Mutfağın önemi sadece yiyeceklerin hazırlanması aşamasında önem kazanmaz, buradaki hijyen de dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir.

Kötü kokan mutfak lavabonuz için 5 muhteşem yöntem

Sağlıklı beslenmemiz için gerekli yiyecekleri hazırladığımız yer olan mutfak evimizin en önemli ve kadınların belki de en fazla vakit geçirdikleri yerlerin başında gelir.

1 / 6 Mutfağın önemi sadece yiyeceklerin hazırlanması aşamasında önem kazanmaz, buradaki hijyen de dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Yiyecekleri hazırlarken, temizlerken çıkan çöpler, posalar veya lavaboda birikenler zaman zaman kötü koku oluşmasına neden olur. Lavaboda yıkanan besin artıklarının birikmesi, yağların donması ve tesisattan kaynaklanan nedenler nedeniyle mutfakta kokularla karşı karşıya kalırız. O kokular zaman zaman kimyasallar kullanmamıza rağmen yok olmaz ve bizi rahatsız eder.

2 / 6 Karbonat-tuz-sirke karışımı Lavaboda biriken artıklardan oluşan kötü kokuları gidermenin bir yolu bu üçlü karışımdır. Öncelikle bir tencerede su kaynatın ve içine bir su bardağı sirke ile bir avuç karbonatı ekleyin. Bu sıcak karışımı lavaboya dökün. Borularda oluşan atıklar ve donmuş yağlar temizlenecek, borular açılacak dolayısıyla kötü kokular da yok olacaktır.

3 / 6 Kahve telvesi ve sıcak su Bu yöntem için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Kahve içtiğiniz her zaman bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Kahvenizi içtikten sonra telvesini lavaboya boşaltın ve üzerine bir miktar sıcak su dökün. Telve hem hoş bir koku yayacak hem de borularda biriken yağların çözülmesini sağlayacaktır.

4 / 6 Karbonat-sirke karışımı Bir fincan karbonat ve iki fincan sirkeyi lavabonuza dökün. Üzerine de hazırladığınız sıcak suyu dökün. Köpüren karışım lavabonuzdan gelen kötü kokuları ve boruları temizleyecektir.

5 / 6 Limon kabuğu-su karışımı Özellikle kış aylarında sık sık tükettiğimiz portakal, limon gibi narenciye ürünlerinin kabuklarından yararlanabilirsiniz. Bu kabuklar ile lavabonuzu ovalayıp sonra sıcak su ile durulayabilirsiniz. Hem mis gibi bir koku yayılacak hem de lavabonuz temizlenecektir.