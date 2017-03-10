Kararmış Muz Yiyorsanız Çok Şanslısınız: Böbrek Taşından Mide Rahatsızlıklarına Kadar Etkili

Öyle bir meyve düşünün ki, lezzet de sağlık da onda olsun! Evet efenim, tam da düşündüğünüz gibi muzdan bahsediyoruz. Çok seviyoruz ama binbir çeşit faydasından haberdar mıyız?

Onkolojik hastalıkların önlenmesi

Muz, onkolojik hastalıkları önlemeye yardımcı olan spesifik bir protein (tümör nekroz faktörü) içerir. Olgun muzlarda bu proteinden çok daha fazla miktarda bulunur, bu nedenle lekeli veya kabuğu kararmış muz yemeniz öneriliyor.

Krampla savaşır

Mineral eksikliği, ayak bileğindeki kas spazmlarının ortak nedenidir. Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz gibi gıdaları tüketerek kas kramplarını önleyebilirsiniz. Birçok sporcunun beslenme rejimlerinde muz bulunmasının nedeni budur.

Böbrek hastalıklarının önlenmesi

Yeterli miktarda potasyum içeren yiyecekler, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli muz tüketimi böbreklerde habis tümör oluşma riskini %40 oranında düşürebilir.

Sağlam bir kalp

Yüksek tansiyonu olan ve kardiyovasküler hastalıklara yatkın olanlara potasyum açısından zengin bir beslenme önerilir. Bu mineralden günde 1,3 gram tüketmek, kalp hastalıkları riskini %26 oranında azaltır. Vücudunuza bu miktarı almak için, kilonuza bağlı olarak günde 2-3 adet muz yemeniz gerekir.

Sağlıklı damarlar

Kolesterol, damar tıkanıklığının başlıca sebebidir ve bu da ateroskleroza neden olur. Muz, kan kolesterol seviyesin düşürmeye ve damar sisteminizin sağlığını korumaya yardımcı olan fitosteroller içerir.

Sağlıklı bir mide

Muz, gastrik ülseri olanlar ve gastrik ülser risk grubunda olanlar için önerilir. Muzda mide duvarını koruyan mukus salgısını arttıran özel bir enzim bulunur.

Enerji kaynağı

İçerdiği vitamin ve minerallerin bolluğu muzu büyük bir enerji kaynağı haline getirir. Basit karbonhidratların sindirimi hızlıdır ve ihtiyaç duyulduğunda enerji deponuzu hemen doldurabilirler.

İyi ruh hali

Muz, dopamin yani "mutluluk hormonu" ve sinir sistemini olumlu şekilde etkileyen kısmi B vitamini kompleksi içerir. Bu özellikleri muzu, kendinizi aniden kötü hissetiğinizde yenecek yiyecekler listesine sokar.

Diyabete yardımcı

Bu tropikal meyvelerin içinde tip 2 diyabetli bir kişinin durumuna iyi gelen bir çeşit dirençli nişasta bulunur. Yeşil muzda bu maddeden daha fazla miktarda bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Ortalama boyuttaki bir yeşil muzun içinde 12,5 gram nişasta bulunurken, olgunlaşmış bir muzda sadece yaklaşık 5 gram bulunur.

İnce bir vücut

Dirençli nişasta, vücudunuzda yağ depolanmasını önler ve enerji tüketimini arttırır, bu da yoğun kilo verme programı sırasında hızlı ve görünür bir ilerleme sağlar. Bu maddenin önerilen günlük dozu 10 gramdır. Ve elbette aynı zamanda aktif olmanız ve yiyecek alışkanlıklarınızı kontrol etmeniz gerekir.