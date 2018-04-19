Kardashian, 2 ve 4 yaşındaki çocuklarına ne yediriyor

Reality show yıldızı Kim Kardashian ve Rapçi Kanye West bir süre önce Chicago adını verdikleri 3. Çocuklarını kucaklarına almıştı. Ancak kendisi, ailesi ve çocuklarıyla ilgili sürekli paylaşımlar yapan Kim Kardashian bu sefer de instagramdan 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının yiyecekleriyle ilgili bir paylaşım yapınca sosyal medya yine karıştı. İnstagram ve twiter’da gündem olan bu paylaşımla ilgili çok sayıda yorum yapıldı ve Kim Kardashian eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yaratıcı anne

Anne-babalar için çocuklarının gelişimi ve beslenmesi ilk sıralarda gelir. Anne sütünden itibaren mamalar, vitaminler, sebze ve meyveler ağırlıklı yiyecekler beslenme listesine girerken zaman zaman bu konuda ezber bozan yaklaşımlar da ortaya çıkıyor.

North adında 4 yaşında bir kızı, Saint adında 2 yaşında bir oğlu olan Kim Kardashian da geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla bu farklı davranışlar arasına girdi. Kardashian, üzerinde "Çocuklarınız hem suşi hem de sosisli sandviç seviyorsa yaratıcı olmanız gerekiyor #hotdogsushi" yazdığı fotoğrafı instagramda paylaşınca çocuklarının nasıl beslendiği konusunda fikir sahibi olduk.