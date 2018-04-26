Karatay'dan ciddi uyarı: O besinin alkolden farkı yok!

Kanser etkisi yaratan yiyecek ve içeceklere dikkat çeken Prof.Dr. Canan Karatay yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Gaziosmanpaşa’da düzenlenen bir seminerde sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesini isteyen Karatay, sınav stresi yaşayan öğrencilerin tüketmesi gereken besinler hakkında da bilgi verdi.

Mutfakta, sofra tuzundan kesinlikle kaçınılması gerektiğini anlatan Karatay, kaya tuzunun sağlık kaynağı olduğunu vurguladı.

Meyve suyunun alkolden farkı yok

Konuşmasında doğru bilinen yanlışlara değinen Prof. Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyce sularında bulunmadığını bu görüşün büyük bir yalan olduğunu belirtti. Meyve suyu tüketiminin karaciğerde yağlanma yaptığını kaydeden Prof.Dr.Karatay, bu içeceğin alkolden bir farkı olmadığını anlattı.

Bal karaciğerde yağlanma yapıyor

Şeker hastalarının baldan uzak kalmasını öneren Canan Karatay bal sevenlerin için kötü açıklamalar yaptı. Balın içinde bol miktarda flukoz ve maddelerinin bulunduğunu söyleyen Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını kaydetti.