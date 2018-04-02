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Kendi idrarını içerek 50 kilo verdi

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2018 02:41 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Essex kasabasında yaşayan Dave Murphy'nin toplamda 50 kilo vermesinin altında yatan yöntem hem çok tartışıldı, hem de birçok kişinin tartışma konusu oldu.

Kendi idrarını içerek 50 kilo verdi

Açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen, Dave Murphy, kendi idrarını içerek sağlıklı yaşamı seçtiğini söylerken sosyal medyadan büyük tepki aldı.

21 ve 25 yaşlarında iki çocuğu olan Murphy, "İdrarımı içtikten sonra daha sağlıklı ve fit hissediyorum. Bugüne kadar tam 50 kilo verdim" dedi ve gündeme oturdu.

İdrarını içmeye başladıktan sonra gün içinde hiç acıkmadığını belirten Murphy, "Aslında sudan çok daha temiz" değerlendirmesi yaptı.

6 yıldır kendi idrarıyla beslenen 54 yaşındaki Dave Murphy, idrarın sayısız faydaları olduğunu iddia etti.

Mirror’un hikayesine yer verdiği Murphy, 50 kiloyu greyfurt, patates kızartması ve idrar diyetiyle verdiğini kaydetti.

Kendi idrarını içmesi dışında idrarıyla banyo yaptığını söyleyen Murphy, bu sayede 127 kilodan 76 kiloya düştüğünü, astımının iyileştiğini ve daha genç göründüğünü de iddia etti.

Dave’in verdiği bilgiye göre, hemen hemen her gün bir greyfurt ve iki bardak idrarla hayatta kalıyor. Haftanın üç günü de küçük bir porsiyon patates kızartması yiyor. Hatta 2012 yılında 30 gün boyunca sadece kendi idrarıyla beslendi.

İdrarı sadece içmek için kullanmadığını söyleyen Dave, ayrıca yüzünü yıkamak ve nemlendirmek için de idrar kullanıyor. İdrarın en iyi yaşlanma karşıtı ürün olduğunu kaydeden Murphy, "İdrarımı içtikten sonra hiç olmadığım kadar sağlıklı ve fit hissediyorum" diye konuştu.

İşte Dave'in şaşırtan ve çoğu kişi tarafndan da tuhaf bulunan ilginç açıklamaları:

"İnsanların çok fazla şey tüketmemesi gerekiyor. İdrar az yemeyi sağlıyor ve insanların ihtiyacı olan her şeyi karşılıyor. Birçok insan idrarın atık olduğunu düşünüyor ancak idrar sudan daha temiz.

Vücudunuzda enfeksiyon varsa idrarınızda savaşmak için antikorlar var. Bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Ben astımdan bu sayede kurtuldum.

Ağrılardan kurtulmak için, gözlerini silmek için kullanabilirsiniz. Ayaklarınızı yıkayabilirsiniz".

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Anahtar Kelimeler:
diyet zayıflama

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