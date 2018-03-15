Korkunç görüntüler! Çuvallanmış ve pişirmeye hazır

Çaresiz evcil hayvanların kesilip yemek için hazırlandığı Vietnam kedi pazarı rahatsız edici görüntülerle dolu.

Kedi pazarında çekilen korkunç resimler, 'küçük kaplan' olarak bilinen evcil kedilerin kesildiği Vietnamlı bir kedi eti pazarının içinde yer alıyor.

Şanssızlığı önlediği düşünülüyor

Bilindiği gibi, kedi eti ya da 'küçük kaplan'ın, Vietnam'da güç ve kedigillere benzer bir güç-çeviklik kaynağı olduğuna inanılıyor ve şanssızlığı önlediği düşünülüyor. Kedi eti, £ 57'ye kadar satılıyor. Et her ayın başında, şanssızlığı önlemek, libidoyu desteklemek ve hatta kedinin çevikliğini kazanmak için yeniliyor.

Çekilen görüntülere göre, kedilerin bazılarının tasması var, bu da onların bir evi olduğunu ve o çok sevdikleri evlerinden uzaklaştırıldıklarını gösteriyor.

Farkındalık yaratmak için hazırlandı

Michele Brown, az bilinen kedi eti ticareti hakkında farkındalığı artırmak için böyle şok edici bir görüntü hazırladı. Köpek etiyle ilgili bilinirliğin olduğunu belirten Brown, “Ancak kedilerle ilgili konu dikkat çekmiyor. Bu da beni hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle sokak pazarlarında bunu yakalamaya çalıştım” dedi.