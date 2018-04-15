Karbonat kullanıp, ayda 20 kilo verebilirsiniz

Mutfağımızda sık sık kullandığımız ve kolay bulunan bir malzeme olan karbonat, son dönemlerde popüler olan zayıflama yöntemleri arasına girdi. Asit-alkali oranını dengeleyerek, vücudu toksinlerden arındıran karbonat, kilo vermek ve düz bir karına sahip olmak isteyenlerin listelerinde yerini aldı.

15 kg için 1 litre karbonatlı su

Karbonatlı su oranını kilonuza göre ayarlayabilirsiniz. Ortalama olarak günde, sahip olduğumuz her 15 kg için 1 litre karbonatlı su tüketmeniz önerilmektedir. Uzmanlar, bunu düzenli kullanırsanız, bu sayede hızlı ve kalıcı şekilde zayıflama sağlayabileceğimizi söylüyor. Bu konuda Avrupa’da yapılmış çok sayıda bilimsel araştırma olup, gerek doğal maden suyu gerekse karbonat ile yapılacak içecek kürü sayesinde doğal zayıflamanın yolu açılmıştır.

Karbonatı nasıl kullanacağız?

Karbonatı üç farklı şekilde tüketerek, zayıflamaya yardımcı olabiliriz.

Limon suyu ve greyfurtlu karışım

Malzemeler:

Yarım çay kaşığı karbonat

Yarım limon veya greyfurt

1 bardak su

Hazırlanışı:

Bir bardak içinde karbonatı eritin, üzerine limon veya greyfurtu koyun ve son olarak ta suyu ekleyip karıştırın. İçindeki bileşenlerin iyice çözülmesine özen gösterin. Hazırladığınız bu karışımı sabah kahvaltı yapmadan 20 dakika önce aç karna için.