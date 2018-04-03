Kardashian popolu ve vücut ölçülü pasta: 1.2 milyon dolar

Dünyanın en iyi pasta tasarımcılarından olan Debbie Wingham’ın yeni tasarımı olan ve ünlülere benzerliği ile dikkat çeken pasta şaşırttı. Wingham’ın bu yeni şaheseri Kim Kardashian’ı da şaşırtacağı benziyor. Doğum günü olan bir kıza sürpriz yapmak isteyen arkadaşı, bu pasta tasarımcısıyla anlaştı ve ortaya dünya çapında üne kavuşan bir pasta çıktı.

Dünyanın en pahalı pastaları arasında yer alan bu yapıtın hazırlık süreci de tam bir performans gerektirdi. Tasarımcı Wingham önce doğum günü kızının bir fotoğrafını çekti. Doğum günü kızının, yüzü ve vücudu Kim Kardashian’a çok benziyordu. Bu nedenle yapılan pasta da sonuçta hem Kardashian’a hem de doğum günü olan kıza benzedi.

Pasta gerçek vücut ölçülerinde yapıldı. Kızın boyu da uzundu. Debbie Wingham, fotoğrafı çektikten sonra çalışmalara başladı. Hem Kardashian’ın hem de doğum günü kızının özelliklerini inceledi. Kardashian’ın 2017'de NBC Universal'da giydiği bir kıyafete benzeyen giysisi örnek alındı.

Yüz 3 D ile yaratıldı

Pastada kullanılacak olan yüz, 3D baskı yardımıyla yaratıldı. Sonuçta ortaya çıkan görünüm hem Kardashian’a hem de doğum günü kızına benziyordu. Kim'in yüzünden farklı olan tek şey, çenenin şekli oldu. Ayrıca beden ölçüleri de tamamen aynı oldu. Pastayı yaparken Debbie'yi en çok Kim'in popüler poposu uğraştırdı.