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Korkunç görüntüler! Çuvallanmış ve pişirmeye hazır

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
İÇERİK HABERLERİ  | 15.03.2018 22:37 | Son Güncelleme

Geçen ay Ho Chi Minh şehrinde bir kedi eti pazarından görüntüler yayınlandı. Et pazarındaki kedilerin bazılarının sevgi dolu evlerinden koparıldığı dikkat çekti. Raporlar, Vietnam'ın 1997 yılında bir kedi veba salgını sırasında kedi restoranlarını yasakladığını, ancak sektörün yasaya rağmen geliştiğini gösteriyor.

Korkunç görüntüler! Çuvallanmış ve pişirmeye hazır

Çaresiz evcil hayvanların kesilip yemek için hazırlandığı Vietnam kedi pazarı rahatsız edici görüntülerle dolu.

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Kedi pazarında çekilen korkunç resimler, 'küçük kaplan' olarak bilinen evcil kedilerin kesildiği Vietnamlı bir kedi eti pazarının içinde yer alıyor.

Şanssızlığı önlediği düşünülüyor

Bilindiği gibi, kedi eti ya da 'küçük kaplan'ın, Vietnam'da güç ve kedigillere benzer bir güç-çeviklik kaynağı olduğuna inanılıyor ve şanssızlığı önlediği düşünülüyor. Kedi eti, £ 57'ye kadar satılıyor. Et her ayın başında, şanssızlığı önlemek, libidoyu desteklemek ve hatta kedinin çevikliğini kazanmak için yeniliyor.

Çekilen görüntülere göre, kedilerin bazılarının tasması var, bu da onların bir evi olduğunu ve o çok sevdikleri evlerinden uzaklaştırıldıklarını gösteriyor.

Farkındalık yaratmak için hazırlandı

Michele Brown, az bilinen kedi eti ticareti hakkında farkındalığı artırmak için böyle şok edici bir görüntü hazırladı. Köpek etiyle ilgili bilinirliğin olduğunu belirten Brown, “Ancak kedilerle ilgili konu dikkat çekmiyor. Bu da beni hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle sokak pazarlarında bunu yakalamaya çalıştım” dedi.

Kafeslere koyuyorlar

Brown, bu kedilerin bir kısmının sokak avcıları tarafından sokaklardan alınan ev hayvanları olduğunu söyleyerek şunları ekledi: “Onların ne kadar korktuğunu duyabilirsiniz.”

Kediler hassas oldukları için onları yakalamak ve öldürmek kolay değil. Bu yüzden hepsini ölüm kafeslerine atıp dışarıda öldürürler ve sonra karkasları üstüne bırakırlar.

'Küçük kaplan' eti çok popüler olduğu için, kedilerin çoğu komşu Çin ve Laos'dan gelen sıkı kamyonlarla kaçırılıyor.

Kedi eti servis eden restoranlar var

Güneydoğu Asya ülkesinde kedi eti servis eden özel restoranlar, yemekleri 43 TL ile 57 TL (1,36 ila 1,82 milyon Vietnam Dong) arasında satıyorlar.

Ancak etleri tüketmekle ilgili sağlık riskleri de var. Çünkü, bazen başıboş kediler de yakalanıyor ve bu riskler ondan kaynaklanıyor.

Meraklı turistlerin kedi eti denemelerine de engel olunamadığı için, Vietnam’da enfeksiyon taşıyan kedileri yiyen bazı kişilerin öldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kedi pazarı Ho Chi Minh

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