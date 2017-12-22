Kokoreç mutluluk veriyormuş

Türk damak tadının en önemli lezzetleri arasında yer alan kokorecin mutluluk hormonu serotonini arttırdığının açıklanmasının ardından kokorece olan ilgi daha da arttı.

Manisa’da bisiklet sporuyla ilgilenen ve her perşembe akşamı şehirde bisiklet turu düzenleyen MABİD üyeleri geleneksel bisiklet turunun ardından Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi’nde bulunan bir kokoreççide mola verdi. Bisiklet kullanarak mutlu olduklarını belirten bisikletçiler kokorecin de mutluluk hormonu serotonini artırdığını duyduklarını ve mutluluklarına mutluluk katmak için kokoreç yemeye geldiklerini belirtti. Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği (MABİD) Başkanı Yüksel Gemici, “Bisikletliler olarak zaten biz bisiklete binerek mutlu oluyoruz ama geleneksel yemeklerimizden olan kokorecin de mutluluk hormonu serotonini arttırdığını duyduk, böylece mutluluğumuzu katlamak için kokoreç yemeye geldik. Bütün arkadaşlarımın mutluluğu da yüzünden okunuyor zaten mutlulukları katlanmış durumda. Kokoreç bizim Türkiyemize ait bir değer, milli değerlerimizden biri. O yüzden de kokoreci ayrıca önemsiyoruz. Kokorece olan ilgimizi ortaya koymak için de kokoreç yiyoruz” dedi.

Süt kuzu kokoreç yapan işletmenin sahibi Ümit Atlı ise “Yüksel başkanım devamlı her perşembe akşamı Manisa’da düzenledikleri geleneksel bisiklet turunda bu akşam Uncubozköy şubemizi ziyaret ederek bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Bizim yaptığımız kokoreç özellikle süt kuzudan yapılıyor. Damak tadı daha farklı, daha lezzetli” şeklinde konuştu. Sipariş verdiği kokoreci afiyetle yiyen Bisikletli Arama Kurtarma (BAK) Başkanı Ramazan Yüksel de şunları söyledi: “Milli yiyeceğimiz kokoreci yiyoruz. Sağlıklı bir yiyecek herkese ısrarla yemelerini tavsiye ediyoruz. Bu güzel kokorecin soğuk kış günlerinde tadına baksınlar, lezzetli, güzel bir yemek yesinler istiyoruz sağlıklı bir şekilde. Biz sporcular olarak beslenmemize son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Sporcu olarak bol kalori yiyebileceğimiz bir besin bol bol herkese tavsiye ediyoruz tüm Manisalılara.” Bazı bisiklet sporcuları ise yedikleri yarım ekmek kokorecin ardından ikincisini sipariş verdiklerini belirterek kokoreç yemekten büyük bir keyif aldıklarını söyledi.

Vücudumuzdaki ikinci beyin, bağırsaktır Kuzu ve insan bağırsak floraları çok benzer ve bu yüzden floranın aktarılmasından hastalıklar olumlu etkilenir. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yavuz Dizdar, bağırsak bağışıklının sağlam kalabilmesi için sakatat yemenin bu yüzden önemli olduğunun altını çiziyor. Sakatatlar vücut için etten çok daha besleyicidir Sakatat, vücudu besler ve bağırsakların mayasını o yıla göre düzenler. Sakatatlar içerisinde en makbulu kuzu olanıdır çünkü kuzu etinin yeneceği mevsim bellidir. Kuzulama mevsimi doğanın uyanışıyla denk düşer. Kuzu kokoreç, bağırsakların mikroorganizma örtüsünü sağlıklı kılar. Kısacasası bağırsakların mayasını düzenler. Kokoreç, bağırsak florasının bozulmasını önlüyor Birçok ölüm bağırsak florasanın bozulmasından dolayı meydana geliyor. Bağırsak sandığımızdan çok daha önemli bir organımız, öyle ki o ikinci beyin olarak adlandırılıyor. Otizmin çaresi olabilir Başta otizm olmak üzere alerjiler ve romatizma hastalıkları kokoreçin çare olduğu hatalıklardan.

Kokoreç ne kadar sıklıkla tüketilmeli? Haftada 2-3 kez kokoreç yemek bağırsaklar için yeterli florayı sağlar. İç yağlı kısmını ve ekmeğin içini aldırırsanız her gün bile tükebilirsiniz. Çocuklar da kokoreçi rahatlıkla tüketebilir. Kolestrolü olanlar dikkatli tüketsin Sakatatların kolesterol oranı yüksektir. Eğer kolestrolünüz yüksekse HDL kolesterolu olarak bir hedefiniz olması lazım. Bilinen bir kalp hastası iseniz 100'ün altında yani LDL kolesterolü 100 miligramın altında ve mümkünse de 85 miligram olması lazım. Bunu için haftada bir kez kokoreç yemeniz daha iyi olacaktır. Sağlık durumunuza göre yani LDL kolesterolüne göre doktorun uyarılarıyla yemeniz de sizin için iyi bir fikir olabilir. Yağlı kısımları ve ekmeği tüketmezseniz daha fazla kokoreç yiyebilirsiniz. Kokoreç nasıl pişirilir? Bağırsak temizlenir ve şişe geçirilmiş uykuluğa sarılır. Uykuluk da bağırsak için çok faydalıdır bu nedenle bağışıklık sistemini dengede tutar. Kokoreç mutlaka ağır ateşte pişirilmelidir. Kokorecin dışı kızarır içi de yeterince pişer. Kokoreç kelimesinin kökeni de ‘koko' (pişirmek) ve ‘roti' (döndürmek) köklerinden gelir.