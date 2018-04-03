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Kardashian popolu ve vücut ölçülü pasta: 1.2 milyon dolar

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.04.2018 00:45 | Son Güncelleme

İngiltere'de Kim Kardashian'ın vücut ölçüleri ile aynı olan ve dünyanın en pahalı tatlısı olarak tarihe geçen dev bir pasta yapıldı.

Kardashian popolu ve vücut ölçülü pasta: 1.2 milyon dolar

Dünyanın en iyi pasta tasarımcılarından olan Debbie Wingham’ın yeni tasarımı olan ve ünlülere benzerliği ile dikkat çeken pasta şaşırttı. Wingham’ın bu yeni şaheseri Kim Kardashian’ı da şaşırtacağı benziyor. Doğum günü olan bir kıza sürpriz yapmak isteyen arkadaşı, bu pasta tasarımcısıyla anlaştı ve ortaya dünya çapında üne kavuşan bir pasta çıktı.

Dünyanın en pahalı pastaları arasında yer alan bu yapıtın hazırlık süreci de tam bir performans gerektirdi. Tasarımcı Wingham önce doğum günü kızının bir fotoğrafını çekti. Doğum günü kızının, yüzü ve vücudu Kim Kardashian’a çok benziyordu. Bu nedenle yapılan pasta da sonuçta hem Kardashian’a hem de doğum günü olan kıza benzedi.

Pasta gerçek vücut ölçülerinde yapıldı. Kızın boyu da uzundu. Debbie Wingham, fotoğrafı çektikten sonra çalışmalara başladı. Hem Kardashian’ın hem de doğum günü kızının özelliklerini inceledi. Kardashian’ın 2017'de NBC Universal'da giydiği bir kıyafete benzeyen giysisi örnek alındı.

Yüz 3 D ile yaratıldı

Pastada kullanılacak olan yüz, 3D baskı yardımıyla yaratıldı. Sonuçta ortaya çıkan görünüm hem Kardashian’a hem de doğum günü kızına benziyordu. Kim'in yüzünden farklı olan tek şey, çenenin şekli oldu. Ayrıca beden ölçüleri de tamamen aynı oldu. Pastayı yaparken Debbie'yi en çok Kim'in popüler poposu uğraştırdı.

Elmaslı pasta

Pasta yapılırken küçük detaylar da unutulmadı. Manikür, makyaj hatta şekerden yapılmış kirpikler. Bu arada pastada mücevher olarak elmas kullanıldı. Pastayı bu kadar pahalı yapan da bu elmaslardı.

Debbie önceki gelin pastası rekorunu kırdı ve yeni pastası 1.2 milyon dolara mal oldu. Tasarımcı bu tatlı mucizeyi yaratmak için 10 gün harcadı. Ancak sonuçta müşteri de oldukça memnun kaldı.

Düğün pastası 1 milyon dolara mal olmuştu

Debbie Wingham,daha önce de gelin pastasını yaparak dünyaya adını duyurmuş, Dubai'de yapılan dünyanın en pahalı pastasını ortaya çıkarmıştı. Gerçek bir gelin boyutunda yapılan ve hiçbir detay atlanmayan pasta 1 milyon dolara malolmuştu. Gelin pastası, 1.80 boyu ve 120 kg ağırlığındaydı.

Gelin pastasında yaklaşık 2 bin çiçek, bin tane inci ve her biri 200 bin dolar değerinde 5 beyaz elmas kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kim kardashian yaşam

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