Karaciğer hastalıklarından şahtere otuyla kurtulabilirsiniz

Bazı bölgelerde sarılık otu olarak ta bilinen şahtere otu, özellikle karaciğer rahatsızlıkları ve alerjik reaksiyonu olanlar için faydalı bir bitkidir.

Mayıs ayından Ekim ayına kadar toplanan bitkinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri ayrı ayrı kurutularak kullanılır. Şahtere otunun yaprakları mavimsi-yeşil, çiçekleri mor renklidir.

Şahtere Otunun Faydaları

Safra salgılarını arttırır. Safra kesesi sorunlarının tedavisinde kullanılır.

Deri hastalıkları için iyileştirici etkisi vardır. Kaşıntı vb. durumlarda kullanılabilir.

Damar sertliğinin tedavisinde kullanılır.

Karaciğer vücuttaki tüm toksinleri toplayan ve vücuttan atılmasını sağlayan bir organdır ve safra ile bağlantılı çalışır. Şahtere otu vücudu terleterek toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Böylece karaciğer sağlığının korunmasına da yardımcı olur.

Uygun dozlarda kullanıldığında mide ağrısı şikâyetlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Sedef hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Yüz ve vücutta çıkan sivilcelerin tedavisinde kullanılabilir.

Demlenmiş soğutulmuş şahtere çayı tonik olarak kullanılabilir.

Şahtere otunun ayrıca kepek önleyici özelliği de bulunmaktadır.

Hemoroid ( basur ) tedavisinde kullanılır.

Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır.

Kanı ve böbrekleri temizler.

Yatıştırıcı etkisi vardır.

Egzama tedavisinde şahtere otu kekik ile birlikte demlenerek kullanılabilir. Balla tatlandırılıp soğuduktan sonra içildiğinde düzenli kullanımda tedavi edici etkisi görülür.

Karaciğer tıkanıklığında şahtere otu ile birlikte demlenen ayrık otuna yine bal konulup tatlandırıldıktan sonra soğuk olarak tüketilebilir.

Gözdeki çapaklanma probleminde şahtere otundan demlenen çay ile göze pansuman yapılır. Bu esnada otun iyice süzülmesi gerekmektedir.

Şahtere Nasıl Kullanılır:

Bir su bardağı sıcak suyun içine bir çay kaşığı şahtere otu atarak demlenip soğuk olarak içilebilir.

Şahtere Otunun yaprakları ya da bitkinin toprak üstü kısımlarının tamamı kurutulduktan sonra sıcak suda haşlanarak çay ya da merhem şeklinde kullanılabilir. Bitkinin özsuyu haricen cilt hastalıklarına karşı kullanılır. 4-5 dakika kadar kaynatıldıktan sonra elde edilen bu su ile baş yıkanırsa kepeği gidermeye yardımcı olur. Cilt hastalıklarına karşı da faydalıdır. Bitkiden 1 çorba kaşığı 0,5 it. suda 5 dakika kaynatılır. Günde 4 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı alınır. Şahtere otunu uygun ölçülerde ve tarife uygun kullanınız.