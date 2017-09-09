Kardiyolog reçetesi: 5 günde 10 kilo vermenin en sağlıklı yolu!

Her gün internette binlerce diyet görüyorsunuz ancak birçoğu oldukça sağlıksız! Neyse ki, bir kardiyolog tarafından önerilen, gerçekten işe yarayan ve yalnızca bir hafta içinde 10 kilo vermenize yardımcı olabilecek diyet var

Herkes için tek bir beslenme şeklinden bahsetmek oldukça sağlıksızdır. Bu yüzden beslenme uzmanları kişiye göre bir beslenme planı sunarlar. Özellik ciddi sağlık sağlık sorunları olanlar için diyeti vücuda adapte ederler. Aşağıda bahsettiğimiz diyet planı ise belli bir sağlık problemi olmayan kişilerin rahatça deneyebileceği bir programdır.

Kısa sürede iyi sonuçlar almak ve ekstra kilo verebilmek için bu diyet programını çok sıkı bir şekilde takip etmelisiniz. Her gün internette binlerce diyet görüyorsunuz ancak birçoğu oldukça sağlıksız! Neyse ki, bir kardiyolog tarafından önerilen, gerçekten işe yarayan ve yalnızca bir hafta içinde 10 kilo vermenize yardımcı olabilecek diyet var. Diyet programı kişilerin sağlığı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır, bu nedenle sizi çok daha az zorlayacaktır. Ancak unutmayın ki diyet tek başına yeterli değildir. Bu nedenle her gün en az yarım saat egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin.

İşte 5 günlük diyet programı!

- Kahvaltı: Her gün kahvaltı için seçtiğiniz bir meyveyi yiyin. (Muz ya da üzüm haricinde herhangi bir meyveyi seçebilirsiniz)

1.gün

- Öğle Yemeği: Bir portakal, bir haşlanmış yumurta ve bir bardak yoğurt (200 ml);

- Akşam Yemeği: 1 adet tost, iki haşlanmış yumurta, iki domates ve yarım salatalık veya marul.

2. gün

- Öğle Yemeği: Bir portakal, bir haşlanmış yumurta ve bir bardak yoğurt;

- Akşam yemeği: Bir parça tost, 125 gr. pişmiş et, bir fincan kahve veya çay (şeker yok) ve bir portakal.

3. Gün

- Öğle Yemeği: Bir portakal, bir haşlanmış yumurta ve bir salatalık;

- Akşam yemeği: Bir adet tost 125 gr et, bir fincan kahve veya çay (şeker yok) ve bir portakal.

4. Gün

- Öğle Yemeği: Bir parça tost, 125 gr. süzme peynir ve bir domates;

- Akşam yemeği: Bir parça tost, 125 gr. pişmiş et, bir fincan kahve veya çay (şeker yok) ve bir portakal.

5. Gün

- Öğle Yemeği: Bir parça tost, 200 gr. pişmiş et veya balık ve bir domates;

- Akşam yemeği: 225 gr. pişmiş patates, bezelye ve havuç.

Sebzeleri TUZ KULLANMADAN pişirdiğinizden emin olun. Bu diyet sırasında alkol tüketimi kesinlikle yasaktır. İlk beş gün boyunca diyeti uygulayın, sonra iki günlük ara verin ve sekizinci günde aynı diyetle devam edin. Kalp rahatsızlıkları ve hastalıklarından mustarip olanlar, günlük yaşamlarında bu diyeti uygulamadan önce bir kardiyologa danışmalıdırlar.