YEMEK

Kararmış Muz Yiyorsanız Çok Şanslısınız: Böbrek Taşından Mide Rahatsızlıklarına Kadar Etkili

Kararmış Muz Yiyorsanız Çok Şanslısınız: Böbrek Taşından Mide Rahatsızlıklarına Kadar Etkili

Kararmış Muz Yiyorsanız Çok Şanslısınız: Böbrek Taşından Mide Rahatsızlıklarına Kadar Etkili

Öyle bir meyve düşünün ki, lezzet de sağlık da onda olsun! Evet efenim, tam da düşündüğünüz gibi muzdan bahsediyoruz. Çok seviyoruz ama binbir çeşit faydasından haberdar mıyız?

Onkolojik hastalıkların önlenmesi

Muz, onkolojik hastalıkları önlemeye yardımcı olan spesifik bir protein (tümör nekroz faktörü) içerir. Olgun muzlarda bu proteinden çok daha fazla miktarda bulunur, bu nedenle lekeli veya kabuğu kararmış muz yemeniz öneriliyor.

Krampla savaşır

Mineral eksikliği, ayak bileğindeki kas spazmlarının ortak nedenidir. Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz gibi gıdaları tüketerek kas kramplarını önleyebilirsiniz. Birçok sporcunun beslenme rejimlerinde muz bulunmasının nedeni budur.

Böbrek hastalıklarının önlenmesi

Yeterli miktarda potasyum içeren yiyecekler, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli muz tüketimi böbreklerde habis tümör oluşma riskini %40 oranında düşürebilir.

Sağlam bir kalp

Yüksek tansiyonu olan ve kardiyovasküler hastalıklara yatkın olanlara potasyum açısından zengin bir beslenme önerilir. Bu mineralden günde 1,3 gram tüketmek, kalp hastalıkları riskini %26 oranında azaltır. Vücudunuza bu miktarı almak için, kilonuza bağlı olarak günde 2-3 adet muz yemeniz gerekir.

Sağlıklı damarlar

Kolesterol, damar tıkanıklığının başlıca sebebidir ve bu da ateroskleroza neden olur. Muz, kan kolesterol seviyesin düşürmeye ve damar sisteminizin sağlığını korumaya yardımcı olan fitosteroller içerir.

Sağlıklı bir mide

Muz, gastrik ülseri olanlar ve gastrik ülser risk grubunda olanlar için önerilir. Muzda mide duvarını koruyan mukus salgısını arttıran özel bir enzim bulunur.

Enerji kaynağı

İçerdiği vitamin ve minerallerin bolluğu muzu büyük bir enerji kaynağı haline getirir. Basit karbonhidratların sindirimi hızlıdır ve ihtiyaç duyulduğunda enerji deponuzu hemen doldurabilirler.

İyi ruh hali

Muz, dopamin yani "mutluluk hormonu" ve sinir sistemini olumlu şekilde etkileyen kısmi B vitamini kompleksi içerir. Bu özellikleri muzu, kendinizi aniden kötü hissetiğinizde yenecek yiyecekler listesine sokar.

Diyabete yardımcı

Bu tropikal meyvelerin içinde tip 2 diyabetli bir kişinin durumuna iyi gelen bir çeşit dirençli nişasta bulunur. Yeşil muzda bu maddeden daha fazla miktarda bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Ortalama boyuttaki bir yeşil muzun içinde 12,5 gram nişasta bulunurken, olgunlaşmış bir muzda sadece yaklaşık 5 gram bulunur.

İnce bir vücut

Dirençli nişasta, vücudunuzda yağ depolanmasını önler ve enerji tüketimini arttırır, bu da yoğun kilo verme programı sırasında hızlı ve görünür bir ilerleme sağlar. Bu maddenin önerilen günlük dozu 10 gramdır. Ve elbette aynı zamanda aktif olmanız ve yiyecek alışkanlıklarınızı kontrol etmeniz gerekir.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 "Fakir kebabı" ciğerin önlenemez yükselişi "Fakir kebabı" ciğerin önlenemez yükselişi
2 Balığın kılçığı, kuyruğu ve kafasını sakın atmayın Balığın kılçığı, kuyruğu ve kafasını sakın atmayın
3 Son yılların popüler ürünü tatlı patatesin faydalarını biliyor musunuz Son yılların popüler ürünü tatlı patatesin faydalarını biliyor musunuz
4 Baklava yedikten sonra mutlaka bunu yapın! Baklava yedikten sonra mutlaka bunu yapın!
5 Hepsi Birbirinden İlginç: Ünlülerin Birbirinden Tuhaf Yemek Alışkanlıkları Hepsi Birbirinden İlginç: Ünlülerin Birbirinden Tuhaf Yemek Alışkanlıkları
6 Pancarın Sapındaki Mucize: Pezik Nedir, Hangi Hastalıklara İyi Gelir? Pancarın Sapındaki Mucize: Pezik Nedir, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Haftanın En İyileri

1 Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor
2 Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin! Yıllardır uygulanan yemek alışkanlığımızdı: Balık ile rokayı birlikte tüketmeyin!
3 Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor... Adana'da şırdan krizi! Dükkanlar bir bir kapanıyor...
4 Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları
5 Bir avuç yetiyor: Cinsel gücün kaynağı işte bu kırmızı meyve Bir avuç yetiyor: Cinsel gücün kaynağı işte bu kırmızı meyve
6 Gün Boyu Depolanan Yağlardan Bu Karışımla Sadece 1 Gecede Kurtulun Gün Boyu Depolanan Yağlardan Bu Karışımla Sadece 1 Gecede Kurtulun
Tarifler

Bol malzemeli: Anne pizzası tarifi

Keşfet

Film seyretmenin vazgeçilmezi! Patlamış mısırın faydalarını biliyor musunuz?

Keşfet

"Fakir kebabı" ciğerin önlenemez yükselişi

Keşfet

Evde yapılan yoğurt neden tutmaz?

Keşfet

Uzun ömür için efsanevi bitki!

Keşfet

Balığın kılçığı, kuyruğu ve kafasını sakın atmayın

Tarifler

Soğuklara yakışır: Ev yapımı salep tarifi

Keşfet

Büyük hata: Peyniri neden streçleyip saklamamalıyız?

Tarifler

Tahin helvası tadında: Fındıklı kıtır helva tarifi

Tarifler

Meze niyetine: Patatesli salatalık cacığı tarifi

Keşfet

Son yılların popüler ürünü tatlı patatesin faydalarını biliyor musunuz

Keşfet

Faydalı mı, zararlı mı! İşte bilinmeyen yönleriyle jelatin

Keşfet

Balı peteğiyle yemeyin, süzme bal tüketin

Keşfet

Meyveli sodalar zararlı mı?

Keşfet

Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor