Kendi idrarını içerek 50 kilo verdi

Açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen, Dave Murphy, kendi idrarını içerek sağlıklı yaşamı seçtiğini söylerken sosyal medyadan büyük tepki aldı.

21 ve 25 yaşlarında iki çocuğu olan Murphy, "İdrarımı içtikten sonra daha sağlıklı ve fit hissediyorum. Bugüne kadar tam 50 kilo verdim" dedi ve gündeme oturdu.

İdrarını içmeye başladıktan sonra gün içinde hiç acıkmadığını belirten Murphy, "Aslında sudan çok daha temiz" değerlendirmesi yaptı.

6 yıldır kendi idrarıyla beslenen 54 yaşındaki Dave Murphy, idrarın sayısız faydaları olduğunu iddia etti.

Mirror’un hikayesine yer verdiği Murphy, 50 kiloyu greyfurt, patates kızartması ve idrar diyetiyle verdiğini kaydetti.

Kendi idrarını içmesi dışında idrarıyla banyo yaptığını söyleyen Murphy, bu sayede 127 kilodan 76 kiloya düştüğünü, astımının iyileştiğini ve daha genç göründüğünü de iddia etti.

Dave’in verdiği bilgiye göre, hemen hemen her gün bir greyfurt ve iki bardak idrarla hayatta kalıyor. Haftanın üç günü de küçük bir porsiyon patates kızartması yiyor. Hatta 2012 yılında 30 gün boyunca sadece kendi idrarıyla beslendi.