması ya da sadece beş-on dakika kadar kavrulması öneriliyor.

Pişirilerek tüketildiği gibi salatalarda çiğ olarak da kullanılmaktadır. C vitamininden zengin olup, A, B, E vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir minerallerini de bol miktarda içerir.

Kanser düşmanı

Bilim adamları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre kara lahana kanserojen toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.

Karalahana içeriğindeki “lupeol, sinigrin ve sülforafan“ gibi anti-kanser bileşiklerinin enzim aktivitesini uyararak tümörlerin büyümesini inhibe ettiği bilinmektedir. Çinli kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, diyete düzenli olarak Karalahana gibi sebzeler eklendiğinde meme kanserinde önemli bir azalma görülmüştür.