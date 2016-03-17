YEMEK

Koş Vatandaş: 5 TL'ye Karnınızı Tıka Basa Doyuracağınız Lezzetler Burada!

Koş Vatandaş: 5 TL'ye Karnınızı Tıka Basa Doyuracağınız Lezzetler Burada!

Koş Vatandaş: 5 TL'ye Karnınızı Tıka Basa Doyuracağınız Lezzetler Burada!

Meteliğe kurşun attığınız dönemdesiniz, dışarıdasınız ve karnınız acıktı. Korkmayın! Eğer cebinizde 5 TL'niz varsa bu lezzetlerle karnınızı doyuracağınıza garanti veriyoruz.

Tavuk Pilav+Ayran /Nohut Pilav+Ayran

Köşe başlarında bulabileceğiniz eskimeyen leziz yemek... Mevlütlerin ve sünnet düğünlerinin vazgeçilmezi olan tavuklu pilavı sabaha karşı yemek ise bambaşka bir keyif verir. 5 TL verip tıka basa doymak isteyenlerin ilk tercihi olsun.

Çiğköfte dürüm+Ayran

Tavuklu Pilav gibi adım başı karşınıza çıkabilecek garanti lezzet... Bulgurun doyuruculuğu lavaş ile birleşince karın tokluğu kaçınılmaz. Çiğköfte menünün içerisinde ne yok ki; turşu, maydanoz, tere, roka, marul ve nar ekşisi aklımıza gelmiş olanlar. Ayranın son yudumuyla dürümün son lokmasını denk getirmeniz dileği ile :)

Tavuk Döner+Ayran

Şimdi bu tavuk döner konusu biraz önemli. Ucuzu bol ama iyisini bulmak zor. Ucuz yemek uğruna soluğu hastanede almayın derim. Tabii ki yiyelim ama araştırıp, içlerinden en sağlıklı olanını... Ayrıca eklemek isterim, mudavimleri iyi bilir; ezelden beri fiyatı yükselmiyor tavuk dönerin :)

Kır Pidesi+ Ayran-Çay

Genelde az malzemeli olur, ama yapacak bir şey yok çünkü 5 Liraya karın doyuruyoruz. Malzemesi az da olsa hamur işi olduğundan karın doyurma konusunda gayet iyi. Yanında ayran veya çay tercih edilebilir. İnce belli bardakta demli bir çay, yanında bir buçuk kır pidesi:) Enfes!

Kürt Böreği+Çay

Genelde sabah saatlerinde sıcak olarak yenilir ve öğlene kadar börek salonlarında tükenmiş olur. Sıcak yendiği zaman tadı gerçekten harika. Hele bir de üzerine pudra şekerini dökünce oooff diyorum! Üstelik bu alternatifimizi tercih ettiğinizde, 5 TL'nin üstü cebinize kalacak.

Entellektüel bonus: George Orwell'a Göre İyi Çay Demlemenin 11 Yolu

Patso

Minimum parayla karnınızı harbi doyuracağınız seçenek! Patsoyu birçok büfede 5 TL'ye bulmak mümkün. Yiyin, yedirin arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum.

2 Lahmacun

Limonlu, bol maydanozlu dürüm sarıp yiyoruz... 5 Liraya resmen ziyafet!

Höpür höpür yiyeceğiniz bonuslar:)

Karın doyurmaz ama yemeğin üstüne 5 TL'ye 2-3 midye pek güzel gider. Afiyet olsuuun:)

Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 199 Oy
    HEPSİDE SAĞLIK DÜŞMANI ZARAR ZİYAN ŞEYLER BUNLARI YİYECEĞİNE BOŞ EKMEK YE DAHA İYİ.
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  • 157 Oy
    5 liraya 2 lahmacun nasıl oluyor lahmacun 4.5 lira antalyada
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  • 94 Oy
    aç karnınızı doyurun diyorsunuz yani...
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  • 58 Oy
    Lahmacunu tek geçerim.
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  • 38 Oy
    Gökçen Allah sen ne yapmasın ya arkadaş sporda myneti geziyoruz verdiğin habere bak :D
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  • 14 Oy
    iki lahmacunu 5 tl ye yiyorsan , lahmacun değil başka bi yaratık yemişsin demektir
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  • 13 Oy
    İzmirde 5 liraya 50 midye veriyorlar,peh
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  • 8 Oy
    Özel Marmaris Hastanesinİ karşısında Divan Cafe var, sahibi bi abla var inanılmaz güzel ve temiz tavuk döner ve ayran yapıyor, biz öğrencilere 4, normal müşterilere sanırım 5 TL ye veriyor, tavsiye ederim, geçen annem kızılcık şerbetiyle içmiş şimdi hergün orada... tabi bunun için Marmaris'te olmanız gerekiyor
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  • 7 Oy
    lahmacun 2 tl , dürüm 3 tl, kır pidesi 1 tl, çiğ köfte dürümü öğrenciye 1 tl halka 2 tl siz farklı bir şehirde yaşıyorsunuz galiba :)
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  • 4 Oy
    tıka basa değil
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  • 4 Oy
    hmm
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  • 2 Oy
    5 liraya tavuk döner+ ayran mı olur gökçen? PEKİ SEN HAYATINDA KIR PİDESİ YEDİN Mİ GÖKÇEN LÜTFEN YA :d
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  • 4 Oy
    @engindincc_2016 izmir karşıyaka merkez camisinin karsısıunda ayni pide yani kır pidesi tanesi 1 tl
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