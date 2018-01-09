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Katırtırnağı adını duydunuz mu? Mucizevi sarışının inanılmaz faydaları

Katırtırnağı adını duydunuz mu? Mucizevi sarışının inanılmaz faydaları

Katırtırnağı adını duydunuz mu? Mucizevi sarışının inanılmaz faydaları

En çok Akdeniz’de görülen katırtırnağı bitkisi sağlığa olan faydalarıyla da bilir.

Alternatif tıbbın kullandığı katır tırnağı, dik duran çalı şeklindedir. Her zaman yeşil olan, odunsu bir bitkidir. Genç sürgünleri narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur ya da yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.

Katır tırnağının faydaları :

katır-tırnağı

İdrar ve balgam söktürür.

Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı giderir.

Böbrek ve safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardım eder.

Mesane hastalıklarını tedavi eder.

Romatizmada faydalıdır.

Beslenme sonrası hazmın kolaylaşmasında yararlıdır .

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Adet kanamalarında zorluk yaşayan kadınların bu bitkiden kullanması dahilinde katır tırnağının rahimde kasılmaları sıklaştırdığı ve daha rahat adet dönemine girilmesini sağladığı bilinmektedir.

Kalp hastalıklarında, kalp ritmi bozukluklarında kullanılır

Bu bitkinin üzerinde çok fazla yaprak bulunabilmekte veya hiç yaprağı olmayarak değişik bir tarza bürünebilmektedir. Genç hali biraz daha narin ve kırılgan olan bu bitki olgunlaştıkça güçlenir ve çalımsı olur. Çiçek verdiği süreçlerde çıkan çiçeklerinin rengi her daim sarıdır.

Kullanım Şekli

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

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