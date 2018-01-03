Kışın bu meyveyi yiyen dirençli oluyor

C vitamini açısından oldukça zengin olan üvez bitkisi şifalı bitkiler kategorisi içinde yer alır ve faydaları nedeniyle son yılların tercihleri arasındadır.

Kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırdığı için bolca tüketilmesi önerilen üvez, son yılların aranan meyveleri arasına girdi.

Üvez bitkisinin meyvesi muşmula gibi olgunlaştığı zaman yenir. Türkiye'de 11 kadar üvez türü bulunur. Üvez meyveleri, parasorbinik asit, malik asit, sekerler (sorbos) sorbitanik asit, pectin karotensid ve vitamin C içerir. Üvez çoğunlukla Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde yetişir.

Genellikle kış aylarında toplanıp hasadı yapılan bu ürünün, vücutta bir kaç alandaki hastalığa karşı çok iyi iyileştirici özellikler gösterilmesinde çok büyük payı vardır. Bu sebepten ötürü de son yıllarda üvez meyvesine rağbet inanılmaz artmış, hatta bu meyvenin sağlık açısından nelere faydalı olduğuna dair araştırmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Üvez meyvesinin faydaları

Şeker hastaları rejimi için iyi bir tatlandırıcıdır.

İdrar söktürücü, regl kolaylaştırıcı etkilere sahiptir.

Kabızlığı önler.

Tansiyonu düşürür.

Bağırsak temizleyici etkisi vardır : İçeriğinde bulunan elma asidi, limon asidi, kehribar asidi gibi içeriklerle bağırsakların düzgün çalışmasını ve temizlenmesini sağladığı belirlenmiştir.

Üvez meyvesinin kurusu da bu meyvelerin faydalarının arasında tüketilmesi gereken bir şekli olarak kabul edilip kuru üvezin kişiyi ishalden koruduğu unutulmamalıdır.

Kalp krizini önler : İçerisinde bulunan tanen içeriği sayesinde hem vücut direnci arttırılabilmekte hem de kalp krizi riskinin önüne geçilebilmektedir.

Kanamayı durdurur : Bu ürünle yapılan detaylı araştırmalarda, üvez meyvesinin kanama engelleyici bir şifa kaynağı olarak kullanımının tarih sahnesinde Hipokrat’ın kullanımına kadar giden eski bir ürün olduğu anlaşılmıştır.

Tansiyon ve şeker hastalığına iyi gelir : Bu meyvenin kendisinin veya yapraklarının taze bir biçimde tüketiminden sonra, vücutta kan şekerinin düşürücü etki altına girdiği gözlemlenmiştir. Yapılan testlerle ispatlanan bu durum için hem tansiyon hastalarına hem de şeker hastalarına bu meyveyi taze olarak tüketmeleri önerilmektedir.

Üvez meyvesi nasıl yenir?

Üvez meyvesini tüketmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar, bu meyvenin ilk olarak dalından kopartılır kopartılmaz yenilmesinin tavsiye edilmemesidir. Bunun nedeni ilk kez dalından koparılan meyvenin oldukça sert bir yapıda ve kötü bir tatta olmasıdır. Üvezin tüketilme koşulları genelde dalından koparıldıktan sonra kahverengileşinceye kadar bekletilmesi (10 gün kadar) ve ardından da marmelat gibi bir kıvama gelince rahatlıkla yenebilmesidir.