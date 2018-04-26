YEMEK

Karatay'dan ciddi uyarı: O besinin alkolden farkı yok!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.04.2018 01:04 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay, meyve sularında C vitamini bulunmadığını, bu içeceğin alkolden farkı olmadığını söyledi.

Karatay'dan ciddi uyarı: O besinin alkolden farkı yok!

Kanser etkisi yaratan yiyecek ve içeceklere dikkat çeken Prof.Dr. Canan Karatay yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Gaziosmanpaşa’da düzenlenen bir seminerde sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesini isteyen Karatay, sınav stresi yaşayan öğrencilerin tüketmesi gereken besinler hakkında da bilgi verdi.

Mutfakta, sofra tuzundan kesinlikle kaçınılması gerektiğini anlatan Karatay, kaya tuzunun sağlık kaynağı olduğunu vurguladı.

Meyve suyunun alkolden farkı yok

Konuşmasında doğru bilinen yanlışlara değinen Prof. Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyce sularında bulunmadığını bu görüşün büyük bir yalan olduğunu belirtti. Meyve suyu tüketiminin karaciğerde yağlanma yaptığını kaydeden Prof.Dr.Karatay, bu içeceğin alkolden bir farkı olmadığını anlattı.

Bal karaciğerde yağlanma yapıyor

Şeker hastalarının baldan uzak kalmasını öneren Canan Karatay bal sevenlerin için kötü açıklamalar yaptı. Balın içinde bol miktarda flukoz ve maddelerinin bulunduğunu söyleyen Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını kaydetti.

Zeytinyağı ve tereyağı kullanın

Konuşmasında, margarin kullanımına da değinen Karatay, içinde Omega 3 katkısı bulunduğu şeklindeki söylemlerin doğru olmadığını söyledi.

Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini anlattı. Karatay, sağlıklı beslenme için mutlaka doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Karatay, sık sık dile getirdiği şekilde, her gün 30-40 zeytin yenilmesini gerektiğine dikkat çekti.

Sınava hazırlanan öğrenciler dikkat!

Karatay konuşmasında, sınava hazırlanan, sınav stresi yaşayan öğrenciler için de önerilerde bulundu. Öğrencilerin yorgun olduğunu kaydeden Canan Karatay, öğrencilere günlük 3-4 tane yumurta, bol bol fındık-fıstık ve şekersiz Türk kahvesi tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ekmek ve şekerde kanser etkisi

Bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalarında, şekerin zehir olduğunu dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı söyledi. Karatay, buğdayın insülin etkisi yarattığını ve bu durumun da kansere davetiye çıkardığını belirtti.

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canan karatay yemek

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