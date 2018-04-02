Kontrolü kaybetti, hızla kilo verirken bu hale geldi!

Discovery Communications'ın sahip olduğu TLC'deki Ağır Yaşamlar adlı programda, aldığı aşırı kiloları vermeye başlayan ancak bununla birlikte başka sıkıntılar yaşayan Hope Tucker’ın hikayesi yer aldı. Genç kadının hızla zayıflama süreci ve psikoloji konusunda anlattıkları sosyal medyanın gündemine otururken, yaşadıkları da ders olacak nitelikteydi.

Gastirik bypass ameliyatı sonrası 90 kilo veren ardından da bununla yetinmeyip diyetini sürdüren ve 60 kilo daha kaybeden Hope, en çok sarkan derilerinden rahatsızlık duyuyor. Çünkü kilolu olduğu dönemlerde girdiği depresyonun, şimdiki sarkık derili görünümü yüzünden tekrar tetikleneceğini düşünüyor.

'Kilo kaybettiğim için duyduğum özgüven yerini derimin sarkmasından dolayı ciddi bir güvensizliğe bıraktı' diyen Hope, kilo verme sürecini anlattı.

20 yaşındayken 148 kiloya çıkan ve okulda arkadaşlarıyla sıkıntılar yaşayan Hope Tucker, bu nedenle depresyona girdiğini ve bundan kurtulma çaresi olarak ta yemek yemeyi gördüğünü söyledi.

Tucker aşırı kilolu olduğu dönemdeki sürecin kötü olduğunu belirterek psikolojisini şöyle anlattı: