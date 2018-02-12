Kaşıkla 1 dakikada sağlık testi nasıl yapılır?

İç organlarınızı test etmenin en basit yolu olan bu kaşık testi size tıbbi testler ve tahliller gibi sağlıklı sonuçlar vermese de vücudunuz ve vücudunuzdaki değişiklikler hakkında bazı ipuçları verir. Bu test için ihtiyacınız olan sadece bir metal kaşık ve plastik poşet.

İşte evinizde 1 dakikada yapıp sonuç alacağınız kaşık testi;

Temiz bir kaşık alın. Kaşığın arka yüzünü dilinizin tüm yüzeyine değdiğine emin olacak şekilde dilinize sürün.

Ardından kaşığı temiz ve şeffaf bir poşetin içine koyup, ağzını da sıkı sıkı kapatın.

Bu test için kilitli poşet kullanmanız uygun olur.

İçinde kaşık olan poşeti ışığın altına getirin ve 1 dakika boyunca bu şekilde bekletin.

Kullanacağınız ışık bir masa lambası olursa işiniz kolaylaşacaktır.

1 dakikanın sonunda kaşığı poşetten çıkarıp üzerini inceleyin.

Poşete koyduğunuz kaşıktan çıkan sonucu böyle değerlendirin;