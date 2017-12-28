Kendinizi bitkin hissettiğinizde bu gıdaları tüketin

Egzersiz eksikliği, abur cubur yeme ve saatlerce oturmak, ofis hayatınız sağlığınızı kötü etkiliyor. Çalışırken de formda kalmak istiyorsanız tüketmeniz gereken gıdaları bir araya getirdik .

Gözler için

Teknolojinin hızla ilerlediği bir gerçek, ancak bilgisayarlar gözlerinize hala zarar vermeye devam ediyor. Gözlerinizin sağlığını korumak için omega-3 yağlarıçinko açısından zengin gıdalar, A, C ve E vitaminleri tüketmelisiniz.

Yeşillik (salata, ıspanak ve lahana), yumurta, turunçgiller, meyveler, fındık ve yağlı balık tüketmeye özen gösterin. (Somon, orkinos, uskumru ve alabalık)

Bağışıklık sistemi için

Bir sürü insan tüm gün kapalı bir alanda kaldığı için ofisler bakterilerin hızla yayıldığı bir ortamdır. Bir kişinin grip olması ofiste bulunan herkesin hasta olabileceği anlamına gelebilir. Hastalığın önlenmesi zor değildir: ortak önlemleri takip edin ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren daha fazla ürün yiyin.

Bunun için: Turunçgiller, kırmızı biber, brokoli, sarımsak, zencefil, kivi ve papaya tüketin.

Metabolizmanın arttırılması için

Metabolizmanınız ne kadar hızlı çalışırsa o kadar çok kalori yakarsınız. Bu gıdalar metabolizmanızı artırmanıza ve normal vücut ağırlığını korumanıza yardımcı olacaktır: Deniz yosunu, kahve, çay, baharatlar (zencefil, biber, kakule), fasulyeler, tavuk ve hindi eti.

Beyin fonksiyonu için

Bir şeyler yemenin vücudunuz üzerinde olumlu etkileri vardır. Yağlı balıklar (somon, alabalık), yaban mersini, lif açısından zengin gıdalar, nar suyu ve bitter çikolata.

Bağırsaklar için

Araştırmalara göre, 10 yıldan fazla bir süre oturarak çalışan insanlarda bağırsak kanseri riski neredeyse iki katı olarak açıklandı. Düzenli egzersiz yaparak (işyerindeyken bile) önlemeyi deneyebilir ve bu gıdaları içeren sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Brokoli, ıspanak, turunçgiller, meyveler ve lif bakımından zengin gıdalar.