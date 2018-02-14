YEMEK

Kilosu 4 bin 500 TL olan çay talebine yetişilemiyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.02.2018 13:21 | Son Güncelleme

Dünyada namı "imparatorlar çayı" olarak bilinen beyaz çay tek bir yaprağıyla bile şifa dağıtıyor.

Dünyada namı "imparatorlar çayı" olarak bilinen beyaz çay tek bir yaprağıyla bile şifa dağıtıyor.

Kilosu 4500 olan çay aşırı talepten tükendi!

Dünyada namı "imparatorlar çayı" olarak bilinen beyaz çay tek bir yaprağıyla bile şifa dağıtıyor.

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Türkiye'de faydaları nedeniyle beyaz iksir diye anılıyor

Türkiye'de faydaları nedeniyle beyaz iksir diye anılıyor
Kilosu 4 bin 500 TL olan beyaz çayın tüketimine yetişilemiyor. Bu yıl 500 kg üretilen çayın neredeyse tamamı satıldı!
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4 yıl önce Doğu Karadeniz'de üretimine başlandı

4 yıl önce Doğu Karadeniz'de üretimine başlandı
Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz beyaz çayın üretimi Doğu Karadeniz'de gerçekleşiyor. Tomurcuk olarak bilinen çayın üst filizlerinin elle toplanmasıyla elde edilen bu çay kansere bile çare olabilecek güçte.
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Kilosu 4 bin 500 lira olan bu çayın faydaları nelerdir?

Kilosu 4 bin 500 lira olan bu çayın faydaları nelerdir?
Vücuttaki kırgınlığı yok eden bu çay kanser hastalarına da tavsiye ediliyor. Beyaz çayda bulunan kateşinler, kanserli hücre oluşumunu da önleyerek tümörlerin büyümesini yavaşlatıyor. Tabii buradaki öncelik doktora danıştıktan sonra içmek oluyor.
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Stresi önlüyor

Stresi önlüyor
Siyah çaya göre daha az işlenen beyaz çay daha fazla antioksidan içeriyor.
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Cilt sağlığına da iyi geliyor

Cilt sağlığına da iyi geliyor
Uzmanlar, daha sıkı bir cilde sahip olmak isteyenlere günde 3 bardak beyaz çay tüketilmesini öneriyor.
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Kemikler için son derece yararlı

Kemikler için son derece yararlı
Özellikle 30 yaşın üstünde kadınlara tavsiye ediliyor. Çünkü 30'lu yaşlardan sonra kendisini belli eden osteoporozu tedavi ediyor.
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Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir
Grip ve soğuk algınlığından korunmak için kış aylarında tercih edilmesi önerilir.
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Anahtar Kelimeler:
beyaz çay yemek

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