Kaşıkla 1 dakikada sağlık testi nasıl yapılır?

İç organlarınızı test etmenin en basit yolu olan bu kaşık testi size tıbbi testler ve tahliller gibi sağlıklı sonuçlar vermese de vücudunuz ve vücudunuzdaki değişiklikler hakkında bazı ipuçları verir. Bu test için ihtiyacınız olan sadece bir metal kaşık ve plastik poşet.
Temiz bir kaşık alın. Kaşığın arka yüzünü dilinizin tüm yüzeyine değdiğine emin olacak şekilde dilinize sürün.
Ardından kaşığı temiz ve şeffaf bir poşetin içine koyup, ağzını da sıkı sıkı kapatın.
Bu test için kilitli poşet kullanmanız uygun olur.
İçinde kaşık olan poşeti ışığın altına getirin ve 1 dakika boyunca bu şekilde bekletin.
Kullanacağınız ışık bir masa lambası olursa işiniz kolaylaşacaktır.
1 dakikanın sonunda kaşığı poşetten çıkarıp üzerini inceleyin.
Poşete koyduğunuz kaşıktan çıkan sonucu böyle değerlendirin;
Poşetin içinden çıkardığınız kaşığın üzerinde hiçbir lekelenme yoksa ve kaşığın kokusu sizin sahip olduğunuz ağız kokusundan farksızsa bu, sağlığınızla ilgili ciddi bir sorun olmadığının göstergesi.
Eğer kaşıktan çok keskin (çürük gibi) bir koku yükseliyorsa bu, akciğerlerinizde ya da midenizde bir sorun olabileceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Eğer kaşıktan amonyak ya da balık kokusuna benzer bir koku geliyorsa bu da böbreklerinizde bir sıkıntı olabileceğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.
Kaşıkta lekelenmeler varsa ve bu lekelenmeler sarı-beyaz arası bir renkteyse tiroidle ilgili sorunlar yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Hiç sarıya çalmayan beyaz lekeler söz konusuysa bu da solumum yolu enfeksiyonu olabileceği anlamına geliyor.
-Beyaz lekeler ise. solunum yolu enfeksiyonuna işaret ediyor.
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