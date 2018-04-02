YEMEK

Kontrolü kaybetti, hızla kilo verirken bu hale geldi!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2018 02:55 | Son Güncelleme

Hope Tucker adlı genç kadın 148 kilo birden verdi. Genç kadının vücudunda hızlı kilo vermenin sonucu olarak aşırı deformasyon meydana geldi, derileri sarktı. Bu nedenle ciddi bir güvensizlik yaşayan Tucker, yeniden zor ve mutsuz günlerine döndü.

Kontrolü kaybetti, hızla kilo verirken bu hale geldi!

Discovery Communications'ın sahip olduğu TLC'deki Ağır Yaşamlar adlı programda, aldığı aşırı kiloları vermeye başlayan ancak bununla birlikte başka sıkıntılar yaşayan Hope Tucker’ın hikayesi yer aldı. Genç kadının hızla zayıflama süreci ve psikoloji konusunda anlattıkları sosyal medyanın gündemine otururken, yaşadıkları da ders olacak nitelikteydi.

Gastirik bypass ameliyatı sonrası 90 kilo veren ardından da bununla yetinmeyip diyetini sürdüren ve 60 kilo daha kaybeden Hope, en çok sarkan derilerinden rahatsızlık duyuyor. Çünkü kilolu olduğu dönemlerde girdiği depresyonun, şimdiki sarkık derili görünümü yüzünden tekrar tetikleneceğini düşünüyor.

'Kilo kaybettiğim için duyduğum özgüven yerini derimin sarkmasından dolayı ciddi bir güvensizliğe bıraktı' diyen Hope, kilo verme sürecini anlattı.

20 yaşındayken 148 kiloya çıkan ve okulda arkadaşlarıyla sıkıntılar yaşayan Hope Tucker, bu nedenle depresyona girdiğini ve bundan kurtulma çaresi olarak ta yemek yemeyi gördüğünü söyledi.

Tucker aşırı kilolu olduğu dönemdeki sürecin kötü olduğunu belirterek psikolojisini şöyle anlattı:

“Derimin sarkması beni duygusal olarak etkiliyor. Bu görünümüm sağlıksız beslendiğim, kilomdan dolayı adım dahi atamadığım o günlerin tekrar kafamda canlanmasına sebep oluyor. Şişman olduğum için diğer kızlar bana iğrenerek bakıyorlardı. Okuldan eve döndüğümde yine rahatlamak için yemek yemeye dönüyordum. Bu sebeple ağırlığım artmaya devam ediyordu. Sadece kilo aldığım, üzüldüğüm ve daha fazla yediğim sonsuz bir döngünün içindeydim”.

Depresyon tedavisi de kilo aldırdı

'Hope'un hızla kilo aldığı ve psikolojisinin bozulduğu dönemlerde annesi Lisa, kızının bu döngüsünü kırması için bir psikiyatrdan destek almaya karar verdi. Sonrasında da depresyon için ilaç tedavisi başladı.

Hope, o günler hakkında da şunları söyledi:

“Kilom sağlığımı etkilemeye başladı. Nefes nefese kalıyordum. 20 yaşımdayken 148 kiloya çıkmıştım. Yemekle kendi kendimi iyileştirdiğimi düşünerek aslında kendime zarar veriyordum”.

Bu süreçlerin ardından, Hope’un hayatı gastrik bypass ameliyatından sonra tamamen değişti. Ameliyattan sonraki dört ayda hızlıca kilo veren Hope Tucker, depresyon ilaçlarından da kurtuldu. Ancak 40 kilo verdikten sonra derisinin de hızla sarkmaya başladığını fark etti.

Yeniden mutsuz günler geldi

Sarkma ile artık derisini avuçları arasında tutan ve istediği şekli veren Hope’un, kilo sorununa bir de bu rahatsızlık eklenmişti. Yaşadığı sorunlar da onun yeniden mutsuz olmasına neden oldu. Konuyla ilgili olarak mide ameliyatını yapan doktoruyla konuşan Hope’a çok ta olumlu bir yanıt gelmedi. Hope şimdi deri ameliyatı olmayı düşünüyor ancak doktor bu konuda pek olumlu değil. Çünkü doktoru, Hope’a deri ameliyatı yapmanın onu sağlıksız hale getirebileceğini düşünüyor.

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yanlış diyet kilo kontrolü

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