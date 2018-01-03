YEMEK

Kışın bu meyveyi yiyen dirençli oluyor

Kışın bu meyveyi yiyen dirençli oluyor

Kışın bu meyveyi yiyen dirençli oluyor

C vitamini açısından oldukça zengin olan üvez bitkisi şifalı bitkiler kategorisi içinde yer alır ve faydaları nedeniyle son yılların tercihleri arasındadır.

Kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırdığı için bolca tüketilmesi önerilen üvez, son yılların aranan meyveleri arasına girdi.

Üvez bitkisinin meyvesi muşmula gibi olgunlaştığı zaman yenir. Türkiye'de 11 kadar üvez türü bulunur. Üvez meyveleri, parasorbinik asit, malik asit, sekerler (sorbos) sorbitanik asit, pectin karotensid ve vitamin C içerir. Üvez çoğunlukla Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde yetişir.

Genellikle kış aylarında toplanıp hasadı yapılan bu ürünün, vücutta bir kaç alandaki hastalığa karşı çok iyi iyileştirici özellikler gösterilmesinde çok büyük payı vardır. Bu sebepten ötürü de son yıllarda üvez meyvesine rağbet inanılmaz artmış, hatta bu meyvenin sağlık açısından nelere faydalı olduğuna dair araştırmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Üvez meyvesinin faydaları

Şeker hastaları rejimi için iyi bir tatlandırıcıdır.

İdrar söktürücü, regl kolaylaştırıcı etkilere sahiptir.

Kabızlığı önler.

Tansiyonu düşürür.

Bağırsak temizleyici etkisi vardır : İçeriğinde bulunan elma asidi, limon asidi, kehribar asidi gibi içeriklerle bağırsakların düzgün çalışmasını ve temizlenmesini sağladığı belirlenmiştir.

Üvez meyvesinin kurusu da bu meyvelerin faydalarının arasında tüketilmesi gereken bir şekli olarak kabul edilip kuru üvezin kişiyi ishalden koruduğu unutulmamalıdır.

Kalp krizini önler : İçerisinde bulunan tanen içeriği sayesinde hem vücut direnci arttırılabilmekte hem de kalp krizi riskinin önüne geçilebilmektedir.

Kanamayı durdurur : Bu ürünle yapılan detaylı araştırmalarda, üvez meyvesinin kanama engelleyici bir şifa kaynağı olarak kullanımının tarih sahnesinde Hipokrat’ın kullanımına kadar giden eski bir ürün olduğu anlaşılmıştır.

Tansiyon ve şeker hastalığına iyi gelir : Bu meyvenin kendisinin veya yapraklarının taze bir biçimde tüketiminden sonra, vücutta kan şekerinin düşürücü etki altına girdiği gözlemlenmiştir. Yapılan testlerle ispatlanan bu durum için hem tansiyon hastalarına hem de şeker hastalarına bu meyveyi taze olarak tüketmeleri önerilmektedir.

Üvez meyvesi nasıl yenir?

Üvez meyvesini tüketmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar, bu meyvenin ilk olarak dalından kopartılır kopartılmaz yenilmesinin tavsiye edilmemesidir. Bunun nedeni ilk kez dalından koparılan meyvenin oldukça sert bir yapıda ve kötü bir tatta olmasıdır. Üvezin tüketilme koşulları genelde dalından koparıldıktan sonra kahverengileşinceye kadar bekletilmesi (10 gün kadar) ve ardından da marmelat gibi bir kıvama gelince rahatlıkla yenebilmesidir.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Japonya'nın öldüren pirinç kekleri Japonya'nın öldüren pirinç kekleri
2 Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz? Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?
3 Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor
4 Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar? Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar?
5 Turşu, meze, çay, ilaç! Her şekilde kullanın, şifa bulun... Turşu, meze, çay, ilaç! Her şekilde kullanın, şifa bulun...
6 Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var

Haftanın En İyileri

1 Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor
2 Yapması sadece 15 dakikanızı alacak olan kurabiye tarifleri Yapması sadece 15 dakikanızı alacak olan kurabiye tarifleri
3 Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız
4 Eminiz bazılarını ilk kez duyacaksınız! Eminiz bazılarını ilk kez duyacaksınız!
5 Ege'den Ciğer Tava Ege'den Ciğer Tava
6 Karbonatlı Çıtır Patates Karbonatlı Çıtır Patates
İçerik

Market rafları zehir saçıyor!

Tarifler

Yöresel tat, yöresel şifa: Sakala çarpan çorbası

Keşfet

Tereyağlı çay tüketmek gerçekten faydalı mı?

DAHA FAZLASI İÇİN >

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İçerik

Bazılarını ilk kez duyduk! İşte libido artıran besinler

Tarifler

Kaşık kaşık yenir: Süt böreği

İçerik

İçin, fala bakın telvesini de sakın atmayın

İçerik

Japonya'nın öldüren pirinç kekleri

Keşfet

Aç karnına su içtiğinizde başınıza neler gelecek biliyor musunuz?

İçerik

Dünyanın en iyi şefleri bile bu püf noktalarını kullanıyor

İçerik

Japonlar bunu da yaptı! Bakın muzu artık nasıl yiyorlar?

İçerik

Zeytinyağlılarınızın lezzetine lezzet katacak öneriler

İçerik

Turşu, meze, çay, ilaç! Her şekilde kullanın, şifa bulun...

İçerik

Portakaldan 4 kat fazla C vitamini var

İçerik

Üniversite öğrencisinin bu yemekler için harcadığı para şaşkına çeviriyor