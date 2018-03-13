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Kilo almak istemeyenlere özel: Şişmanlatmayan kahvaltı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Çağatay Köşreoğlu kilo almayı önleyen bir kahvaltı listesi öneriyor. Köşreoğlu'na göre uyandıktan sonra 1 saat içinde mutlaka kahvaltı yapılmalı. Bu detayı eklediğimize göre listenin detaylarını paylaşalım...

Kilo almak istemeyenlere özel: Şişmanlatmayan kahvaltı

Köşkeroğlu, “uyku sırasında kan şeker seviyesi gittikçe düştüğünden, sabah kalktıktan sonra fazla zaman geçirip kan şeker seviyemiz daha da düşmeden, uyandıktan itibaren 1 saat içerisinde mutlaka kahvaltı yapmalıyız” uyarısını yineleyerek, sağlıklı beslenebilmek adına daha kolay ve lezzetli hazırlayabileceğiniz 1 haftalık kahvaltı listesini paylaştı.

Kahvaltı listesi

Pazartesi: Peynirli Sandviç (60g lor peyniri, 50g tam tahıl ekmeği, 4 adet zeytin, domates, salatalık, yeşillik), çay (şekersiz)

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Salı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir (30g), domates, salatalık, yeşillik, 2 adet ceviz, 1 dilim ekmek, 1 dilim ananas

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Çarşamba: Müsli (1 çorba kaşığı yulaf, 1/2 adet muz, 2 adet badem, 1 su bardağı light süt)

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Perşembe: Peynirli Omlet (1 adet yumurta, 30g peynir), domates, salatalık, yeşillik, 2 dilim tam tahıl ekmeği (50g), beyaz çay (şekersiz)

Cuma: 2 adet kepekli galeta, peynir(60g), domates, salatalık, yeşillik, 4 adet zeytin, kayısı çayı (şekersiz)

Cumartesi: Peynirli Salata(2 yemek kaşığı lor peyniri, 4 adet zeytin, kırmızı biber, roka, domates, salatalık), 2 dilim ekmek (50g, tam tahıl), rezene çayı (şekersiz)

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Pazar: Sebzeli Yulaflı Omlet (2 adet yumurta, 1 çorba kaşığı yulaf, mantar, biber, domates)

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Anahtar Kelimeler:
diyet Kahvaltı

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