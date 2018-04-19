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Kardashian, 2 ve 4 yaşındaki çocuklarına ne yediriyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Özel hayatı, paylaşımları, ailesi ve yaptıklarıyla dünya gündemindeki yerini sürekli koruyan ve zaman zaman da eleştiri oklarının hedefi olan Kim Kardashian, bu kez de çocuklarına yedirdiği yiyecekler ile tartışılıyor.

Kardashian, 2 ve 4 yaşındaki çocuklarına ne yediriyor

Reality show yıldızı Kim Kardashian ve Rapçi Kanye West bir süre önce Chicago adını verdikleri 3. Çocuklarını kucaklarına almıştı. Ancak kendisi, ailesi ve çocuklarıyla ilgili sürekli paylaşımlar yapan Kim Kardashian bu sefer de instagramdan 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının yiyecekleriyle ilgili bir paylaşım yapınca sosyal medya yine karıştı. İnstagram ve twiter’da gündem olan bu paylaşımla ilgili çok sayıda yorum yapıldı ve Kim Kardashian eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yaratıcı anne

Anne-babalar için çocuklarının gelişimi ve beslenmesi ilk sıralarda gelir. Anne sütünden itibaren mamalar, vitaminler, sebze ve meyveler ağırlıklı yiyecekler beslenme listesine girerken zaman zaman bu konuda ezber bozan yaklaşımlar da ortaya çıkıyor.

North adında 4 yaşında bir kızı, Saint adında 2 yaşında bir oğlu olan Kim Kardashian da geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla bu farklı davranışlar arasına girdi. Kardashian, üzerinde "Çocuklarınız hem suşi hem de sosisli sandviç seviyorsa yaratıcı olmanız gerekiyor #hotdogsushi" yazdığı fotoğrafı instagramda paylaşınca çocuklarının nasıl beslendiği konusunda fikir sahibi olduk.

Sosyal medya yıkıldı

Kardashian’a, çocuklarının beslenme tercihiyle ilgili yorum yağarken, Twitter bu yaratıcılıkla ilgili hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda görüş hakimdi.

Kardashian’ın muhtemelen sevdiği iki ayrı yemeği birleştiğini söyleyen yorumculardan kimi “Bu saçmalık nedir böyle” diye görüş açıklarken, kimi de “Bu bir anne dehası” yorumunu yaptı.

Pirinç ve deniz yosunuyla sarılmış sosis parçalarının yaratıcı olduğunu söyleyenlere karşın, bazı kullanıcılar ise Kardashian’ı “kötü anne” olmakla suçladı.

Sosyal medyada paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

1. "2018'in şimdiye kadarki en büyük trajedisi #hotdogsushi"

2. "Kim Kardashian'ın hotdog suşisi gece karabasan görmeme sebep olacak"

3. "200 milyon değerinde olduğunu ama çocuklarına hotdog suşi yedirdiğini düşün"

4."Normalde Kim Kardashian'ı savunurdum ama hotdog suşi anneliğin zirvesi gerçekten"

5."Kim Kardashian en az hotdog suşi kadar işe yaramaz. Çocuklarından gerçekten nefret ediyor olmalı"

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Anahtar Kelimeler:
kim kardashian yemek

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