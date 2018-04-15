Karbonat kullanıp, ayda 20 kilo verebilirsiniz

Mutfağımızda sık sık kullandığımız ve kolay bulunan bir malzeme olan karbonat, son dönemlerde popüler olan zayıflama yöntemleri arasına girdi. Asit-alkali oranını dengeleyerek, vücudu toksinlerden arındıran karbonat, kilo vermek ve düz bir karına sahip olmak isteyenlerin listelerinde yerini aldı.
15 kg için 1 litre karbonatlı su
Karbonatlı su oranını kilonuza göre ayarlayabilirsiniz. Ortalama olarak günde, sahip olduğumuz her 15 kg için 1 litre karbonatlı su tüketmeniz önerilmektedir. Uzmanlar, bunu düzenli kullanırsanız, bu sayede hızlı ve kalıcı şekilde zayıflama sağlayabileceğimizi söylüyor. Bu konuda Avrupa’da yapılmış çok sayıda bilimsel araştırma olup, gerek doğal maden suyu gerekse karbonat ile yapılacak içecek kürü sayesinde doğal zayıflamanın yolu açılmıştır.
Karbonatı nasıl kullanacağız?
Karbonatı üç farklı şekilde tüketerek, zayıflamaya yardımcı olabiliriz.
Limon suyu ve greyfurtlu karışım
Malzemeler:
Yarım çay kaşığı karbonat
Yarım limon veya greyfurt
1 bardak su
Hazırlanışı:
Bir bardak içinde karbonatı eritin, üzerine limon veya greyfurtu koyun ve son olarak ta suyu ekleyip karıştırın. İçindeki bileşenlerin iyice çözülmesine özen gösterin. Hazırladığınız bu karışımı sabah kahvaltı yapmadan 20 dakika önce aç karna için.
Elma sirkeli karışım
Malzemeler:
1 çorba kaşığı elma sirkesi
1 bardak su
½ çay kaşığı karbonat
Hazırlanışı:
Bir bardakta tüm malzemeleri karıştırın ve aç karna için. Vücuttaki yağları yakmak ve kilo vermek konusunda bu karışımın ne kadar yardımcı olacağını fark edeceksiniz.
Meyve ile zayıflatan karbonat karışımı
Malzemeler:
1 limon
2 su bardağı su
1 su bardağı çilek
1 demet taze nane yaprağı
Bir çay kaşığı karbonat
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Günde iki kez tüketmeye özen gösterin. Sıcak günlerde tüketirken içine buz da ekleyebilirsiniz. Karışıma şeker eklemeyin.
Karbonatlı su içmenin faydaları;
Karbonatlı su, vücudun asit dengesini sağlar, alkali baz dengesi ile metabolizmayı hızlandırır.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Vücudu toksinlerden, zararlı maddelerden arındırır.
Uzun süre tokluk hissi sağlar.
Karbonatlı su, iştah kapatıcı özelliğe sahiptir.
Ödem söktürücü özelliği vardır.
Yağ yakıcıdır.
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