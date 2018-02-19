Kuru incir yerken bir daha düşünün

7’den 70’e severek tüketilen, reçelinden hoşafına ve tatlısına kadar farklı şekillerde tüketilen incirin özellikle kurutulma şekli ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İncirin yararları İncir vitamin, mineral bakımından zengindir. Bağırsaklarımızı temizler, gün içinde yorgunluğu alır enerjimizi yeniler. Bağırsak tembelliğine iyi gelir. Akne, boğaz ağrısı ve ağız yaralarında çok faydalıdır. Kolesterol ve meme kanserinin iyileştirilmesine destek verir. Kan şekeri dalgalanmalarını önler, kilo vermeye yardımcı olur, günlük demir ihtiyacının karşılanması için birebirdir. Diyabet ve kemik sıhhatinin korunması açısından mucize bir besindir. Sıvı peroksitli kuru incire dikkat Türkiye’de incirin en kalitelisinin yetiştiği yer olarak Aydın bilinir. Burada yüzlerce işletme ve tesis var. Aydın’da yetişen incirler yine bu ildeki tesislerde işlenip bozulmadan satışa uygun hale getirilmesi için hazırlanıyor. İncir iki şekilde bu hale getiriliyor. Birincisi incir tesislerde mor ışığın altından geçirilip hastalık olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Hastalık varsa ayrılıyor.

Kalan incirler “bandırma” bölümüne alınıyor. Sıvı peroksitin de içinde olduğu bir likite batırılıyor. İşte dikkat edilmesi gereken nokta da burada başlıyor. Kuruyemişçilerde gördüğümüz piyasalarda satılan kabukları beyaz tertemiz incirden uzak durulması gerekiyor. Peroksite bandırma işlemi yapan işçilerin sıkça sağlık sorunu yaşadığını, zehirlenme vakalarının görüldüğü, solunum güçlüğü çektikleri bilinmektedir. Zaten herhangi bir ilaç kullanmadan incirin bu şekilde beyaz veya açık krem renginde kalması mümkün değildir. Geleneksel yöntemle kurutma sağlıklı Tesislerdeki işlemlerin dışında incirin en sağlıklı şekilde kurutulduğu yöntem geleneksel halidir. Bu yöntemde incir, koparılmadan ağacın başında burkulur. Ağacın özsuyu ile ilişiği kesilen bu incirler yedi gün sonra suyunu hayli kaybetmiş, yarı kurumuş şekilde ağacın dibine düşer. Düşen incir toplanır, birkaç gün güneşin altındaki sergilerde bırakılır. İyice buruşmaya yüz tuttuğunda bakır kazanlarda küllü su kaynatılır. İçine bir avuç kaya tuzu atıldıktan sonra incirler bu suya birkaç dakika batırılır. Çıkarıldıktan sonra iki bez arasında suları alınır, damlara çarşaflar serilir ve incirler buralarda kurumaya bırakılır.