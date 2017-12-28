YEMEK

Kendinizi bitkin hissettiğinizde bu gıdaları tüketin

Kendinizi bitkin hissettiğinizde bu gıdaları tüketin

Kendinizi bitkin hissettiğinizde bu gıdaları tüketin

Egzersiz eksikliği, abur cubur yeme ve saatlerce oturmak, ofis hayatınız sağlığınızı kötü etkiliyor. Çalışırken de formda kalmak istiyorsanız tüketmeniz gereken gıdaları bir araya getirdik .

Gözler için

1

Teknolojinin hızla ilerlediği bir gerçek, ancak bilgisayarlar gözlerinize hala zarar vermeye devam ediyor. Gözlerinizin sağlığını korumak için omega-3 yağlarıçinko açısından zengin gıdalar, A, C ve E vitaminleri tüketmelisiniz.

Yeşillik (salata, ıspanak ve lahana), yumurta, turunçgiller, meyveler, fındık ve yağlı balık tüketmeye özen gösterin. (Somon, orkinos, uskumru ve alabalık)

Bağışıklık sistemi için

2

Bir sürü insan tüm gün kapalı bir alanda kaldığı için ofisler bakterilerin hızla yayıldığı bir ortamdır. Bir kişinin grip olması ofiste bulunan herkesin hasta olabileceği anlamına gelebilir. Hastalığın önlenmesi zor değildir: ortak önlemleri takip edin ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren daha fazla ürün yiyin.

Bunun için: Turunçgiller, kırmızı biber, brokoli, sarımsak, zencefil, kivi ve papaya tüketin.

Metabolizmanın arttırılması için

3

Metabolizmanınız ne kadar hızlı çalışırsa o kadar çok kalori yakarsınız. Bu gıdalar metabolizmanızı artırmanıza ve normal vücut ağırlığını korumanıza yardımcı olacaktır: Deniz yosunu, kahve, çay, baharatlar (zencefil, biber, kakule), fasulyeler, tavuk ve hindi eti.

Beyin fonksiyonu için

4

Bir şeyler yemenin vücudunuz üzerinde olumlu etkileri vardır. Yağlı balıklar (somon, alabalık), yaban mersini, lif açısından zengin gıdalar, nar suyu ve bitter çikolata.

Bağırsaklar için

5

Araştırmalara göre, 10 yıldan fazla bir süre oturarak çalışan insanlarda bağırsak kanseri riski neredeyse iki katı olarak açıklandı. Düzenli egzersiz yaparak (işyerindeyken bile) önlemeyi deneyebilir ve bu gıdaları içeren sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Brokoli, ıspanak, turunçgiller, meyveler ve lif bakımından zengin gıdalar.

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