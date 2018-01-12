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Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor

Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor

Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor

İncir ve süt ayrı ayrı birçok rahatsızlık için şifadır. Ancak ikisi biraya geldiğinde incirli süt haline dönüştüğünde muhteşem ikili ortaya çıkıyor faydaları iki kat büyüyor.

Hücreleri yeniler

Taze ve özellikle kuru incirin yenilmesiyle insan bedeninin hücreleri yenilenir. İncir, içerdiği yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besindir.

Örneğin, 100 gr. kuru incir yenilirse bedenin günlük gereksinimlerinden kalsiyumun yüzde 17'si, demir ve magnezyumun yüzde 30'u, fosforun yüzde 20'si, B1 vitamininin yüzde 5'i ve B2 vitamininin yüzde 4'ü alınmış olur.

İşte incirli sütün bir şifa olduğu hastalıklar ve kullanma formülleri

Kaynayan sütün içerisine 3 veya 4 tane incir atın. Daha sonra incirlerle beraber 5 dk kaynamasını sağlayın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra incirli süt karışımını robottan geçirin.

İncirler sütün içerisinde püre haline geldiğinde karışımı içebilirsiniz. En az yarım saatin sonunda kabızlık sorununa veda edeceksiniz.

İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır.

Öksürüğe iyi gelir

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İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın. Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.

1-2 adet kurutuşmuş inciri 2 çay kaşığı balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi içebilirsiniz. Birkaç kullanımdan sonra boğaz ağrınız ilaçsız bir şekilde iyileşecektir.

Herhangi bir sebepten süt tüketemiyorsanız bu durumu dert etmenize gerek yok. Kuru incir meyvesi de sütün yerine geçiyor.

İncirin içerisinde yer alan kalsiyum ve fosforla kemik ve dişlerin oluşumu ile sağlıklarını garantiler.

Bu nedenle süt içmeyen kişilere günde 3 adet kuru incir yemeleri tavsiye edilir.

İncir yaprağının yararları

Körpe incir yapraklarından akan süt ellerde ve vücutta oluşan siğile karşı etkilidir. Bu etkiyi sağlamak için körpe incir yaprağından sızan süt siğile sürülür. Bir kaç gün içinde sonuç alırsınız.

Körpe incir yapraklarının ezilmesiyle hazırlanan lapa ise çıbanların olgunlaşıp baş vererek delinmesinde etkili olur.

İncirdeki vitaminler

Taze ve kurutulmuş incir B5 vitamini, folat (B9 vitamini), B3 vitamini (niasin) ve B6 vitamini içerir. Tüm bu B vitaminleri gıdalar yoluyla alınan karbonhidrat, protein ve yağların vücut tarafından işlenmesi sırasında kullanılır.

Yapraklarıyla çay yapın

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İçerdiği potasyum ile kalp hastalıklarının önünü açan yüksek tansiyonu dengeleyen incirin kalp sağlığı için faydalı bir diğer özelliği de incir yapraklarının trigliseritleri (kanda bulunan yağ formu) düşürmesidir.

İncir yapraklarıyla çay hazırlayarak kalp sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

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