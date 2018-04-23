Kimse inanmıyordu 133 kiloyu böyle verdi!

Zach Moore adlı adam hızla kilo almaya başlayınca, doktora gitti. Kilo alma hızı her gün artan 35 yaşındaki adama obezite teşhisi konuldu.

Moore, 200 kiloyu geçtiği zamanlarda nefes almakta ve yürümekte zorlandı. Doktorlar Moore’un kilo vermesi ve mide küçültme ameliyatı olması gerektiğini belirtti.

Zach Moore, ameliyat olduktan sonra 18 ay içerisinde kilosunun 3'te 2'sini verdi. 208 kilo ağırlığındaki adam mide küçültme ameliyatının ardından 18 ay içerisinde 133 kilo verdi.

Çocuğunun büyüdüğünü göremeyecekti..

35 yaşındaki adamın en büyük korkusu çocuğunun büyüdüğünü görememekti. Kilo artışı durmayan adam, çocuğuyla ilgili bu endişesi nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi. Moore, kararının ardından önce gazlı içecekleri sonra da fast food’u kesti. Moore’un ameliyat süreci de böyle başladı.

Ameliyat olmasının ardından, kilo kaybı yaşayan adam, yaşadığı sonuçtan çok memnun kaldı. Moore, "Kilo kaybım karımın, ailemin ve doktorlarımın beklediğinden daha ötesinde başarılı oldu" diye konuştu.

Moore artık sigarayı ve gazlı içecekleri bıraktığını daha sağlıklı bir hayat yaşadığını anlattı.