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Kardashian verdiği 30 kilonun sırrını açıkladı

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.03.2018 01:20 | Son Güncelleme

Fiziği, aile hayatı, kardeşleri, çocukları ve günlük yaşantısıyla dünyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında ilk sıralarda gelen Kim Kardashian son zamanlar da verdiği kilolarla gündemde.

Ünlü televizyon yıldızı, hamilelik döneminde aldığı kilolarını nasıl verdiğinin sırlarını açıkladı.

Kardashian verdiği 30 kilonun sırrını açıkladı

Fiziği, aile hayatı, kardeşleri, çocukları ve günlük yaşantısıyla dünyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında ilk sıralarda gelen Kim Kardashian son zamanlar da verdiği kilolarla gündemde.

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Kalçalarının sırrı bu diyette saklı

Kalçalarının sırrı bu diyette saklı
Ünlü televizyon yıldızı, hamilelik döneminde aldığı kilolarını nasıl verdiğinin sırlarını açıkladı. Başarısının püf noktasını People Dergisi’ne anlatan Kardashian, hem diyet hem sporla hamilelik öncesi formuna kavuştuğunu belirtti. 35 yaşındaki ünlü isim, Atkins diyeti uyguladı, karbonhidratı olabildiğince azalttı. Her sabah 06.00’da antrenörü tarafından çalıştırıldığını söyleyen Kardashian, doğumdan sonra vücudunu eski haline getirebilmek için kararlılık içinde çok çalıştığını kaydetti.
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87 kiloya çıkmıştı, 57 kiloya indi

87 kiloya çıkmıştı, 57 kiloya indi
İki kez anne olan ve hamilelik sürecinde 87 kiloya kadar çıkan Kim Kardashian, doğumdan sonra verdiği kilolarla çok fazla konuşulmuştu. Sıkı bir diyet programı ve günlük egzersizlerle 27 kilo veren Kim Kardashian, şu an 57 kilo olduğunu belirtti. Daha yağsız beslenerek ve egzersiz yaparak fazla kilolarından kurtulan Kardashian, diyet listesini paylaştı.
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İşte Kardashian’ın 3 günlük diyeti:

İşte Kardashian’ın 3 günlük diyeti:
1.Gün Kahvaltı: Çırpılmış yumurta ve hindi sosis, yanında az yağlı peynir ve taze meyveli yoğurt. Ara Öğün: Bitter çikolata ve fındık barı Öğle Yemeği: Ispanaklı ızgara tavuk ve peynirli sos Ara Öğün: Yarım havuç ve 4 kaşık humus Akşam Yemeği: Yeşil fasülyeli ve kekikli balık Toplam: 1504 kalori
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2. Gün:

2. Gün:
Kahvaltı: Tavuk sosis, domates sos ve peynir ile sotelenmiş karnabahar Ara Öğün: Yarım elma ve 50 gr cheddar peyniri Öğlen Yemeği: Domatesli, turşulu ve soğanlı hindi burger Ara Öğün: Atkin bitter çikolata barı Akşam yemeği: Bir kaşık pilav ile kuşkonmazlı tavuk Toplam: 1561 kalori
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