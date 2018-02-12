YEMEK

Kaşıkla 1 dakikada sağlık testi nasıl yapılır?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.02.2018 19:45 | Son Güncelleme

Doktora gitmekten çekiniyor veya vakit bulamıyorsanız evinizde bir dakikada yapacağınız kaşık testi ile sağlık kontrolü yapabilirsiniz.

Kaşıkla 1 dakikada sağlık testi nasıl yapılır?

İç organlarınızı test etmenin en basit yolu olan bu kaşık testi size tıbbi testler ve tahliller gibi sağlıklı sonuçlar vermese de vücudunuz ve vücudunuzdaki değişiklikler hakkında bazı ipuçları verir. Bu test için ihtiyacınız olan sadece bir metal kaşık ve plastik poşet.

İşte evinizde 1 dakikada yapıp sonuç alacağınız kaşık testi;

kasik-sagliktest2

Temiz bir kaşık alın. Kaşığın arka yüzünü dilinizin tüm yüzeyine değdiğine emin olacak şekilde dilinize sürün.

Ardından kaşığı temiz ve şeffaf bir poşetin içine koyup, ağzını da sıkı sıkı kapatın.

Bu test için kilitli poşet kullanmanız uygun olur.

İçinde kaşık olan poşeti ışığın altına getirin ve 1 dakika boyunca bu şekilde bekletin.

Kullanacağınız ışık bir masa lambası olursa işiniz kolaylaşacaktır.

1 dakikanın sonunda kaşığı poşetten çıkarıp üzerini inceleyin.

Poşete koyduğunuz kaşıktan çıkan sonucu böyle değerlendirin;

iStock-183765927

  • Poşetin içinden çıkardığınız kaşığın üzerinde hiçbir lekelenme yoksa ve kaşığın kokusu sizin sahip olduğunuz ağız kokusundan farksızsa bu, sağlığınızla ilgili ciddi bir sorun olmadığının göstergesi.

  • Eğer kaşıktan çok keskin (çürük gibi) bir koku yükseliyorsa bu, akciğerlerinizde ya da midenizde bir sorun olabileceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

  • Kaşıktan yükselen kötü kokunun tatlı/meyvemsi bir aroması varsa diyabetle ilgili bir sorununuz olabileceğinin işareti sayılıyor.

    • iStock-500301324

    • Eğer kaşıktan amonyak ya da balık kokusuna benzer bir koku geliyorsa bu da böbreklerinizde bir sıkıntı olabileceğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

    • Kaşıkta lekelenmeler varsa ve bu lekelenmeler sarı-beyaz arası bir renkteyse tiroidle ilgili sorunlar yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Hiç sarıya çalmayan beyaz lekeler söz konusuysa bu da solumum yolu enfeksiyonu olabileceği anlamına geliyor.

    • Lekeler mor tonlarındaysa kan dolaşımının yeteri kadar hızlı olmadığının ya da yüksek kolesterolün söz konusu olabileceği söyleniyor. Ayrıca bu leke bronşitin de habercisi olabilir.

    iStock-153017775

    • Lekeler turuncuya çalan bir renge sahipse böbreklerle ilgili bir sorun yaşanabileceğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

    -Beyaz lekeler ise. solunum yolu enfeksiyonuna işaret ediyor.

    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    kasık sağlık

    En Çok Okunan Haberler

    Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

    Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

    Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

    Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

    Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

    Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

    Beyaz Show'a Vatanım Sensin'in aşıkları Hilal ve Leon damga vurdu!

    Beyaz Show'a Vatanım Sensin'in aşıkları Hilal ve Leon damga vurdu!

    Söz dizisinde Derman sürprizi!

    Söz dizisinde Derman sürprizi!

    Survivor 2018'de Turabi horlamasıyla adayı inletti! 'Yerler titredi'

    Survivor 2018'de Turabi horlamasıyla adayı inletti! 'Yerler titredi'

    İlginizi Çekebilir

    BİM'deki esrarengiz iki kapının sırrı çözüldü!

    BİM'deki esrarengiz iki kapının sırrı çözüldü!

    Bu balık bir başka: Görüntüsüyle herkesi şok eden penis balığı

    Bu balık bir başka: Görüntüsüyle herkesi şok eden penis balığı

    Kokarsa koksun deyin ve mutlaka bu çorbayı için! Etkilerine inanamayacaksınız

    Kokarsa koksun deyin ve mutlaka bu çorbayı için! Etkilerine inanamayacaksınız

    Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı bu çayda gizli

    Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı bu çayda gizli

    Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı! İşte Hazal Kaya diyeti

    Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı! İşte Hazal Kaya diyeti

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Bir taşla iki kuş: Hem ağız kokusunu yok ediyor hem de vücut kokusunu

    Bir taşla iki kuş: Hem ağız kokusunu yok ediyor hem de vücut kokusunu

    22 kiloya düştü! Neredeyse...

    22 kiloya düştü! Neredeyse...

    Bu balıkların yararı değil zararı var! Aklınızda olsun, TÜKETMEYİN

    Bu balıkların yararı değil zararı var! Aklınızda olsun, TÜKETMEYİN

    Dümdüz bir karın için sadece 15 dakikanızı ayırın

    Dümdüz bir karın için sadece 15 dakikanızı ayırın

    Günde 10 kalori alarak beslendi! Ölümün eşiğinden döndü...

    Günde 10 kalori alarak beslendi! Ölümün eşiğinden döndü...

    Çamaşır makinenizdeki küf için 3 bitkisel çözüm

    Çamaşır makinenizdeki küf için 3 bitkisel çözüm

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.