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Kış hastalıklarına birebir: MÜRSAFİ

Kış hastalıklarına birebir: MÜRSAFİ

Kış hastalıklarına birebir: MÜRSAFİ

Yağmurundan, soğuğuna tam anlamıyla hissettiğimiz kış aylarında, mevsim hastalıklarına çok faydalı bir reçine var. Adını çok duymamış olabilirsiniz ancak yazıyı okuduğunuzda hepiniz hangi reçineden bahsettiğimizi anlayacaksınız.

Mürsafi Nedir ?

Mürsafi, çeşitli ağaçlardan elde edilen, güzel ve kuvvetli kokusu olan, acı bir reçinedir. Genellikle ağaçların üzerinde yapışkan, bal şeklinde görülür. Zift Mürr veya Mürr Mekki de denir . Arab diyarında olur. Biz de baharatçılarda bulunur. Yaprağı zeytin yaprağına benzer.

İlk çağdan günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir. Mürsafi bir çok hastalığın şifasında kullanılmaktadır.

Mürsafinin Faydaları

Öksürüğü kesici özelliği vardır.

Solunum yolu hastalıklarında kullanımı faydalıdır.

Spazmları giderir.

Nefes darlığı olanlara iyi gelir.

Boğaz ağrılarını giderir.

Ses kısıklığına faydalı gelir.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Aybaşı düzensizliğine karşı iyi gelir.

Antiseptik ve uyarıcıdır.

Ağız kokusunu giderir.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Semizotu ile birlikte karıştırılarak içilirse karındaki solucanları atar.

Sıtma rahatsızlığına karşı iyi gelir.

Mürsafinin Kullanımı

Mürsafi, gargara olarak kullanılır. Bunun için daha önce hazırlanmış tentürden 1 çay kaşığı kadar alınıp 1 su bardağı suyun içerisine atılarak karıştırılır. Ancak bunu kullanırken hekiminize danışmanız gerekir.

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