Kilo almak istemeyenlere özel: Şişmanlatmayan kahvaltı

Köşkeroğlu, “uyku sırasında kan şeker seviyesi gittikçe düştüğünden, sabah kalktıktan sonra fazla zaman geçirip kan şeker seviyemiz daha da düşmeden, uyandıktan itibaren 1 saat içerisinde mutlaka kahvaltı yapmalıyız” uyarısını yineleyerek, sağlıklı beslenebilmek adına daha kolay ve lezzetli hazırlayabileceğiniz 1 haftalık kahvaltı listesini paylaştı.

Kahvaltı listesi

Pazartesi: Peynirli Sandviç (60g lor peyniri, 50g tam tahıl ekmeği, 4 adet zeytin, domates, salatalık, yeşillik), çay (şekersiz)

Salı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir (30g), domates, salatalık, yeşillik, 2 adet ceviz, 1 dilim ekmek, 1 dilim ananas

Çarşamba: Müsli (1 çorba kaşığı yulaf, 1/2 adet muz, 2 adet badem, 1 su bardağı light süt)

Perşembe: Peynirli Omlet (1 adet yumurta, 30g peynir), domates, salatalık, yeşillik, 2 dilim tam tahıl ekmeği (50g), beyaz çay (şekersiz)

Cuma: 2 adet kepekli galeta, peynir(60g), domates, salatalık, yeşillik, 4 adet zeytin, kayısı çayı (şekersiz)

Cumartesi: Peynirli Salata(2 yemek kaşığı lor peyniri, 4 adet zeytin, kırmızı biber, roka, domates, salatalık), 2 dilim ekmek (50g, tam tahıl), rezene çayı (şekersiz)

Pazar: Sebzeli Yulaflı Omlet (2 adet yumurta, 1 çorba kaşığı yulaf, mantar, biber, domates)