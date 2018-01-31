Kokarsa koksun deyin ve mutlaka bu çorbayı için! Etkilerine inanamayacaksınız

İşkembe, büyük baş ve küçük baş hayvanların midesinin bir bölümüdür. Çorba olarak Osmanlı zamanında Rumelide yaşayan ve İstanbul’a göç eden Arnavut ve Bulgarlar tarafından getirilmiştir.

Tamamen Türklere özel olan işkembe çorbası bazı Avrupa ülkelerinde ise sakatat kullanılmadan yapılmaktadır. İşkembe Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Yunanistan gibi birçok Balkan ülkesinde tüketilmektedir.

İşkembe çorba dışında kavurma, dolma, söğüş, tuzlama gibi farklı şekillerde de hazırlanıp tüketilmektedir. Türkiye’de özellikle dana işkembesinden yapılan çorba sirke, sarımsak ve acı biberle çok lezzetli hale getirilmektedir.

İşkembe fazla baharat ve acı içermeden tüketildiğinde mideyi yormaması ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliği nedeniyle çok yararlıdır. Yemekten önce bir kase sade işkembe çorbası mideyi çok rahatlatacaktır.

İşkembe çorbasının faydaları

-İşkembe çorbasında bulunan çinko, bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki yapar. Fosfor, kemik ve diş sağlığı için gerekli temel besin maddelerinden biridir. Sirke ve limon eklenmesi lezzet katacağı gibi işkembe çorbasının, bağışıklık sistemini güçlendiren etkisini daha da arttırır hastalıkları uzak tutar, kendinizi daha dinç hissetmenize katkı sağlar.

-İşkembe besin değerleri yüksek bir çorbadır. Çok fazla baharat eklenerek tüketilmediği sürece sindirim sistemini hızlandırıp, idrar sökücü özellik gösterir.

-Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürür. İçerisinde yüksek miktarda protein bulunduğu için ufak ve gelişmekte olan çocuklar için faydalıdır. İçerdiği malzemelerden dolayı enerji verici özelliği vardır.

-İşkembede bol miktarda bulunan B12 vitamini, protein sağlayan kırmızı kan hücrelerine oksijen taşınmasına yardımcı olur.

B12 vitamini başta olmak üzere tüm B grubu vitaminler vücutta toksik etki gösteren homosistein üretimini baskılayarak kalp hastalıkları riskini azaltır.

-Metabolizmayı hızlandırarak karaciğer yağlanmasının önüne geçer. İçerdiği mikro besinler, glutamin, probiyotikler ve jelatin sayesinde sindirim sistemi üzerinde düzenleyici bir etki gösterir.

-Genel olarak baharatlı bir yapısı olması nedeniyle kolesterol için zararlı bir etki verdiği bilinse de bu bilgi tamamen yanlıştır. Aksine işkembe çorbası kolesterolü düzenleyici bir etki yapar. Yararlı kolesterol olarak bilinen HDL’yi yükseltir ve zararlı kolesterol olan LDL’yi düşürür.

-Özellikle selenyum minerali, sağlık açısından önemli rol oynayan selenoprotein enzimlerinin üretimi için gereklidir. Selenoproteinler hücreyi serbest radikallere karşı korurken tiroid ve kas fonksiyonlarının doğru bir biçimde çalışmasına yardımcı olur.

-Kanser hücrelerinin bölünmesi ve çoğalmasını engellemek için bol miktarda işkembe çorbası içerek gerekli antioksidanı alabilirsiniz. Böylece kansere sebep olan serbest radikallerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine engel olunmuş olacaktır.

Çocuklrın zeka gelişimi için son derece etkilidşr. -Midedeki asidi almak için gerekli pepsin maddesi de işkembe çorbasının içerisinde bulunmaktadır. -Eklem ve romatizma gibi hastalıklara sahip olan kişilere işkembe çorbası tavsiye edilmektedir. Böylece ağrıların azaldığı gözlenecektir.

Kalori değerleri;

90 gram pişmiş işkembe yalnızca 80 kalori olup toplamda 3,4 gram yağ bulunur

100 gram işkembe çorbası günlük fosfor ihtiyacının % 10’u demektir. Günlük çinko ihtiyacının % 20’sini karşılar.

100 gram işkembe günlük B12 vitamini ihtiyacının %60’ını karşılar.

80 gram pişmiş işkembe 133 mg kolesterol içerir. Bir yetişkinin alabileceği sağlıklı maksimum kolesterol miktarı ise 300 mg’dır.

90 gramlık işkembe porsiyonu içerdiği 14 mg selenyum sayesinde, günlük selenyum ihtiyacının % 25’ini karşılamaktadır

100 gram işkembede 220 mg kolin bulunur ki bu da günlük kolin ihtiyacının % 52’sini karşılar.